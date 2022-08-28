на контр атаках будет игра Монако
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|5 (1)
|1.67
|Мбаппе Килиан
|4
|1.33
|Месси Лионель
|3
|1
|Хакими Ашраф
|2
|0.67
|Маркиньос Маркос
|1
|0.33
|Саншеш Ренату
|1
|0.33
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|1
|0.33
|Дьятта Крепен
|1
|0.33
|Диоп Софьян
|1
|0.33
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0.33
|Дисаси Аксель
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витинью II
|2
|0
|Рамос Серхио
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Фофана Юссуф
|1
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|17 - 3
|9
|4.
|Лион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 10
|7
|7.
|Осер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|13 - 9
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|12.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|15.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Анже
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|18.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|12.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|13.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|20.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|19.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0