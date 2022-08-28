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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Ницца
0:3
Конец матча
Марсель
0'
0:1
10' Гол
Санчес Алексис
0:2
37' Гол
Тавареш Нуну
0:3
43' Гол
Санчес Алексис
57' Желтая карточка
Бека Бека Алексис
71' Желтая карточка
Тавареш Нуну
90'+2

Ход матча

10'
0:1
Санчес Алексис
(Клосс Жонатан)
37'
0:2
Тавареш Нуну
(Гендузи Маттео)
43'
0:3
Санчес Алексис
46'
Ремзи Аарон
Клод-Морис Алексис
 
46'
Браими Билаль
Илие Рареш
 
57'
Бека Бека Алексис
 
58'
 
Байи Эрик
Колашинац Сеад
58'
Аталь Юсеф
Бар Мельвен
 
58'
Тюрам Кефрен
Бека Бека Алексис
 
68'
 
Суарес Луис
Санчес Алексис
68'
 
Бакамбу Седрик
Пайе Димитри
71'
 
Тавареш Нуну
78'
 
Гуйе Пап
Тавареш Нуну
78'
 
Каборе Исса
Клосс Жонатан
78'
Стенгс Келвин
Делор Анди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 115
Ницца 7.8% (9)
X 40% (46)
Марсель 52.2% (60)
-1
выиграет Марсель, со счетом 1:2
думается победит
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Шмейхель
Каспер
23
Лотомба
Жордан
42
Вити
Маттиа
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
21
Бека
Бека
Алексис
8
Росарио
Пабло
29
Пепе
Николя
10
Клод-Морис
Алексис
18
Илие
Рареш
7
Делор
Анди
16
Пау
Лопес
99
М'Бемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
23
Колашинац
Сеад
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
6
Гендузи
Маттео
10
Пайе
Димитри
70
Санчес
Алексис
Ницца
4-2-3-1
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Ницца
Марсель

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 11 побед

31 матч

29%
12.9%
58.1%
9 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:1
К
4:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:1
К
4:5
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ремзи Аарон 1 0.25
Делор Анди 1 (1) 0.25
Браими Билаль 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавареш Нуну 3 0.75
Санчес Алексис 2 0.5
Суарес Луис III 2 0.5
М'Бемба Шансель 1 0.25
Клосс Жонатан 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Гендузи Маттео 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 1 1
Росарио Пабло 2 0
Лемина Марио 0 1
Данте Бонфим 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 2 1
Ронжье Валентин 2 0
Игорь Тудор 1 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Пау Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Тавареш Нуну 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1
Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1
Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2
Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 17 - 3 9
4. Лорьян Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
6. Осер Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Монпелье Заявка 4 2 0 2 13 - 9 6
8. Лион 0:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 6 - 9 6
10. Нант Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
12. Ренн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Реймс 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Брест Заявка 4 1 1 2 6 - 12 4
16. Труа Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Анже Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
19. Ницца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ланс Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
7. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Реймс 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
13. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
14. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
20. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Реймс 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лион 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Аяччо Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Контроль мяча: Ницца: 48%, Марсель: 52%.
  • Фол, нарушение
    92'
    Маттиа Вити наказан за толчок Гуйе Пап
  • 92'
    Марсель заслуженно побеждает в отличном матче
  • 91'
    Гуйе Пап выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Каборе Исса из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    91'
    Ремзи Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Ницца 7.8% (9)
    X 40% (46)
    Марсель 52.2% (60)
    -1
    выиграет Марсель, со счетом 1:2
    думается победит
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    Прогнозы на матч Ницца 0:3 Марсель

    Исход игры
    Ницца
    7.8% (9)
    Ничья
    40% (46)
    Марсель
    52.2% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (54)
    Меньше
    51.35% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    85.59% (95)
    Нет
    14.41% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    37.4% (43)
    1:1 Ничья
    35.7% (41)
    0:1 Марсель
    7% (8)
    2:1 Ницца
    4.3% (5)
    2:3 Марсель
    2.6% (3)
    1:0 Ницца
    2.6% (3)
    0:2 Марсель
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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