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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Нант
2:1
Второй тайм: 62'
Тулуза
0'
0:1
15' Гол
Абухлал Закария
37' Желтая карточка
Ван ден Бомен Бранко
45' Желтая карточка
Деягере Брехт
1:1
50' Гол
Гессан Эванн
2:1
55' Гол
Мохамед Мостафа

Ход матча

15'
0:1
Абухлал Закария
(Ван ден Бомен Бранко)
37'
 
Ван ден Бомен Бранко
45'
 
Деягере Брехт
46'
Блас Людовик
Мутуссами Самуэль
 
46'
 
Коко Маркус
Беграуи Янис
46'
 
Онаиу Адо
Мохамед Мостафа
50'
Гессан Эванн
(Саймон Мозес)
1:1
55'
Мохамед Мостафа
(Гессан Эванн)
2:1
59'
 
Занден Оливер
Ратао Рафаэл
59'
Коршья Себастьен
Фабио да Сильва
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 115
Нант 61.7% (71)
X 28.7% (33)
Тулуза 9.6% (11)
-1
выиграет Тулуза, со счетом 1:2
играет в гостях пока не плохо
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Тулуза
6.35
3.83
3.20
Все Коэффициенты
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
8
Мутуссами
Самуэль
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелья
Педро
11
Коко
Маркус
7
Гессан
Эванн
27
Саймон
Мозес
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
6
Абухлал
Закария
17
Спирингс
Стейн
10
Деягере
Брехт
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
11
Беграуи
Янис
27
Даллинга
Тийс
21
Ратао
Рафаэл
Нант
4-3-3
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Нант
Тулуза

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПМЗПИВЛ1
0:1
ПМЗПИВЛ1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
К
2:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 1 0.25
Гессан Эванн 1 0.25
Блас Людовик 1 (1) 0.25
Жиротто Андрей 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ратао Рафаэл 2 0.5
Даллинга Тийс 2 0.5
Абухлал Закария 1 0.25
Хили Рис 1 0.25
Ван ден Бомен Бранко 0 0
Онаиу Адо 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Мусса 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Деягере Брехт 1 0
Кебен Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0
Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0
Тулуза
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1
Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1 Осер - Тулуза 1:2 Тулуза - Амьен 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 17 - 3 9
3. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
5. Осер Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Клермон Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
8. Нант 2:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Тулуза 1:2 Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
10. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Брест Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12. Ренн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Монпелье Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
15. Анже Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
17. Ницца Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Аяччо Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
19. Реймс Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
20. Труа Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ланс Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Нант 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
7. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
10. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
11. Тулуза 1:2 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Тулуза 1:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Нант 2:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Аяччо Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 63'
    ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Нант!
  • Описание гола
    62'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    61'
    ГОООООЛ Нант забивает
  • 61'
    Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 60'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Нант: 56%, Тулуза: 44%.
  • 59'
    Тактическая замена. Фабио да Сильва уходит с поля и его заменяет Коршья Себастьен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      55'
      Г О О О О О О Л - Мохамед Мостафа из команды Нант с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 55'
      Гессан Эванн из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 55'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Нант: 56%, Тулуза: 44%.
    • 54'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 53'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
    • 53'
      Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Мерлин Квентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Деягере Брехт
    • 52'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Нант 61.7% (71)
    X 28.7% (33)
    Тулуза 9.6% (11)
    -1
    выиграет Тулуза, со счетом 1:2
    играет в гостях пока не плохо
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Тулуза
    6.35
    3.83
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нант 2:1 Тулуза онлайн

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    Прогнозы на матч Нант 2:1 Тулуза

    Исход игры
    Нант
    61.7% (71)
    Ничья
    28.7% (33)
    Тулуза
    9.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (42)
    Меньше
    62.16% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Нант
    27.8% (32)
    1:1 Ничья
    26.1% (30)
    1:0 Нант
    25.2% (29)
    2:0 Нант
    5.2% (6)
    1:2 Тулуза
    5.2% (6)
    0:1 Тулуза
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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