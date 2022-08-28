Стадион: Чиро Вигорито
0'
18' Желтая карточкаЛучиони Фабио
0:0
18' Не забитый пенальтиФорте Франческо
1:0
35' ГолФорте Франческо
37' Желтая карточкаБолока Даниэль
57' Желтая карточкаЛа Гумина Антонино
1:1
59' ГолГарритано Лука
2:1
62' ГолФорте Франческо
79' Желтая карточкаКоттали Маттео
83' Желтая карточкаТельо Андрес
87' Желтая карточкаФулон Дам
90' Желтая карточкаГарритано Лука
90'+6
Ход матча
18'
18'
0:0
35'
37'
59'
1:1
62'
2:1
79'
83'
87'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
15
Глик
Камил
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Фариас ДиегоНападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Беневенто
Фрозиноне
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|2
|0.67
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роден Маркус
|1
|0.33
|Гарритано Лука
|1
|0.33
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0.33
|Касо Джузеппе
|1
|0.33
|Моро Лука
|1
|0.33
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ла Гумина Антонино
|1
|0
|Тельо Андрес
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Капеллини Риккардо
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Коне Бенджамин
|1
|0
|Турати Стефано
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0
Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2
Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Асколи
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Палермо
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Читтаделла
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|15.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Перуджа
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Зюйдтироль
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|2.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Тернана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Кальяри
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Палермо
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Бари
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Брешия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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