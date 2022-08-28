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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Брест
0:7
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
6' Гол
Мауасса Фет
0:2
10' Гол
Вахи Элю
0:3
11' Гол
Хазри Вахби
0:4
25' Гол
Коцца Николя
0:5
31' Гол
Вахи Элю
50' Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр
62' Желтая карточка
Норден Арно
0:6
64' Гол
Жермен Валер
71' Желтая карточка
Леруа Лео
0:7
84' Гол
Жермен Валер
90'+1

Ход матча

6'
0:1
Мауасса Фет
(Вахи Элю)
10'
0:2
Вахи Элю
(Хазри Вахби)
11'
0:3
Хазри Вахби
(Сако Фалае)
25'
0:4
Коцца Николя
31'
0:5
Вахи Элю
(Мауасса Фет)
46'
Слимани Ислам
Ле Дуарон Жереми
 
46'
Камара Махди
Брассье Лилиан
 
46'
Онора Франк
Маньетти Уго
 
50'
Лис-Мелу Пьерр
 
54'
 
Жермен Валер
Хазри Вахби
55'
 
Эстев Максим
Коцца Николя
62'
 
Норден Арно
64'
0:6
Жермен Валер
(Сент-Люс Тео)
68'
Дембеле Карамоко
Белайли Юсеф
 
68'
 
Суке Арно
Мауасса Фет
68'
 
Леруа Лео
Норден Арно
71'
 
Леруа Лео
80'
 
Макуана Бени
Вахи Элю
84'
0:7
Жермен Валер
(Сако Фалае)
85'
Уронен Йере
Перейра-Лаже Матиаш
 

Статистика матча

  • 0 Голы 7
  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 113
Брест 50.4% (57)
X 36.3% (41)
Монпелье 13.3% (15)
-1
выиграет Брест, со счетом 3:2
будет победа
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
4
Дари
Ашраф
3
Брассье
Лилиан
8
Маньетти
Уго
7
Белькебла
Арис
20
Лис-Мелу
Пьерр
29
Перейра-Лаже
Матиаш
22
Ле
Дуарон
Жереми
31
Белайли
Юсеф
1
Омлин
Йонас
77
Сако
Фалае
31
Коцца
Николя
6
Жюльен
Кристофер
17
Сент-Люс
Тео
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
7
Норден
Арно
99
Хазри
Вахби
27
Мауасса
Фет
21
Вахи
Элю
Брест
4-3-3
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Монпелье

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

15 матчей

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:3
Л2
1:0
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 2 0.5
Белькебла Арис 1 0.25
Лис-Мелу Пьерр 1 0.25
Дари Ашраф 1 0.25
Дель Кастильо Ромен 1 (1) 0.25
Белайли Юсеф 0 0
Онора Франк 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 2 0.5
Вахи Элю 2 0.5
Жермен Валер 2 0.5
Саванье Тежи 2 0.5
Мауасса Фет 1 0.25
Коцца Николя 1 0.25
Сент-Люс Тео 1 0.25
Сахо Мамаду 1 0.25
Тшато Энзо 1 0.25
Сако Фалае 0 0
Норден Арно 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 1 1
Белайли Юсеф 2 0
Шардонне Брендан 1 0
Брассье Лилиан 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Норден Арно 1 0
Леруа Лео 1 0
Вахи Элю 1 0
Макуана Бени 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
5
36%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
50%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
25%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
33%
3
38%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4
Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0
Монпелье
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2
Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 17 - 3 9
4. Лорьян Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
6. Осер Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Монпелье Заявка 4 2 0 2 13 - 9 6
8. Лион 0:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 6 - 9 6
10. Нант Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
12. Ренн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Реймс 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Брест Заявка 4 1 1 2 6 - 12 4
16. Труа Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Анже Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
19. Ницца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ланс Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
7. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Реймс 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
13. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
14. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
20. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Реймс 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лион 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Аяччо Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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Новости матча
  • 88'
    Брест контролирует мяч.
  • 88'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    88'
    Монпелье остается без одного игрока, потому что Жюльен Кристофер уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
  • Травма, повреждение
    87'
    Жюльен Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 87'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 87'
    Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе
  • 87'
    Брест пытается что-то создать.
  • 86'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Брест 50.4% (57)
    X 36.3% (41)
    Монпелье 13.3% (15)
    -1
    выиграет Брест, со счетом 3:2
    будет победа
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    Прогнозы на матч Брест 0:7 Монпелье

    Исход игры
    Брест
    50.4% (57)
    Ничья
    36.3% (41)
    Монпелье
    13.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (48)
    Меньше
    56.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (84)
    Нет
    23.64% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (36)
    2:1 Брест
    29.2% (33)
    1:0 Брест
    14.2% (16)
    1:2 Монпелье
    7.1% (8)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    2:0 Брест
    2.7% (3)
    0:1 Монпелье
    2.7% (3)
    0:2 Монпелье
    2.7% (3)
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