Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Хорошую попытку сделал Томмазо Балданци. Удар в створ, но вратарь начеку

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Хорошую попытку сделал Ламек Банда. Удар в створ, но вратарь начеку

Ламек Банда пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ламек Банда на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

47' Игрок из команды Лечче вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Удар от ворот произведет Лечче

45' Марин Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Сисей Ассан получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Сисей Ассан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Команда Лечче сравняла счет! Игра продолжается!

40' Ламек Банда сделал результативную передачу.

40' Г О О О О Л - Стрефецца Габриэль забивает с правой ноги!

40' Ламек Банда из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Эмполи

35' Хорошую попытку сделал Стоянович Петар . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Ламек Банда получает желтую карточку за неспортивное поведение

33' Хорошую попытку сделал Стрефецца Габриэль . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Удар от ворот произведет Лечче

30' Паризи Фабьяно из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

27' Судья подбегает и показывает Марин Рэзван из команды Эмполи отложенную желтую карточку за фол.

26' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Команда Эмполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Фантастический гол, где все сам сделал Паризи Фабьяно

23' Г О О О О Л - Паризи Фабьяно из команды Эмполи забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

22' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Стрефецца Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Эмполи

16' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

15' Удар от ворот произведет Лечче

14' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Эмполи

13' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

12' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Лечче

11' Ламмерс Сэм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Хендерсон Лиам из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Эмполи

8' Хорошую попытку сделал Стрефецца Габриэль . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Ламек Банда находит пасом одноклубника в штрафной...

7' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Ох, нехорошо это выглядит. Хендерсон Лиам получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Ох, нехорошо это выглядит. Гендрей Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Гендрей Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Хендерсон Лиам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эмполи начинает с центра поля