Стадион: Оресте Гранильо
4:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаRaphael Odogwu
10' Желтая карточкаКризетиг Лоренцо
12' Желтая карточкаMarco Curto
24' Красная карточкаMarco Curto
1:0
35' ГолФаббиан Джованни
2:0
45' ГолМайер Жан
50' Желтая карточкаФаббиан Джованни
3:0
62' ГолПьероцци Никколо
69' Желтая карточкаПомпетти Марко
4:0
71' ГолЛомбарди Алессандро
84' Желтая карточкаМаццокки Симоне
90'+4
Ход матча
10'
12'
24'
35'
45'
2:0
50'
62'
3:0
69'
71'
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
51 Владение мячом, % 49
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Simone Davi
-
18 Ровер Маттео
-
-
Главный тренер: Леандро Греко
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ривас Ригоберто
|1
|0.33
|Менез Жереми
|1
|0.33
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.33
|Майер Жан
|1
|0.33
|Пьероцци Никколо
|1
|0.33
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.33
|Фаббиан Джованни
|1
|0.33
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Канотто Луиджи
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|1
|0.33
|Карретта Мирко
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаббиан Джованни
|2
|0
|Ционек Тьяго
|1
|0
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0
|Пьероцци Никколо
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|1
|1
|Raphael Odogwu
|1
|0
|Giovanni Zaro
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12
Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3
Зюйдтироль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0
Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0 Тренто - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Про Патрия 0:0 Джиана Эрминио - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Про Верчелли 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Асколи
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Палермо
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Читтаделла
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|15.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Перуджа
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Зюйдтироль
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|2.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Тернана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Кальяри
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Палермо
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Бари
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Брешия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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