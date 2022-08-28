Стадион: Эннио Тардини
0'
1:0
29' ГолИнглезе Роберто
37' Желтая карточкаКулибали Войо
64' Желтая карточкаБернабе Адриан
65' Желтая карточкаРисполи Андреа
70' Желтая карточкаБонни Анж-Йоан
86' Желтая карточкаАнсальди Кристиан
90' Желтая карточкаЮрич Станко
90'+6
Ход матча
29'
37'
64'
65'
70'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
24
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
14
Панико
Чиро
42
Вока
Идриз
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Панико ЧироЗащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Гоцци ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Davide Dionigi
История личных встреч
Парма
Козенца
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.33
|Инглезе Роберто
|1
|0.33
|Ман Деннис
|1
|0.33
|Васкес Франко
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларривей Хоакин
|1
|0.33
|Брешанини Марко
|1
|0.33
|Флоренци Альдо
|1
|0.33
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Юрич Станко
|1
|0
|Валенти Лаутаро
|1
|0
|Кулибали Войо
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Вока Идриз
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Флоренци Альдо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0
Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0
Козенца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1
Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Асколи
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Палермо
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Читтаделла
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|15.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Перуджа
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Зюйдтироль
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|2.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Тернана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Кальяри
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Палермо
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Бари
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Брешия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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