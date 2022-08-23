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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
ПСЖ
 
Позже
Монако
Прогнозы 38
ПСЖ 94.7% (36)
X 2.6% (1)
Монако 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Монако
10.00
8.70
7.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ПСЖ
Монако

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

34 матча

47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
35.3%
14.7%
17 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
2:0
К
0:2
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
1:4
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
0:4
С
4:0
Л1
7:1
КЛ
3:0
Л1
1:2
С
1:2
К
5:0
КЛ
1:4
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1
0:3
К
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
К
0:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
0:0
КЛ
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 5 (1) 1.67
Мбаппе Килиан 4 1.33
Месси Лионель 3 1
Хакими Ашраф 2 0.67
Маркиньос Маркос 1 0.33
Саншеш Ренату 1 0.33
Мендеш Нуну 0 0
Паредес Леандро 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 1 0.33
Дьятта Крепен 1 0.33
Диоп Софьян 1 0.33
Бадьяшиль Бенуа 1 0.33
Дисаси Аксель 0 0
Кайо Энрике 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витинью II 2 0
Рамос Серхио 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скардовелли Вандерсон 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Эмболо Брель 1 0
Клемент Филипп 1 0
Дьятта Крепен 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

16
4
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
50%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0
Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1
Монако
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2
Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 17 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Клермон Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
6. Тулуза Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
7. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Брест Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Ренн Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Лилль Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
12. Осер Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Монпелье Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
14. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ницца Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Анже Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18. Аяччо Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Реймс Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
20. Труа Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
9. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Аяччо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Аяччо Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 9 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    ПСЖ 94.7% (36)
    X 2.6% (1)
    Монако 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Монако
    10.00
    8.70
    7.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСЖ - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Монако

    Исход игры
    ПСЖ
    94.7% (36)
    Ничья
    2.6% (1)
    Монако
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.14% (27)
    Меньше
    22.86% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    62.86% (22)
    Нет
    37.14% (13)
    Популярный счёт
    3:1 ПСЖ
    26.3% (10)
    2:1 ПСЖ
    21.1% (8)
    2:0 ПСЖ
    18.4% (7)
    3:0 ПСЖ
    13.2% (5)
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