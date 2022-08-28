Стадион: Стад Франсис Ле Блё
0'
0:1
6' ГолМауасса Фет
0:2
10' ГолВахи Элю
0:3
11' ГолХазри Вахби
0:4
25' ГолКоцца Николя
0:5
31' ГолВахи Элю
50' Красная карточкаЛис-Мелу Пьерр
62' Желтая карточкаНорден Арно
0:6
64' ГолЖермен Валер
71' Желтая карточкаЛеруа Лео
0:7
84' ГолЖермен Валер
90'+1
Ход матча
6'
0:1
10'
0:2
11'
0:3
25'
0:4
31'
0:5
50'
62'
64'
0:6
68'
68'
71'
80'
84'
0:7
Статистика матча
-
0 Голы 7
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 8
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
40
Бизот
Марко
31
Белайли
Юсеф
77
Сако
Фалае
31
Коцца
Николя
17
Сент-Люс
Тео
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
99
Хазри
Вахби
27
Мауасса
Фет
21
Вахи
Элю
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Белайли ЮсефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Хазри ВахбиПолузащитник
-
27 Мауасса ФетПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
28 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
-
37 Teo Allix
-
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Брест
Монпелье
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
15 матчей
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.5
|Белькебла Арис
|1
|0.25
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.25
|Дари Ашраф
|1
|0.25
|Дель Кастильо Ромен
|1 (1)
|0.25
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Онора Франк
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|2
|0.5
|Вахи Элю
|2
|0.5
|Жермен Валер
|2
|0.5
|Саванье Тежи
|2
|0.5
|Мауасса Фет
|1
|0.25
|Коцца Николя
|1
|0.25
|Сент-Люс Тео
|1
|0.25
|Сахо Мамаду
|1
|0.25
|Тшато Энзо
|1
|0.25
|Сако Фалае
|0
|0
|Норден Арно
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|1
|Белайли Юсеф
|2
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Брассье Лилиан
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Леруа Лео
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
5
36%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
50%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
25%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
33%
3
38%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4
Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0
Монпелье
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2
Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|17 - 3
|9
|4.
|Лорьян
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 10
|7
|6.
|Осер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|13 - 9
|6
|8.
|Лион
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|12.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Анже
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Реймс
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|13.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|14.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|20.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Реймс
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Лион
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Брест 0:7 Монпелье
Исход игры
Брест
50.4% (57)
Ничья
36.3% (41)
Монпелье
13.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
43.64% (48)
Меньше
56.36% (62)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (36)
2:1 Брест
29.2% (33)
1:0 Брест
14.2% (16)
1:2 Монпелье
7.1% (8)
2:2 Ничья
3.5% (4)
2:0 Брест
2.7% (3)
0:1 Монпелье
2.7% (3)
0:2 Монпелье
2.7% (3)
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