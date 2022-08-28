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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Реджина
4:0
Конец матча
Зюйдтироль
0'
6' Желтая карточка
Raphael Odogwu
10' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
12' Желтая карточка
Marco Curto
24' Красная карточка
Marco Curto
1:0
35' Гол
Фаббиан Джованни
2:0
45' Гол
Майер Жан
50' Желтая карточка
Фаббиан Джованни
3:0
62' Гол
Пьероцци Никколо
69' Желтая карточка
Помпетти Марко
4:0
71' Гол
Ломбарди Алессандро
84' Желтая карточка
Маццокки Симоне
90'+4
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
3
Ционек
Тьяго
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
8
Кризетиг
Лоренцо
37
Майер
Жан
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
1
Полуцци
Джакомо
26
Де
Коль
Филиппо
19
Giovanni
Zaro
4
Marco
Curto
11
Д'Орацио
Томмазо
16
Белардинелли
Лука
23
Помпетти
Марко
14
Николусси
Кавилья
Ханс
10
Карретта
Мирко
90
Raphael
Odogwu
17
Daniele
Casiraghi
Реджина
4-3-3
Зюйдтироль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривас Ригоберто 1 0.33
Менез Жереми 1 0.33
Кризетиг Лоренцо 1 0.33
Майер Жан 1 0.33
Пьероцци Никколо 1 0.33
Ломбарди Алессандро 1 0.33
Фаббиан Джованни 1 0.33
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Канотто Луиджи 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 1 0.33
Карретта Мирко 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаббиан Джованни 2 0
Ционек Тьяго 1 0
Кризетиг Лоренцо 1 0
Пьероцци Никколо 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 1 1
Raphael Odogwu 1 0
Giovanni Zaro 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Помпетти Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12
Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3
Зюйдтироль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0
Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Про Патрия 0:0 Джиана Эрминио - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Про Верчелли 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Асколи 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Реджина 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Фрозиноне 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Козенца 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Бари 3 1 2 0 6 - 4 5
7. Парма 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Палермо 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Беневенто 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Венеция 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Читтаделла 3 1 1 1 6 - 6 4
13. СПАЛ 2013 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Модена 3 1 0 2 5 - 4 3
15. Брешия 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Тернана 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 2 1 1 0 5 - 4 4
2. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реджина 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Кальяри 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Беневенто 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Бари 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Козенца 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
12. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
16. Модена 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Брешия 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Майер Жан бьет в цель!
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Giovanni Fabbian бьет в цель!
    • 26'
      Daniele Casiraghi уходит с поля. Kevin Mathieu Vinetot выходит вместо него
    • 24'
      УДАЛЕНИЕ! - Marco Curto увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      12'
      Marco Curto получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Кризетиг Лоренцо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Raphael Odogwu получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Реджина 4:0 Зюйдтироль онлайн

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