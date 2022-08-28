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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Нант
3:1
Конец матча
Тулуза
0'
0:1
15' Гол
Абухлал Закария
37' Желтая карточка
Ван ден Бомен Бранко
45' Желтая карточка
Деягере Брехт
1:1
50' Гол
Гессан Эванн
2:1
55' Гол
Мохамед Мостафа
3:1
61' Гол
Саймон Мозес
87' Желтая карточка
Николаесен Расмус
90'+5

Ход матча

15'
0:1
Абухлал Закария
(Ван ден Бомен Бранко)
37'
 
Ван ден Бомен Бранко
45'
 
Деягере Брехт
46'
Блас Людовик
Мутуссами Самуэль
 
46'
 
Коко Маркус
Беграуи Янис
46'
 
Онаиу Адо
Мохамед Мостафа
50'
Гессан Эванн
(Саймон Мозес)
1:1
55'
Мохамед Мостафа
(Гессан Эванн)
2:1
59'
 
Занден Оливер
Ратао Рафаэл
59'
Коршья Себастьен
Фабио да Сильва
 
61'
Саймон Мозес
(Мохамед Мостафа)
3:1
69'
 
Фарес Шаиби
Деягере Брехт
74'
Аппиа Деннис
Мерлин Квентин
 
79'
 
Кебен Кевин
Деслер Миккел
80'
Дусе Лоанн
Саймон Мозес
 
87'
 
Николаесен Расмус

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 115
Нант 61.7% (71)
X 28.7% (33)
Тулуза 9.6% (11)
-1
выиграет Тулуза, со счетом 1:2
играет в гостях пока не плохо
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
8
Мутуссами
Самуэль
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелья
Педро
11
Коко
Маркус
7
Гессан
Эванн
27
Саймон
Мозес
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
6
Абухлал
Закария
17
Спирингс
Стейн
10
Деягере
Брехт
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
11
Беграуи
Янис
27
Даллинга
Тийс
21
Ратао
Рафаэл
Нант
4-3-3
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Нант
Тулуза

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПМЗПИВЛ1
0:1
ПМЗПИВЛ1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
К
2:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 0.5
Мохамед Мостафа 1 0.25
Гессан Эванн 1 0.25
Блас Людовик 1 (1) 0.25
Жиротто Андрей 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ратао Рафаэл 2 0.5
Даллинга Тийс 2 0.5
Абухлал Закария 1 0.25
Хили Рис 1 0.25
Ван ден Бомен Бранко 0 0
Онаиу Адо 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Мусса 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Деягере Брехт 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Кебен Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0
Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0
Тулуза
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1
Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1 Осер - Тулуза 1:2 Тулуза - Амьен 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 17 - 3 9
4. Лорьян Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
6. Осер Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Монпелье Заявка 4 2 0 2 13 - 9 6
8. Лион 0:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 6 - 9 6
10. Нант Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
12. Ренн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Реймс 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Брест Заявка 4 1 1 2 6 - 12 4
16. Труа Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Анже Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
19. Ницца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ланс Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
7. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Реймс 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
13. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
14. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
20. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Реймс 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лион 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Аяччо Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Нант заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Нант: 50%, Тулуза: 50%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 94'
    Кебен Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Угловой
    94'
    Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза подал угловой справа.
  • 93'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    93'
    Игрок из команды Нант дергает за майку соперника. Это был Фарес Шаиби
  • 93'
    Фарес Шаиби из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Нант начинает контратаку
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Спирингс Стейн. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Абухлал Закария создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Тулуза контролирует мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Нант 61.7% (71)
    X 28.7% (33)
    Тулуза 9.6% (11)
    -1
    выиграет Тулуза, со счетом 1:2
    играет в гостях пока не плохо
    Arii #
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    Где смотреть матч Нант 3:1 Тулуза онлайн

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    Прогнозы на матч Нант 3:1 Тулуза

    Исход игры
    Нант
    61.7% (71)
    Ничья
    28.7% (33)
    Тулуза
    9.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (42)
    Меньше
    62.16% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Нант
    27.8% (32)
    1:1 Ничья
    26.1% (30)
    1:0 Нант
    25.2% (29)
    2:0 Нант
    5.2% (6)
    1:2 Тулуза
    5.2% (6)
    0:1 Тулуза
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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