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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Перуджа
1:3
Конец матча
Бари
0'
0:0
5' Не забитый пенальти
Оливьери Марко
5' Желтая карточка
Дель Орко Кристиан
0:1
10' Гол
Фолоруншо Майкл
33' Желтая карточка
Риччи Джакомо
42' Желтая карточка
Куан Кристиан
0:2
54' Гол
Walid Cheddira
55' Желтая карточка
Сгарби Филиппо
1:2
57' Гол
Стриццоло Лука
61' Желтая карточка
Оливьери Марко
63' Красная карточка
Сгарби Филиппо
65' Красная карточка
Риччи Джакомо
65' Желтая карточка
Касасола Тиаго
67' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
68' Желтая карточка
Д'Эррико Андреа
1:3
69' Гол
Антенуччи Мирко
90'+6

Ход матча

5'
Оливьери Марко
0:0
5'
Дель Орко Кристиан
 
10'
0:1
Фолоруншо Майкл
(Майта Маттиа)
33'
 
Риччи Джакомо
42'
Куан Кристиан
 
46'
Лизи Франческо
Дель Орко Кристиан
 
54'
0:2
Walid Cheddira
(Фолоруншо Майкл)
55'
Сгарби Филиппо
 
57'
Стриццоло Лука
(Касасола Тиаго)
1:2
57'
 
Д'Эррико Андреа
Белломо Никола
61'
Оливьери Марко
 
63'
Ди Серио Джузеппе
Стриццоло Лука
 
63'
Мелькьорри Федерико
Оливьери Марко
 
63'
Сгарби Филиппо
 
65'
 
Риччи Джакомо
65'
Касасола Тиаго
 
67'
 
Ди Чезаре Валерио
68'
 
Д'Эррико Андреа
69'
1:3
Антенуччи Мирко
(Д'Эррико Андреа)
69'
 
Mehdi Dorval
Антенуччи Мирко
74'
Санторо Симоне
Куан Кристиан
 
85'
 
Бенедетти Леонардо
Фолоруншо Майкл
85'
 
Малламо Алессандро
Майта Маттиа
85'
Матос Ридер
Вулич Милош
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
21
Курадо
Маркос
24
Касасола
Тиаго
15
Дель
Орко
Кристиан
13
Луперини
Грегорио
7
Вулич
Милош
28
Куан
Кристиан
41
Стриццоло
Лука
11
Оливьери
Марко
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
20
Терранова
Эмануэле
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
90
Фолоруншо
Майкл
63
Белломо
Никола
7
Антенуччи
Мирко
11
Walid
Cheddira
Перуджа
3-5-2
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Перуджа
Бари

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
3:1
СB
1:3
СB
0:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:2
К
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 1 0.33
Касасола Тиаго 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолоруншо Майкл 2 0.67
Walid Cheddira 2 0.67
Антенуччи Мирко 2 (1) 0.67
Майта Маттиа 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дель Орко Кристиан 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Куан Кристиан 2 0
Лизи Франческо 0 1
Мелькьорри Федерико 1 0
Курадо Маркос 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Оливьери Марко 1 0
Вулич Милош 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччи Джакомо 1 1
Ди Чезаре Валерио 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Майта Маттиа 1 0
Д'Эррико Андреа 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Walid Cheddira 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0
Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2
Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0
Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1 Фоджа - Бари 2:2 Бари - Пичерно 1:0 Бари - Кампобассо 2:3 Туррис - Бари 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Асколи 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Реджина 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Фрозиноне 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Козенца 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Бари 3 1 2 0 6 - 4 5
7. Парма 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Палермо 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Беневенто 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Венеция 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Читтаделла 3 1 1 1 6 - 6 4
13. СПАЛ 2013 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Модена 3 1 0 2 5 - 4 3
15. Брешия 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Тернана 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 2 1 1 0 5 - 4 4
2. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реджина 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Кальяри 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Беневенто 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Бари 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Козенца 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
12. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
16. Модена 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Брешия 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • Желтая карточка
      42'
      Куан Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Риччи Джакомо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Фолоруншо Майкл бьет в цель!
    Где смотреть матч Перуджа 1:3 Бари онлайн

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