Стадион: Стад де л'Об
0'
12' Желтая карточкаМенди Батиста
1:0
12' ГолРипар Рено
21' Вторая желтая карточкаМенди Батиста
31' Желтая карточкаСальмье Йоанн
45' Желтая карточкаРами Адиль
45' Undefined phrase: football_event_Бальде Тьерно
2:0
61' ГолБальде Мама
2:1
67' ГолДьони Лои
71' Желтая карточкаТаиби Ванисс
3:1
82' ГолОдоберт Уилсон
90'+4
Ход матча
12'
12'
1:0
21'
31'
45'
45'
59'
61'
2:0
67'
2:1
71'
82'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
12 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
39
Ларуси
Яссер
20
Рипар
Рено
11
Лопеш
Рони
9
Угбо
Ике
29
Камара
Усман
92
Тиуб
Сада
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
22 Зукру ТангиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Камара УсманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
-
31 Четти ИльесЗащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
-
11 Салама АминПолузащитник
-
19 Сима АбдаллаНападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Труа
Анже
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|2
|0.5
|Тардьё Флориан
|2 (2)
|0.5
|Рипар Рено
|1
|0.25
|Одоберт Уилсон
|1
|0.25
|Лопеш Рони
|0
|0
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьони Лои
|2
|0.5
|Буфаль Софьян
|1
|0.25
|Салама Амин
|1
|0.25
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Гессан Куаме
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Тардьё Флориан
|1
|0
|Сальмье Йоанн
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|2
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Унтонджи Седрик
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Тиуб Сада
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
3
43%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
30%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4
Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2
Анже
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2
Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|17 - 3
|9
|4.
|Лорьян
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 10
|7
|6.
|Осер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|13 - 9
|6
|8.
|Лион
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|12.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Анже
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Реймс
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|13.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|14.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|20.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Реймс
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Лион
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Труа 3:1 Анже
Исход игры
Труа
28.6% (32)
Ничья
49.1% (55)
Анже
22.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
26.61% (29)
Меньше
73.39% (80)
Обе команды забьют
Да
67.89% (74)
Нет
32.11% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (46)
1:0 Труа
15.2% (17)
1:2 Анже
13.4% (15)
2:1 Труа
9.8% (11)
0:1 Анже
6.3% (7)
0:0 Ничья
5.4% (6)
2:0 Труа
2.7% (3)
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