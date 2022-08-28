Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Аззеддин Унахи не смог попасть в створ ударом издали

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Ванисс Таиби - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

49' Тьерно Бальде из команды Труа в офсайде

49' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Труа отменен из-за положения "вне игры".

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Г О О О О О Л! Труа забивает! Тьерно Бальде отличился.

47' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Рефери не любит споров - именно за это Рами Адиль сейчас получил желтую

43' Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Анже

40' Угбо Ике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Удар от ворот произведет Анже

36' ШТАНГА! Пробил головой Сальмье Йоанн прямо в каркас ворот!

36' Лопеш Рони бьет со штрафного в створ, но Поль Бернардони держит все под контролем

34' Судья сигнализирует, что Ousmane Camara из команды Анже поставил подножку. Пострадал Яссер Ларуси

31' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Удар от ворот произведет Анже

30' Тардьё Флориан не смог попасть в створ ударом издали

29' Удар от ворот произведет Анже

29' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Н'Гессан Куаме не смог попасть в створ ударом издали

26' Тардьё Флориан пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем

26' Рипар Рено создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Анже

24' Ousmane Camara ослабляет давление, выбив мяч.

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Тардьё Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Труа

17' Буфаль Софьян не смог попасть в створ ударом издали

17' Ousmane Camara из команды Анже разыграл угловой с правого угла.

16' Удар от ворот произведет Анже

16' Лопеш Рони не смог попасть в створ ударом издали

12' Лопеш Рони из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Менди Батиста - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

10' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Труа начинает с центра поля