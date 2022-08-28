Первый тайм

47' Команда Тулуза имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Беграуи Янис из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Деягере Брехт получил желтую карточку от судьи

44' Удар от ворот произведет Тулуза

43' Мутуссами Самуэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

43' Деслер Миккел из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Абухлал Закария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

38' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Нант

35' Деягере Брехт из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Удар от ворот произведет Тулуза

32' Мутуссами Самуэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

27' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Фабио да Сильва нанес удар головой, но Максим Дупе спокойно отбил мяч.

25' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Хорошую попытку сделал Гессан Эванн . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Тулуза

24' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Хорошую попытку сделал Мутуссами Самуэль . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Коко Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Николаесен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Г О О О О Л - Абухлал Закария забивает с левой ноги!

14' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Жиротто Андрей

11' Чиривелья Педро из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Нант

8' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Тулуза

3' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Нант

1' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля