Стадион: Альфхейм Зрители: 4108
0'
1:0
14' ГолМиккельсен Эугуст
2:0
16' ГолКаманси Уоррен
2:1
23' ГолИнгасон Кристаль-Мани
2:2
28' ПенальтиИнгасон Кристаль-Мани
31' Желтая карточкаМиккельсен Эугуст
2:3
35' ГолSamuel Rogers
3:3
48' ГолЙенсен Рубен
70' Желтая карточкаЙенсен Рубен
82' Желтая карточкаКитолано Эрик
84' Желтая карточкаСкарсем Олаус
4:3
90' ГолМиккельсен Эугуст
90'+5
Ход матча
14'
16'
2:0
23'
28'
35'
2:3
48'
3:3
70'
82'
84'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Daniel Bassi
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Тромсё
Русенборг
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
29 матчей
27.6%
17.2%
55.2%
8 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
13.8%
55.2%
31%
4 победы 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|6
|0.32
|Миккельсен Эугуст
|4 (1)
|0.21
|Каманси Уоррен
|3
|0.16
|Опсал Сакариас
|2
|0.11
|Йенсен Рубен
|2
|0.11
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.11
|Эбийе Мозес
|2
|0.11
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.11
|Нильсен Лассе III
|1
|0.05
|Туоминен Яссе
|1
|0.05
|Псише Кристоф
|1
|0.05
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.05
|Енссен Андерс
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|9 (2)
|0.45
|Веккья Стефано
|7 (1)
|0.35
|Тенгстедт Каспер
|5
|0.25
|Samuel Rogers
|5
|0.25
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0.1
|Перейра Адриан
|2
|0.1
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.1
|Ингасон Кристаль-Мани
|2 (1)
|0.1
|Хольсе Карло
|1
|0.05
|Йенсен Виктор
|1
|0.05
|Тагсет Эдвард
|1
|0.05
|Хольм Ноа
|1
|0.05
|Bryan Solhaug Fiabema
|1
|0.05
|Хрупалла Павел
|1
|0.05
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Рубен
|4
|0
|Нильсен Лассе III
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Китолано Эрик
|4
|0
|Опсал Сакариас
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скарсем Олаус
|4
|0
|Перейра Адриан
|4
|0
|Бёркеейет Тобиас
|3
|0
|Samuel Rogers
|3
|0
|Йенсен Виктор
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Renzo Giampaoli
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
23
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
4
22%
4
17%
1-15
2
11%
7
30%
16-30
2
11%
1
4%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
2
11%
7
30%
61-75
4
22%
2
9%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
4
24%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
1
7%
3
18%
76-90
Забито
9
19
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
11%
3
16%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
2
22%
7
37%
31-45
3
33%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
22%
2
11%
76-90
Пропущено
19
9
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
5%
1
11%
1-15
4
21%
4
44%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Забито
27
42
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
5
19%
7
17%
1-15
3
11%
8
19%
16-30
4
15%
8
19%
31-45
7
26%
5
12%
46-60
2
7%
10
24%
61-75
6
22%
4
10%
76-90
Пропущено
33
26
15 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
3
9%
5
19%
1-15
6
18%
6
23%
16-30
6
18%
6
23%
31-45
6
18%
1
4%
46-60
6
18%
5
19%
61-75
6
18%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2
Русенборг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3
Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|20
|15
|3
|2
|43 - 18
|48
|2.
|Будё-Глимт
|20
|12
|5
|3
|52 - 22
|41
|3.
|Лиллестрём
|20
|12
|5
|3
|36 - 17
|41
|4.
|Русенборг
|20
|10
|7
|3
|41 - 27
|37
|5.
|Волеренга
|20
|10
|3
|7
|33 - 28
|33
|6.
|Стрёмсгодсет
|19
|8
|5
|6
|32 - 28
|29
|7.
|Викинг
|19
|8
|5
|6
|33 - 27
|29
|8.
|Одд
|20
|7
|3
|10
|21 - 34
|24
|9.
|Тромсё
|19
|5
|9
|5
|27 - 33
|24
|10.
|Хам-Кам
|20
|4
|11
|5
|24 - 24
|23
|11.
|Хёугесунн
|20
|6
|4
|10
|29 - 32
|22
|12.
|Олесунн
|20
|5
|7
|8
|21 - 30
|22
|13.
|Саннефьёрд
|20
|6
|4
|10
|33 - 44
|22
|14.
|Сарпсборг-08
|20
|6
|1
|13
|33 - 40
|19
|15.
|Дьерв
|20
|4
|2
|14
|14 - 46
|14
|16.
|Кристиансунд
|19
|1
|4
|14
|16 - 38
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|2.
|Лиллестрём
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|3.
|Русенборг
|9
|7
|2
|0
|20 - 8
|23
|4.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|5.
|Стрёмсгодсет
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|6.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|7.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|8.
|Тромсё
|9
|5
|3
|1
|18 - 14
|18
|9.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Хёугесунн
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|11.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|12.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|13.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|10
|5
|0
|5
|16 - 19
|15
|5.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|6.
|Волеренга
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Одд
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|8.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|9.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Стрёмсгодсет
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|11.
|Олесунн
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|10
|0
|6
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|9
|0
|1
|8
|5 - 28
|1
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