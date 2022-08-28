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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Тромсё
2:1
Первый тайм: 28'
Русенборг

Ход матча

14'
Миккельсен Эугуст
(Китолано Эрик)
1:0
16'
Каманси Уоррен
(Китолано Эрик)
2:0
23'
2:1
Ингасон Кристаль-Мани
(Тенгстедт Каспер)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Русенборг
2.89
7.01
2.62
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
14
Каманси
Уоррен
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
10
Миккельсен
Эугуст
9
Нордас
Лассе
1
Хансен
Андре
7
Хенриксен
Маркус
8
Бёркеейет
Тобиас
15
Samuel
Rogers
2
Рейтан
Эрленд
Даль
20
Тагсет
Эдвард
21
Скарсем
Олаус
11
Йенсен
Виктор
80
Ингасон
Кристаль-Мани
10
Хольсе
Карло
17
Тенгстедт
Каспер
Тромсё
3-5-2
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Тромсё
Русенборг

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

29 матчей

27.6%
17.2%
55.2%
8 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

13.8%
55.2%
31%
4 победы 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Т
3:0
ТМК
1:2
Т
3:2
Т
1:3
ТМК
1:0
Т
5:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:1
Т
0:3
Т
1:2
К
1:1
Т
3:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:0
КН
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
3:1
Т
3:1
Т
1:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
2:4
Т
4:0
Т
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 6 0.32
Миккельсен Эугуст 3 (1) 0.16
Каманси Уоррен 3 0.16
Опсал Сакариас 2 0.11
Вестерлунн Никлас 2 0.11
Эбийе Мозес 2 0.11
Гундерсен Йостейн 2 0.11
Йенсен Рубен 1 0.05
Нильсен Лассе III 1 0.05
Туоминен Яссе 1 0.05
Псише Кристоф 1 0.05
Антонсен Кент-Аре 1 0.05
Енссен Андерс 0 0
Винтер Феликс 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 9 (2) 0.45
Веккья Стефано 7 (1) 0.35
Тенгстедт Каспер 5 0.25
Samuel Rogers 4 0.2
Рейтан Эрленд Даль 2 0.1
Перейра Адриан 2 0.1
Бёркеейет Тобиас 2 0.1
Хольсе Карло 1 0.05
Йенсен Виктор 1 0.05
Тагсет Эдвард 1 0.05
Хольм Ноа 1 0.05
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.05
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.05
Хрупалла Павел 1 0.05
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Китолано Эрик 3 0
Опсал Сакариас 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Псише Кристоф 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Винтер Феликс 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Адриан 4 0
Скарсем Олаус 3 0
Бёркеейет Тобиас 3 0
Samuel Rogers 3 0
Йенсен Виктор 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Renzo Giampaoli 2 0
Хансен Андре 1 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
21%
4
20%
1-15
1
7%
5
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
2
14%
7
35%
61-75
3
21%
2
10%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
18%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
11%
3
16%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
2
22%
7
37%
31-45
3
33%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
22%
2
11%
76-90

Пропущено

19
9
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
5%
1
11%
1-15
4
21%
4
44%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Забито

23
39
10 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
4
17%
7
18%
1-15
2
9%
6
15%
16-30
4
17%
7
18%
31-45
6
26%
5
13%
46-60
2
9%
10
26%
61-75
5
22%
4
10%
76-90

Пропущено

30
22
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
3
10%
4
18%
1-15
4
13%
5
23%
16-30
5
17%
6
27%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
6
20%
5
23%
61-75
6
20%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2
Русенборг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3
Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 20 15 3 2 43 - 18 48
2. Будё-Глимт 20 12 5 3 52 - 22 41
3. Лиллестрём 20 12 5 3 36 - 17 41
4. Русенборг 1:2 20 10 7 3 39 - 25 37
5. Волеренга 20 10 3 7 33 - 28 33
6. Стрёмсгодсет 19 8 5 6 32 - 28 29
7. Викинг 19 8 5 6 33 - 27 29
8. Одд 20 7 3 10 21 - 34 24
9. Тромсё 2:1 19 5 9 5 25 - 31 24
10. Хам-Кам 20 4 11 5 24 - 24 23
11. Хёугесунн 20 6 4 10 29 - 32 22
12. Олесунн 20 5 7 8 21 - 30 22
13. Саннефьёрд 20 6 4 10 33 - 44 22
14. Сарпсборг-08 20 6 1 13 33 - 40 19
15. Дьерв 20 4 2 14 14 - 46 14
16. Кристиансунд 19 1 4 14 16 - 38 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
2. Лиллестрём 10 7 2 1 18 - 4 23
3. Русенборг 1:2 9 7 2 0 20 - 8 23
4. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
5. Стрёмсгодсет 10 6 2 2 23 - 14 20
6. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
7. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
8. Тромсё 2:1 9 5 3 1 16 - 12 18
9. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
10. Хёугесунн 10 4 2 4 17 - 16 14
11. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
12. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
13. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 7 2 0 16 - 7 23
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 10 5 0 5 16 - 19 15
5. Русенборг 1:2 11 3 5 3 19 - 17 14
6. Волеренга 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
8. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
9. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
10. Стрёмсгодсет 9 2 3 4 9 - 14 9
11. Олесунн 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 2:1 10 0 6 4 9 - 19 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 9 0 1 8 5 - 28 1
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Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Русенборг
2.89
7.01
2.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 2:1 Русенборг онлайн

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Русенборг
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