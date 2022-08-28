Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Лорьян играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Матч возобновится спорным мячом

48' После проверки VAR рефери поменял решение - Лорьян не будет бить пенальти!

48' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Борхес Нето из команды Клермон

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Борхес Нето из команды Клермон

45' УДАЛЕНИЕ! - После того, как Борхес Нето сыграл рукой, судья был вынужден показать ему второй горчичник и удалить с поля!

45' Уттара Данго пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

45' Калюлю Гедеон из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Г О О О О Л - Моффи Теремас забивает с правой ноги!

41' Моффи Теремас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Гоналон Максим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Клермон

37' Абергель Лоран не смог попасть в створ ударом издали

36' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Гастьен Йоан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

32' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Хорошую попытку сделал Комнен Андрич . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Хауи Саиф-Эдин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Сейду Алиду из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Гастьен Йоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

27' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Клермон

26' Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Г О О О О О Л - Моффи Теремас из команды Лорьян забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Mory Diaw прыгнул вправо!

23' После проверки VAR судья не изменил решения - Лорьян пробьет пенальти!

23' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

22' Борхес Нето - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Комнен Андрич пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого ловит мяч

20' Лорьенте Арман пробует нанести удар издали, но Mory Diaw ловит мяч

20' Калюлю Гедеон из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Матч остановлен

18' Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

13' Ле Фе Энцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Моффи Теремас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

11' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Лорьян

8' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Лорьян

5' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гастьен Йоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Хауи Саиф-Эдин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Клермон начинает с центра поля