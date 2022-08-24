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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Фиорентина
 
Позже
Наполи

История личных встреч

Фиорентина
Наполи

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

33 матча

24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

12.1%
57.6%
30.3%
4 победы 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

СA
2:3
К
2:5
СA
1:2
СA
0:2
СA
6:0
СA
0:2
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
К
1:0
СA
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
К
1:3
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 1 0.5
Йович Лука 1 0.5
Мандрагора Роландо 1 0.5
Соттиль Рикардо 0 0
Куаме Кристиан 0 0
Журковски Шимон 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 3 1.5
Осимхен Виктор 2 1
Зелиньски Пётр 1 0.5
Лоботка Станислав 1 0.5
Политано Маттео 1 0.5
Ким Мин-Чжэ 1 0.5
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Лосано Ирвинг 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соттиль Рикардо 1 0
Мале Юссеф 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2
Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1
Наполи
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0
Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Рома Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Ювентус Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Удинезе Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
17. Болонья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 9 минут.

    Главный судья: Маринелли Ливио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Фиорентина 6.1% (2)
    X 30.3% (10)
    Наполи 63.6% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Наполи
    3.75
    3.86
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Фиорентина - Наполи онлайн

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    Прогнозы на матч Фиорентина - Наполи

    Исход игры
    Фиорентина
    6.1% (2)
    Ничья
    30.3% (10)
    Наполи
    63.6% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (27)
    Меньше
    18.18% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (33)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    57.6% (19)
    1:1 Ничья
    18.2% (6)
    2:2 Ничья
    12.1% (4)
    2:1 Фиорентина
    6.1% (2)
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