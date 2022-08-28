Стадион: Stadio Romeo Anconetani
0'
23' Желтая карточкаПаяч Марко
0:1
29' ГолЭкубан Калеб
37' Желтая карточкаКода Массимо
40' Желтая карточкаКалабрези Артуро
47' Желтая карточкаНадь Адам
85' Вторая желтая карточкаКалабрези Артуро
90' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
90'+7
Ход матча
23'
29'
0:1
37'
40'
47'
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
44
Рус
Адриан
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
23
Ионице
Артур
13
Бани
Маттиа
93
Паяч
Марко
47
Бадель
Милан
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
93 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
-
25 Водишек РокВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
-
50 Ялчын ГювенНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.33
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.33
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.33
|Канестрелли Симоне
|1
|0.33
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.33
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экубан Калеб
|1
|0.33
|Йебоа Келвин
|1
|0.33
|Портанова Маноло
|1
|0.33
|Бадель Милан
|0
|0
|Кода Массимо
|0
|0
|Гудмундссон Альберт
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|1
|1
|Надь Адам
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паяч Марко
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0
Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2
Дженоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1
Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Асколи
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Палермо
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Читтаделла
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|15.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Перуджа
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Зюйдтироль
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|2.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Тернана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Кальяри
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Палермо
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Бари
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Брешия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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