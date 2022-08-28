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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Пиза
0:1
Конец матча
Дженоа
0'
23' Желтая карточка
Паяч Марко
0:1
29' Гол
Экубан Калеб
37' Желтая карточка
Кода Массимо
40' Желтая карточка
Калабрези Артуро
47' Желтая карточка
Надь Адам
85' Вторая желтая карточка
Калабрези Артуро
90' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
90'+7
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
44
Рус
Адриан
5
Канестрелли
Симоне
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
23
Ионице
Артур
17
Сибилли
Джузеппе
10
Торрегросса
Эрнесто
22
Мартинес
Хосеп
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
93
Паяч
Марко
90
Портанова
Маноло
32
Morten
Frendrup
47
Бадель
Милан
11
Гудмундссон
Альберт
9
Кода
Массимо
18
Экубан
Калеб
Пиза
4-3-2-1
Дженоа
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.33
Мазуччи Гаэтано 1 0.33
Торрегросса Эрнесто 1 0.33
Канестрелли Симоне 1 0.33
Сибилли Джузеппе 1 0.33
Де Витис Алессандро 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экубан Калеб 1 0.33
Йебоа Келвин 1 0.33
Портанова Маноло 1 0.33
Бадель Милан 0 0
Кода Массимо 0 0
Гудмундссон Альберт 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 1 1
Надь Адам 1 0
Туре Идрисса 1 0
Марин Мариус 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паяч Марко 2 0
Кода Массимо 1 0
Бани Маттиа 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0
Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2
Дженоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1
Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Асколи 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Реджина 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Фрозиноне 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Козенца 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Бари 3 1 2 0 6 - 4 5
7. Парма 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Палермо 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Беневенто 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Венеция 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Читтаделла 3 1 1 1 6 - 6 4
13. СПАЛ 2013 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Модена 3 1 0 2 5 - 4 3
15. Брешия 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Тернана 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 2 1 1 0 5 - 4 4
2. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реджина 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Кальяри 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Беневенто 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Бари 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Козенца 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
12. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
16. Модена 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Брешия 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
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