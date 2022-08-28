Стадион: Стад де Мустуар
0'
15' Желтая карточкаКалюлю Гедеон
22' Желтая карточкаБорхес Нето
1:0
24' ПенальтиМоффи Теремас
39' Желтая карточкаГоналон Максим
2:0
41' ГолМоффи Теремас
45' Undefined phrase: football_event_Борхес Нето
48' Вторая желтая карточкаБорхес Нето
2:1
62' ГолСарачевич Мухаммед-Чам
90'+5
Ход матча
15'
22'
24'
1:0
39'
41'
2:0
45'
48'
62'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
38
Мвого
Ивон
10
Ле
Фе
Энцо
11
Уттара
Данго
21
Понсо
Жульен
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
-
18 Меите БамоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
29 Пабло ПажисНападающий
-
Главный тренер: Regis Le Bris
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
19 Менди АриалЗащитник
- Полузащитник
-
23 Байе БрандонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лорьян
Клермон
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.67
|Лорьенте Арман
|1
|0.33
|Коне Ибраима
|1 (1)
|0.33
|Понсо Жульен
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комнен Андрич
|2 (1)
|0.5
|Сарачевич Мухаммед-Чам
|2
|0.5
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0.25
|Бела Жереми
|1
|0.25
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Ожье Флоран
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Калюлю Гедеон
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоналон Максим
|3
|0
|Борхес Нето
|1
|1
|Гастьен Йоан
|1
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1
Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1
Клермон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1
Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|17 - 3
|9
|4.
|Лорьян
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 10
|7
|6.
|Осер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|13 - 9
|6
|8.
|Лион
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|12.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Анже
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Реймс
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|13.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|14.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|20.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Реймс
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Лион
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Лорьян 2:1 Клермон
Исход игры
Лорьян
76.7% (89)
Ничья
17.2% (20)
Клермон
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
29.09% (32)
Меньше
70.91% (78)
Обе команды забьют
Да
41.82% (46)
Нет
58.18% (64)
Популярный счёт
1:0 Лорьян
44% (51)
2:1 Лорьян
19.8% (23)
1:1 Ничья
12.1% (14)
2:0 Лорьян
6.9% (8)
1:2 Клермон
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
3:1 Лорьян
2.6% (3)
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