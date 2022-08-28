Стадион: Альянц Ривьера
0'
0:1
10' ГолСанчес Алексис
0:2
37' ГолТавареш Нуну
0:3
43' ГолСанчес Алексис
57' Желтая карточкаБека Бека Алексис
71' Желтая карточкаТавареш Нуну
90'+2
Ход матча
10'
0:1
37'
0:2
43'
0:3
71'
78'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
42
Вити
Маттиа
26
Бар
Мельвен
29
Пепе
Николя
18
Илие
Рареш
16
Пау
Лопес
30
Тавареш
Нуну
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Илие РарешПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Суарес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ницца
Марсель
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 11 побед
31 матч
29%
12.9%
58.1%
9 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ремзи Аарон
|1
|0.25
|Делор Анди
|1 (1)
|0.25
|Браими Билаль
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавареш Нуну
|3
|0.75
|Санчес Алексис
|2
|0.5
|Суарес Луис III
|2
|0.5
|М'Бемба Шансель
|1
|0.25
|Клосс Жонатан
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Гендузи Маттео
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Росарио Пабло
|2
|0
|Лемина Марио
|0
|1
|Данте Бонфим
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|2
|1
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Игорь Тудор
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1
Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1
Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2
Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|17 - 3
|9
|4.
|Лорьян
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 10
|7
|6.
|Осер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|13 - 9
|6
|8.
|Лион
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|12.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Анже
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Реймс
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|13.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|14.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|20.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Реймс
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Лион
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ницца 0:3 Марсель
Исход игры
Ницца
7.8% (9)
Ничья
40% (46)
Марсель
52.2% (60)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (54)
Меньше
51.35% (57)
Обе команды забьют
Да
85.59% (95)
Нет
14.41% (16)
Популярный счёт
1:2 Марсель
37.4% (43)
1:1 Ничья
35.7% (41)
0:1 Марсель
7% (8)
2:1 Ницца
4.3% (5)
2:3 Марсель
2.6% (3)
1:0 Ницца
2.6% (3)
0:2 Марсель
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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