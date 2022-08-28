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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Труа
3:1
Конец матча
Анже
0'
12' Желтая карточка
Менди Батиста
1:0
12' Гол
Рипар Рено
21' Вторая желтая карточка
Менди Батиста
31' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
45' Желтая карточка
Рами Адиль
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Бальде Тьерно
2:0
61' Гол
Бальде Мама
2:1
67' Гол
Дьони Лои
71' Желтая карточка
Таиби Ванисс
3:1
82' Гол
Одоберт Уилсон
90'+4

Ход матча

12'
 
Менди Батиста
12'
Рипар Рено
(Лопеш Рони)
1:0
21'
 
Менди Батиста
31'
Сальмье Йоанн
 
45'
Рами Адиль
 
45'
Бальде Тьерно
 
46'
 
Блажич Миха
Думбия Сулейман
46'
 
Бамба Абдулайе
Четти Ильес
59'
Угбо Ике
Лопеш Рони
 
59'
Одоберт Уилсон
Бальде Мама
 
61'
Бальде Мама
(Н'Гессан Куаме)
2:0
66'
 
Таиби Ванисс
Капель Пьеррик
66'
 
Салама Амин
Буфаль Софьян
67'
2:1
Дьони Лои
(Таиби Ванисс)
69'
Яде Папа Ндиага
Рипар Рено
 
69'
Дингом Тристан
Ларуси Яссер
 
71'
 
Таиби Ванисс
81'
 
Сима Абдалла
Тиуб Сада
82'
Одоберт Уилсон
(Яде Папа Ндиага)
3:1
84'
Шавалерин Ксавье
Тардьё Флориан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Труа 28.6% (32)
X 49.1% (55)
Анже 22.3% (25)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
будут бороться
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
4
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
3
Бальде
Тьерно
39
Ларуси
Яссер
20
Рипар
Рено
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
11
Лопеш
Рони
9
Угбо
Ике
1
Бернардони
Поль
29
Камара
Усман
5
Блажич
Миха
22
Унтонджи
Седрик
3
Думбия
Сулейман
15
Капель
Пьеррик
2
Менди
Батиста
92
Тиуб
Сада
8
Унаи
Аззедин
7
Буфаль
Софьян
9
Дьони
Лои
Труа
5-4-1
Анже
4-2-3-1

История личных встреч

Труа
Анже

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
ТМК
3:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л2
2:1
Л2
0:3
Л2
1:1
Л2
3:3
Л2
2:3
Л2
2:1
Л2
1:2
Л2
3:0
Л2
1:2
Л2
0:0
КЛ
2:1
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 2 0.5
Тардьё Флориан 2 (2) 0.5
Рипар Рено 1 0.25
Одоберт Уилсон 1 0.25
Лопеш Рони 0 0
Н'Гессан Куаме 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьони Лои 2 0.5
Буфаль Софьян 1 0.25
Салама Амин 1 0.25
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Гессан Куаме 2 0
Рами Адиль 1 0
Тардьё Флориан 1 0
Сальмье Йоанн 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 2 1
Шабанович Халид 1 1
Капель Пьеррик 1 0
Унтонджи Седрик 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Дьони Лои 1 0
Тиуб Сада 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
3
43%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
30%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4
Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2
Анже
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2
Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 17 - 3 9
4. Лорьян Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
6. Осер Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Монпелье Заявка 4 2 0 2 13 - 9 6
8. Лион 0:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 6 - 9 6
10. Нант Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
12. Ренн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Реймс 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Брест Заявка 4 1 1 2 6 - 12 4
16. Труа Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Анже Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
19. Ницца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ланс Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
7. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Реймс 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
13. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
14. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
20. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Реймс 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лион 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Аяччо Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • 91'
    Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    91'
    Н'Гессан Куаме навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Сальмье Йоанн пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем
  • 90'
    Контроль мяча: Труа: 49%, Анже: 51%.
  • 90'
    Дингом Тристан пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Дьони Лои из команды Анже поставил подножку. Пострадал Н'Гессан Куаме
  • 88'
    Четти Ильес ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 88'
      Яде Папа Ндиага не смог попасть в створ ударом издали
    • 88'
      Четти Ильес из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      88'
      Шавалерин Ксавье навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Салама Амин из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Дингом Тристан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 86'
      Салама Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 86'
      Салама Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Труа: 47%, Анже: 53%.
    • 50'
      Сальмье Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • Описание гола
      49'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Труа поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
    • Офсайд
      49'
      Тьерно Бальде из команды Труа в офсайде
    • 49'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Труа отменен из-за положения "вне игры".
    • 48'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 47'
      Лопеш Рони сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О О Л! Труа забивает! Тьерно Бальде отличился.
    • 47'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Желтая карточка
      45'
      Рефери не любит споров - именно за это Рами Адиль сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      45'
      Тьерно Бальде из команды Труа опасно и грубо сыграл. Блажич Миха пострадал.
    • 44'
      Сальмье Йоанн успешно блокирует удар.
    • 43'
      Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Угбо Ике из команды Труа поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
    • 41'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 40'
      Угбо Ике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Контроль мяча: Труа: 48%, Анже: 52%.
    • Угловой
      36'
      Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой справа.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 36'
      ШТАНГА! Пробил головой Сальмье Йоанн прямо в каркас ворот!
    • 36'
      Лопеш Рони бьет со штрафного в створ, но Поль Бернардони держит все под контролем
    • Офсайд
      36'
      Н'Гессан Куаме из команды Труа в офсайде
    • 35'
      Контроль мяча: Труа: 47%, Анже: 53%.
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Ousmane Camara из команды Анже поставил подножку. Пострадал Яссер Ларуси
    • 33'
      Анже пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      31'
      Сальмье Йоанн из команды Труа получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья свистит. Сальмье Йоанн атаковал сзади соперника. Это Капель Пьеррик заработал своей команде штрафной
    • 31'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Труа: 49%, Анже: 51%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 30'
      Тардьё Флориан не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Труа пытается что-то создать.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 28'
      Н'Гессан Куаме не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      Труа пытается что-то создать.
    • 26'
      Тардьё Флориан пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем
    • 26'
      Рипар Рено создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      25'
      Рипар Рено наказан за толчок Буфаль Софьян
    • 25'
      Контроль мяча: Труа: 49%, Анже: 51%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Анже
    • Угловой
      24'
      Лопеш Рони из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
    • 24'
      Ousmane Camara ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      23'
      Рипар Рено из команды Труа в офсайде
    • Травма, повреждение
      22'
      Тардьё Флориан возвращается на поле.
    • 22'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      22'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тардьё Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      УДАЛЕНИЕ! - Менди Батиста удален из-за второго грубого нарушения
    • Фол, нарушение
      21'
      Менди Батиста из команды Анже опасно и грубо сыграл. Тардьё Флориан пострадал.
    • 20'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Труа: 48%, Анже: 52%.
    • 19'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Труа пытается что-то создать.
    • 18'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 17'
      Буфаль Софьян не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Анже пытается что-то создать.
    • Угловой
      17'
      Ousmane Camara из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
    • 17'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 16'
      Лопеш Рони не смог попасть в створ ударом издали
    • 15'
      Контроль мяча: Труа: 51%, Анже: 49%.
    • 15'
      Блажич Миха из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Менди Батиста из команды Анже поставил подножку. Пострадал Н'Гессан Куаме
    • 12'
      Лопеш Рони сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      ГОООООЛ - Рипар Рено Труа забивает ударом головой
    • 12'
      Лопеш Рони из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      12'
      Менди Батиста - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      11'
      Менди Батиста из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Рипар Рено.
    • 10'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Труа: 55%, Анже: 45%.
    • 8'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Труа контролирует мяч.
    • 8'
      Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Дьони Лои нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      5'
      Н'Гессан Куаме из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 66%, Анже: 34%.
    • 4'
      Галлон Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      2'
      Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Н'Гессан Куаме
    • 2'
      Сальмье Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Тардьё Флориан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Капель Пьеррик
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Труа 28.6% (32)
    X 49.1% (55)
    Анже 22.3% (25)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    будут бороться
    Arii #
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    Прогнозы на матч Труа 3:1 Анже

    Исход игры
    Труа
    28.6% (32)
    Ничья
    49.1% (55)
    Анже
    22.3% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.61% (29)
    Меньше
    73.39% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    67.89% (74)
    Нет
    32.11% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.1% (46)
    1:0 Труа
    15.2% (17)
    1:2 Анже
    13.4% (15)
    2:1 Труа
    9.8% (11)
    0:1 Анже
    6.3% (7)
    0:0 Ничья
    5.4% (6)
    2:0 Труа
    2.7% (3)
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