Стадион: Виа дель Маре
0'
0:1
23' ГолПаризи Фабьяно
27' Желтая карточкаМарин Рэзван
34' Желтая карточкаБанда Ламек
1:1
40' ГолСтрефецца Габриэль
57' Желтая карточкаСтоянович Петар
90'+6
Все видео голов с матчей
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Ход матча
23'
0:1
27'
34'
40'
57'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
77
Сисей
Ассан
22
Банда
Ламек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
-
36 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Блен АлексисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alberto Bertolini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лечче
Эмполи
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|1
|0.33
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.33
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паризи Фабьяно
|1
|0.33
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блен Алексис
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Юлманд Мортен
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Гонсалес Джоан
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Занетти Паоло
|0
|1
|Луперто Себастьяно
|0
|1
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Стоянович Петар
|1
|0
|Бандинелли Филиппо
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2
Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1 Виртус Франкавилла - Лечче 0:1 Лечче - Бохум 2:3 Лечче - Порденоне 1:0 Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0 Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1 Лечче - Пьяченца 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:0
Эмполи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1
Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Салернитана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|11.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лечче 1:1 Эмполи
Исход игры
Лечче
35.1% (40)
Ничья
53.5% (61)
Эмполи
11.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
18.18% (20)
Меньше
81.82% (90)
Обе команды забьют
Да
64.55% (71)
Нет
35.45% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (51)
1:0 Лечче
22.8% (26)
2:1 Лечче
9.6% (11)
0:0 Ничья
5.3% (6)
0:1 Эмполи
4.4% (5)
1:2 Эмполи
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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