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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Беневенто
2:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
18' Желтая карточка
Лучиони Фабио
0:0
18' Не забитый пенальти
Форте Франческо
1:0
35' Гол
Форте Франческо
37' Желтая карточка
Болока Даниэль
57' Желтая карточка
Ла Гумина Антонино
1:1
59' Гол
Гарритано Лука
2:1
62' Гол
Форте Франческо
79' Желтая карточка
Коттали Маттео
83' Желтая карточка
Тельо Андрес
87' Желтая карточка
Фулон Дам
90' Желтая карточка
Гарритано Лука
90'+6
21
Палеари
Альберто
15
Глик
Камил
96
Капеллини
Риккардо
93
Барба
Федерико
3
Летиция
Гаэтано
5
Машанджело
Эдоардо
7
Nermin
Karic
24
Вивиани
Маттиа
4
Акампора
Дженнаро
88
Форте
Франческо
20
Ла
Гумина
Антонино
22
Турати
Стефано
2
Ойоно
Энтони
5
Лучиони
Фабио
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
11
Болока
Даниэль
4
Коне
Бенджамин
7
Роден
Маркус
16
Гарритано
Лука
10
Касо
Джузеппе
24
Моро
Лука
Беневенто
3-5-2
Фрозиноне
4-2-3-1

История личных встреч

Беневенто
Фрозиноне

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

История матчей

СB
2:0
СB
1:4
СB
2:3
СB
1:0
СB
2:1
СB
3:2
ППД
1:1
ППД
0:0
ППД
0:0
ППД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 2 0.67
Машанджело Эдоардо 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роден Маркус 1 0.33
Гарритано Лука 1 0.33
Мулаттьери Самуэле 1 0.33
Касо Джузеппе 1 0.33
Моро Лука 1 0.33
Лучиони Фабио 0 0
Бошич Милош 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Маттиа 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Ла Гумина Антонино 1 0
Тельо Андрес 1 0
Фулон Дам 1 0
Капеллини Риккардо 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 2 0
Болока Даниэль 2 0
Гарритано Лука 1 0
Коттали Маттео 1 0
Коне Бенджамин 1 0
Турати Стефано 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0
Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2
Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Асколи 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Реджина 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Фрозиноне 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Козенца 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Бари 3 1 2 0 6 - 4 5
7. Парма 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Палермо 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Беневенто 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Венеция 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Читтаделла 3 1 1 1 6 - 6 4
13. СПАЛ 2013 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Модена 3 1 0 2 5 - 4 3
15. Брешия 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Тернана 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 2 1 1 0 5 - 4 4
2. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реджина 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Кальяри 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Беневенто 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Бари 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Козенца 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
12. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
16. Модена 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Брешия 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
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