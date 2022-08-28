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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Лорьян
2:1
Конец матча
Клермон
0'
15' Желтая карточка
Калюлю Гедеон
22' Желтая карточка
Борхес Нето
1:0
24' Пенальти
Моффи Теремас
39' Желтая карточка
Гоналон Максим
2:0
41' Гол
Моффи Теремас
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Борхес Нето
48' Вторая желтая карточка
Борхес Нето
2:1
62' Гол
Сарачевич Мухаммед-Чам
90'+5

Ход матча

15'
Калюлю Гедеон
 
22'
 
Борхес Нето
24'
Моффи Теремас
1:0
39'
 
Гоналон Максим
41'
Моффи Теремас
(Понсо Жульен)
2:0
45'
 
Борхес Нето
48'
 
Борхес Нето
49'
 
Менди Ариал
Хауи Саиф-Эдин
62'
2:1
Сарачевич Мухаммед-Чам
(Комнен Андрич)
68'
 
Бела Жереми
Сейду Алиду
68'
 
Биллонг Жан-Клод
Гоналон Максим
68'
 
Маньен Йоанн
Комнен Андрич
71'
 
Киэ Грежон
Аллевина Джим
73'
Ле Бри Тео
Понсо Жульен
 
73'
Коне Ибраима
Моффи Теремас
 
82'
Инносент Бонке
Ле Фе Энцо
 
90'
Диарра Стефан
Лорьенте Арман
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Лорьян 76.7% (89)
X 17.2% (20)
Клермон 6% (7)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
будут забивать
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
11
Уттара
Данго
21
Понсо
Жульен
45
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
21
Ожье
Флоран
3
Борхес
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
10
Хауи
Саиф-Эдин
70
Сарачевич
Мухаммед-Чам
11
Аллевина
Джим
9
Комнен
Андрич
Лорьян
4-2-3-1
Клермон
4-2-3-1

История личных встреч

Лорьян
Клермон

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:1
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 2 (1) 0.67
Лорьенте Арман 1 0.33
Коне Ибраима 1 (1) 0.33
Понсо Жульен 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комнен Андрич 2 (1) 0.5
Сарачевич Мухаммед-Чам 2 0.5
Хауи Саиф-Эдин 1 0.25
Бела Жереми 1 0.25
Гастьен Йоан 0 0
Ожье Флоран 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Гофф Венсан 1 0
Калюлю Гедеон 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоналон Максим 3 0
Борхес Нето 1 1
Гастьен Йоан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1
Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1
Клермон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1
Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 17 - 3 9
4. Лорьян Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
6. Осер Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Монпелье Заявка 4 2 0 2 13 - 9 6
8. Лион 0:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 6 - 9 6
10. Нант Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
12. Ренн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Реймс 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Брест Заявка 4 1 1 2 6 - 12 4
16. Труа Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Анже Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
19. Ницца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ланс Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
7. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Реймс 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
13. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
14. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
20. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Реймс 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лион 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Аяччо Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Лорьян 76.7% (89)
    X 17.2% (20)
    Клермон 6% (7)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    будут забивать
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    Прогнозы на матч Лорьян 2:1 Клермон

    Исход игры
    Лорьян
    76.7% (89)
    Ничья
    17.2% (20)
    Клермон
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.09% (32)
    Меньше
    70.91% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    41.82% (46)
    Нет
    58.18% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Лорьян
    44% (51)
    2:1 Лорьян
    19.8% (23)
    1:1 Ничья
    12.1% (14)
    2:0 Лорьян
    6.9% (8)
    1:2 Клермон
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    3:1 Лорьян
    2.6% (3)
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