играет в гостях пока не плохо
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|1
|0.25
|Гессан Эванн
|1
|0.25
|Блас Людовик
|1 (1)
|0.25
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ратао Рафаэл
|2
|0.5
|Даллинга Тийс
|2
|0.5
|Абухлал Закария
|1
|0.25
|Хили Рис
|1
|0.25
|Ван ден Бомен Бранко
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|17 - 3
|9
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 10
|7
|5.
|Осер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|8.
|Нант
|2:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Тулуза
|1:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|10.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|12.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|15.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|19.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Нант
|2:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|7.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|11.
|Тулуза
|1:2 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Тулуза
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Нант
|2:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0