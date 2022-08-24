Стадион: Артемио Франки
Позже
История личных встреч
Фиорентина
Наполи
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
33 матча
24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
12.1%
57.6%
30.3%
4 победы 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.5
|Йович Лука
|1
|0.5
|Мандрагора Роландо
|1
|0.5
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Куаме Кристиан
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|3
|1.5
|Осимхен Виктор
|2
|1
|Зелиньски Пётр
|1
|0.5
|Лоботка Станислав
|1
|0.5
|Политано Маттео
|1
|0.5
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0.5
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Лосано Ирвинг
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2
Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1
Наполи
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0
Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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- — Вылет в Серию B
Прогнозы на матч Фиорентина - Наполи
Исход игры
Фиорентина
6.1% (2)
Ничья
30.3% (10)
Наполи
63.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (27)
Меньше
18.18% (6)
Обе команды забьют
Да
100% (33)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:2 Наполи
57.6% (19)
1:1 Ничья
18.2% (6)
2:2 Ничья
12.1% (4)
2:1 Фиорентина
6.1% (2)
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