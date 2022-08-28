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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Лечче
1:1
Конец матча
Эмполи
0'
0:1
23' Гол
Паризи Фабьяно
27' Желтая карточка
Марин Рэзван
34' Желтая карточка
Банда Ламек
1:1
40' Гол
Стрефецца Габриэль
57' Желтая карточка
Стоянович Петар
90'+6
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
1:1. Гол Габриэла Стрефеццы (вид...
0:1. Гол Фабиано Паризи (видео)....

Ход матча

23'
0:1
Паризи Фабьяно
27'
 
Марин Рэзван
34'
Банда Ламек
 
40'
Стрефецца Габриэль
(Банда Ламек)
1:1
46'
Аскилдсен Кристоффер
Бистрович Кристиян
 
55'
 
Байрами Недим
Ламмерс Сэм
56'
 
Хаас Николас
Бандинелли Филиппо
57'
 
Стоянович Петар
65'
 
Эбюэхи Тайронн
Стоянович Петар
69'
Ди Франческо Федерико
Стрефецца Габриэль
 
73'
 
Грасси Альберто
Хендерсон Лиам
73'
 
Дестро Маттиа
Сатриано Мартин
74'
Листковски Марчин
Банда Ламек
 
79'
Коломбо Лоренцо
Сисей Ассан
 
79'
Блен Алексис
Гонсалес Джоан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 114
Лечче 35.1% (40)
X 53.5% (61)
Эмполи 11.4% (13)
0
выиграет Лечче, со счетом 1:0
игра будет
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
8
Бистрович
Кристиян
42
Юлманд
Мортен
16
Гонсалес
Джоан
27
Стрефецца
Габриэль
77
Сисей
Ассан
22
Банда
Ламек
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
6
Де
Винтер
Кони
65
Паризи
Фабьяно
8
Хендерсон
Лиам
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
35
Бальданци
Томмазо
9
Сатриано
Мартин
7
Ламмерс
Сэм
Лечче
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Лечче
Эмполи

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
2:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 1 0.33
Стрефецца Габриэль 1 0.33
Ди Франческо Федерико 0 0
Банда Ламек 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паризи Фабьяно 1 0.33

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блен Алексис 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Юлманд Мортен 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Банда Ламек 1 0
Гонсалес Джоан 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Занетти Паоло 0 1
Луперто Себастьяно 0 1
Хендерсон Лиам 1 0
Стоянович Петар 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Марин Рэзван 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2
Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1 Виртус Франкавилла - Лечче 0:1 Лечче - Бохум 2:3 Лечче - Порденоне 1:0 Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0 Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1 Лечче - Пьяченца 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:0
Эмполи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1
Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2. Милан Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лацио Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Аталанта Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Рома Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Торино Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Ювентус Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
9. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Салернитана Заявка 3 1 1 1 4 - 1 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13. Специя Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
14. Эмполи Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Лечче Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Верона Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
17. Болонья Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Сампдория Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
19. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Ювентус Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
11. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Торино Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • 94'
    Викарио Гульельмо из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 93'
    Лечче пытается что-то создать.
  • 92'
    Шанс! Листковски Марчин из команды Лечче пробил головой, но мимо
  • 92'
    Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Томмазо Балданци из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Эбюэхи Тайронн из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Лечче: 37%, Эмполи: 63%.
    • 90'
      Аскилдсен Кристоффер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Гендрей Валентин из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 89'
      Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
    • 88'
      Грасси Альберто из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 88'
      Коломбо Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Де Винтер Кони из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Лечче: 36%, Эмполи: 64%.
    • 48'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Игрок из команды Лечче вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 45'
      Марин Рэзван не смог попасть в створ ударом издали
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      44'
      Сисей Ассан возвращается на поле.
    • 44'
      Контроль мяча: Лечче: 38%, Эмполи: 62%.
    • 44'
      Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      44'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сисей Ассан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      43'
      Сисей Ассан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      42'
      Сатриано Мартин из команды Эмполи в офсайде
    • 41'
      Эмполи контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Лечче: 37%, Эмполи: 63%.
    • 40'
      Команда Лечче сравняла счет! Игра продолжается!
    • 40'
      Ламек Банда сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Стрефецца Габриэль забивает с правой ноги!
    • 40'
      Ламек Банда из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Лечче пытается что-то создать.
    • Офсайд
      39'
      Галло Антонино из команды Лечче в офсайде
    • 38'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 37'
      Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Контроль мяча: Лечче: 38%, Эмполи: 62%.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • Угловой
      36'
      Хендерсон Лиам из команды Эмполи подал угловой слева.
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Стоянович Петар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 35'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      34'
      Ламек Банда получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Фол, нарушение
      34'
      Ламек Банда нарушает правила. Стоянович Петар пострадал
    • 34'
      Де Винтер Кони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Де Винтер Кони из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Стрефецца Габриэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 32'
      Эмполи контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      32'
      Сисей Ассан задерживает мяч рукой
    • 31'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 30'
      Контроль мяча: Лечче: 38%, Эмполи: 62%.
    • 30'
      Паризи Фабьяно из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 30'
      Фальконе Владимиро из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Понграчич Марин выиграл воздушное противоборство у Сатриано Мартин.
    • 29'
      Викарио Гульельмо из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      27'
      Судья подбегает и показывает Марин Рэзван из команды Эмполи отложенную желтую карточку за фол.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Стоянович Петар из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Ламек Банда
    • Фол, нарушение
      27'
      Марин Рэзван из команды Эмполи фолит на Юлманд Мортен, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 27'
      Де Винтер Кони из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 26'
      Эмполи контролирует мяч.
    • 26'
      Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Лечче: 27%, Эмполи: 73%.
    • 25'
      Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      25'
      Галло Антонино наказан за толчок Хендерсон Лиам
    • Офсайд
      24'
      Сисей Ассан из команды Лечче в офсайде
    • 23'
      Команда Эмполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 23'
      Фантастический гол, где все сам сделал Паризи Фабьяно!
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Паризи Фабьяно из команды Эмполи забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
    • 22'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 22'
      Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      22'
      Марин Рэзван наказан за толчок Бистрович Кристиян
    • 21'
      Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Исмайли Ардиан из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Стрефецца Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Де Винтер Кони из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Де Винтер Кони выиграл воздушное противоборство у Сисей Ассан.
    • 20'
      Исмайли Ардиан из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Лечче: 27%, Эмполи: 73%.
    • 20'
      Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Паризи Фабьяно из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 17'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 16'
      Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Викарио Гульельмо из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Лечче пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      15'
      Де Винтер Кони из команды Эмполи опасно и грубо сыграл. Ламек Банда пострадал.
    • 15'
      Ламек Банда выиграл воздушное противоборство у Де Винтер Кони.
    • 15'
      Контроль мяча: Лечче: 29%, Эмполи: 71%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 14'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 14'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 13'
      Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Исмайли Ардиан успешно блокирует удар.
    • 12'
      Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 12'
      Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Марин Рэзван выиграл воздушное противоборство у Бистрович Кристиян.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 11'
      Ламмерс Сэм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 11'
      Хендерсон Лиам из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Лечче: 22%, Эмполи: 78%.
    • 10'
      Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      10'
      Понграчич Марин нарушает правила. Ламмерс Сэм пострадал
    • 9'
      Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 8'
      Лечче начинает контратаку
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Стрефецца Габриэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Ламек Банда находит пасом одноклубника в штрафной...
    • 7'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 7'
      Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      6'
      Хендерсон Лиам возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      6'
      Гендрей Валентин возвращается на поле.
    • 6'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      6'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хендерсон Лиам получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      6'
      Ох, нехорошо это выглядит. Гендрей Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      5'
      Гендрей Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      5'
      Хендерсон Лиам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Лечче: 13%, Эмполи: 87%.
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 4'
      Гонсалес Джоан из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Понграчич Марин из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      3'
      Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Исмайли Ардиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Эмполи контролирует мяч.
    • 1'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 1'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Эмполи начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Лечче 35.1% (40)
    X 53.5% (61)
    Эмполи 11.4% (13)
    0
    выиграет Лечче, со счетом 1:0
    игра будет
    Arii #
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    Прогнозы на матч Лечче 1:1 Эмполи

    Исход игры
    Лечче
    35.1% (40)
    Ничья
    53.5% (61)
    Эмполи
    11.4% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.18% (20)
    Меньше
    81.82% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    64.55% (71)
    Нет
    35.45% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.7% (51)
    1:0 Лечче
    22.8% (26)
    2:1 Лечче
    9.6% (11)
    0:0 Ничья
    5.3% (6)
    0:1 Эмполи
    4.4% (5)
    1:2 Эмполи
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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