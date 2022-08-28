Стадион: Stadio P.C. Tombolato
1:1
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаКассандро Томмазо
51' Желтая карточкаБранка Симоне
54' Желтая карточкаТессманн Таннер
56' Желтая карточкаДель Фабро Дарио
1:0
71' ГолАнтонуччи Мирко
1:1
85' ГолКюизанс Микаэль
89' Желтая карточкаВита Алессио
90' Желтая карточкаКоннолли Аарон
90'+7
Ход матча
51'
54'
56'
71'
1:0
85'
1:1
89'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Де Врис ДжекПолузащитник
-
13 Модоло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Patrick Leal
-
Главный тренер: Ivan Javorcic
История личных встреч
Читтаделла
Венеция
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.67
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.67
|Антонуччи Мирко
|1
|0.33
|Бранка Симоне
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.67
|Йонсен Деннис
|1
|0.33
|Похьянпало Йоэль
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0
|Бранка Симоне
|1
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Ignacio Lores
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
4
57%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1
Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1
Венеция
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1
Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Асколи
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Палермо
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Читтаделла
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|15.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Перуджа
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Зюйдтироль
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|2.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Тернана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Кальяри
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Палермо
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Бари
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Брешия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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