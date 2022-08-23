Стадион: Парк де Пренс
История личных встреч
ПСЖ
Монако
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
34 матча
47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
35.3%
14.7%
17 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|5 (1)
|1.67
|Мбаппе Килиан
|4
|1.33
|Месси Лионель
|3
|1
|Хакими Ашраф
|2
|0.67
|Маркиньос Маркос
|1
|0.33
|Саншеш Ренату
|1
|0.33
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|1
|0.33
|Дьятта Крепен
|1
|0.33
|Диоп Софьян
|1
|0.33
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0.33
|Дисаси Аксель
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витинью II
|2
|0
|Рамос Серхио
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Фофана Юссуф
|1
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
16
4
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
50%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0
Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1
Монако
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2
Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|17 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|6.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|7.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|12.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|14.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|9.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч ПСЖ - Монако
Исход игры
ПСЖ
94.7% (36)
Ничья
2.6% (1)
Монако
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
77.14% (27)
Меньше
22.86% (8)
Обе команды забьют
Да
62.86% (22)
Нет
37.14% (13)
Популярный счёт
3:1 ПСЖ
26.3% (10)
2:1 ПСЖ
21.1% (8)
2:0 ПСЖ
18.4% (7)
3:0 ПСЖ
13.2% (5)
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