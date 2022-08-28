  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Парма
1:0
Конец матча
Козенца
0'
1:0
29' Гол
Инглезе Роберто
37' Желтая карточка
Кулибали Войо
64' Желтая карточка
Бернабе Адриан
65' Желтая карточка
Рисполи Андреа
70' Желтая карточка
Бонни Анж-Йоан
86' Желтая карточка
Ансальди Кристиан
90' Желтая карточка
Юрич Станко
90'+6
22
Чичисола
Леандро
26
Кулибали
Войо
39
Alessandro
Circati
5
Романьоли
Симоне
17
Остерволде
Джейден
16
Бернабе
Адриан
24
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
10
Васкес
Франко
28
Михэйлэ
Валентин
45
Инглезе
Роберто
31
Матосевич
Кристьян
3
Рисполи
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
14
Панико
Чиро
42
Вока
Идриз
4
Брешанини
Марко
11
Бриньола
Энрико
10
Д'Урсо
Кристиан
34
Флоренци
Альдо
32
Бутич
Карло
Парма
4-2-3-1
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Парма
Козенца

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:3
СB
1:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михэйлэ Валентин 1 0.33
Инглезе Роберто 1 0.33
Ман Деннис 1 0.33
Васкес Франко 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларривей Хоакин 1 0.33
Брешанини Марко 1 0.33
Флоренци Альдо 1 0.33
Д'Урсо Кристиан 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Юрич Станко 1 0
Валенти Лаутаро 1 0
Кулибали Войо 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисполи Андреа 1 0
Вока Идриз 1 0
Брешанини Марко 1 0
Флоренци Альдо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0
Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0
Козенца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1
Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Асколи 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Реджина 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Фрозиноне 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Козенца 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Бари 3 1 2 0 6 - 4 5
7. Парма 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Палермо 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Беневенто 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Венеция 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Читтаделла 3 1 1 1 6 - 6 4
13. СПАЛ 2013 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Модена 3 1 0 2 5 - 4 3
15. Брешия 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Тернана 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 2 1 1 0 5 - 4 4
2. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реджина 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Кальяри 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Беневенто 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Бари 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Козенца 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
12. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
16. Модена 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Брешия 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      37'
      Кулибали Войо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Инглезе Роберто бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Парма 1:0 Козенца онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     