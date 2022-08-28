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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Читтаделла
1:1
Конец матча
Венеция
0'
48' Желтая карточка
Кассандро Томмазо
51' Желтая карточка
Бранка Симоне
54' Желтая карточка
Тессманн Таннер
56' Желтая карточка
Дель Фабро Дарио
1:0
71' Гол
Антонуччи Мирко
1:1
85' Гол
Кюизанс Микаэль
89' Желтая карточка
Вита Алессио
90' Желтая карточка
Коннолли Аарон
90'+7
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
5
Дель
Фабро
Дарио
15
Фраре
Доменико
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
90
Асенсио
Рауль
92
Бальдини
Энрико
66
Йоронен
Йессе
7
Дзампано
Франческо
2
Висневски
Пшемыслав
32
Чеккарони
Пьетро
5
Хапс
Ридгесиано
8
Тессманн
Таннер
16
Фьордилино
Лука
10
Кюизанс
Микаэль
25
Пьерини
Николас
20
Похьянпало
Йоэль
17
Йонсен
Деннис
Читтаделла
4-3-1-2
Венеция
4-3-3

История личных встреч

Читтаделла
Венеция

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:1
СB
3:2
СB
2:1
СB
2:1
СCA
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 2 (1) 0.67
Асенсио Рауль 2 (1) 0.67
Антонуччи Мирко 1 0.33
Бранка Симоне 0 0
Вита Алессио 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 2 0.67
Йонсен Деннис 1 0.33
Похьянпало Йоэль 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррьеро Джузеппе 2 0
Бранка Симоне 1 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Ignacio Lores 1 0
Вита Алессио 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
4
57%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1
Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1
Венеция
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1
Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Асколи 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Реджина 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Фрозиноне 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Козенца 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Бари 3 1 2 0 6 - 4 5
7. Парма 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Палермо 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Беневенто 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Венеция 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Читтаделла 3 1 1 1 6 - 6 4
13. СПАЛ 2013 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Модена 3 1 0 2 5 - 4 3
15. Брешия 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Тернана 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 2 1 1 0 5 - 4 4
2. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реджина 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Кальяри 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Беневенто 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Бари 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Козенца 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
12. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
16. Модена 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Брешия 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
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