Стадион: Стад де ля Божуар
0'
0:1
15' ГолАбухлал Закария
37' Желтая карточкаВан ден Бомен Бранко
45' Желтая карточкаДеягере Брехт
1:1
50' ГолГессан Эванн
2:1
55' ГолМохамед Мостафа
3:1
61' ГолСаймон Мозес
87' Желтая карточкаНиколаесен Расмус
90'+5
Ход матча
15'
45'
50'
1:1
55'
2:1
61'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
11
Коко
Маркус
27
Саймон
Мозес
30
Дюпе
Максим
11
Беграуи
Янис
21
Ратао
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
19 Аши МохамедПолузащитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
-
22 Манвелян ГорПолузащитник
-
55 Бамба КадерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Беграуи ЯнисНападающий
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
16 Хауг КьетилВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
-
25 Мвуэ СтивПолузащитник
-
28 Фарес ШаибиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Нант
Тулуза
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|2
|0.5
|Мохамед Мостафа
|1
|0.25
|Гессан Эванн
|1
|0.25
|Блас Людовик
|1 (1)
|0.25
|Жиротто Андрей
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ратао Рафаэл
|2
|0.5
|Даллинга Тийс
|2
|0.5
|Абухлал Закария
|1
|0.25
|Хили Рис
|1
|0.25
|Ван ден Бомен Бранко
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0
Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0
Тулуза
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1
Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1 Осер - Тулуза 1:2 Тулуза - Амьен 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|17 - 3
|9
|4.
|Лорьян
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 10
|7
|6.
|Осер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|13 - 9
|6
|8.
|Лион
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|12.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Анже
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Реймс
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|13.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|14.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|20.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Реймс
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Лион
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Нант 3:1 Тулуза
Исход игры
Нант
61.7% (71)
Ничья
28.7% (33)
Тулуза
9.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (42)
Меньше
62.16% (69)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
2:1 Нант
27.8% (32)
1:1 Ничья
26.1% (30)
1:0 Нант
25.2% (29)
2:0 Нант
5.2% (6)
1:2 Тулуза
5.2% (6)
0:1 Тулуза
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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