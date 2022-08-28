Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

45' Белайли Юсеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Белайли Юсеф из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

43' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Удар от ворот произведет Монпелье

42' Жереми Ле Дуарон из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Шардонне Брендан из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Близко! Вахи Элю нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

31' Г О О О О Л - Вахи Элю забивает с правой ноги!

31' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

28' Мауасса Фет из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Мауасса Фет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Жереми Ле Дуарон успешно блокирует удар.

25' Г О О О О О Л - Коцца Николя из команды Монпелье легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

24' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

24' Белайли Юсеф из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

16' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Коцца Николя выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.

15' Удар от ворот произведет Монпелье

14' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монпелье будет все-таки засчитан.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

11' Г О О О О Л - Хазри Вахби забивает с левой ноги!

11' Хазри Вахби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Хазри Вахби из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Г О О О О Л - Вахи Элю забивает с правой ноги!

10' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Монпелье

6' Мауасса Фет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Г О О О О Л - Мауасса Фет забивает с правой ноги!

5' Лис-Мелу Пьерр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Белькебла Арис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Монпелье начинает с центра поля