Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

85' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Билал Браими из команды Ницца в офсайде

82' Удар от ворот произведет Марсель

81' Билал Браими нанес удар, но тот был заблокирован.

80' Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Ницца

75' Матч возобновлен

73' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

73' Байи Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Ницца

72' Тавареш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Тавареш Нуну получил желтую карточку от судьи

70' Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Клосс Жонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Маттиа Вити ослабляет давление, выбив мяч.

69' Удар от ворот произведет Марсель

68' Аталь Юсеф из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

66' Удар от ворот произведет Марсель

65' Шанс! Маттиа Вити из команды Ницца пробил головой, но мимо

64' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

62' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хорошую попытку сделал Пепе Николя . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Делор Анди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Удар от ворот произведет Марсель

56' Удар от ворот произведет Ницца

55' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Балерди Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Балерди Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Удар от ворот произведет Марсель

53' Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Бека Бека Алексис пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

49' Матч возобновлен

48' Санчес Алексис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Илие Рареш уходит с поля и его заменяет Билал Браими