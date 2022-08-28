0'
28' Желтая карточкаMarcelo Conceicao
0:1
32' ГолJuninho Capixaba
51' Желтая карточкаFernando Miguel
58' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
89' Желтая карточкаPatrick I
90'+6
Ход матча
32'
51'
58'
65'
89'
93
Жандрей
16
Leo
XV
34
Welington
29
Pablo
Maia
10
Nikao
4
Тити
88
Саша
Лукас
17
Jose
Welison
14
Ronald
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
34 WelingtonЗащитник
- Полузащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
23 Eder1
-
26 Igor Gomes
-
88 Patrick I
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Romarinho3
-
-
28 Habraao
-
2 Tinga I
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Сан-Паулу
Форталеза
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|11 (1)
|0.46
|Лусиано Невес
|7 (2)
|0.29
|Patrick I
|4
|0.17
|Rodrigo Nestor
|3
|0.13
|Nikao
|3
|0.13
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.04
|Igor Vinicius
|1
|0.04
|Eder1
|1
|0.04
|Welington
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Jonas Toro
|0
|0
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|5
|0.21
|Robson IV
|4
|0.17
|Picachu
|4 (1)
|0.17
|Romarinho3
|2
|0.08
|Эркулес
|2
|0.08
|Juninho Capixaba
|1
|0.04
|Emanuel Britez
|1
|0.04
|Lucas Crispim
|1
|0.04
|Jose Welison
|1
|0.04
|Habraao
|1
|0.04
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|7
|0
|Лусиано Невес
|6
|0
|Igor Gomes
|4
|1
|Рафинья Марсио
|5
|0
|Patrick I
|4
|0
|Alisson II
|4
|0
|Невес Габриэль
|4
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Рейналдо Мануэл
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Pablo Maia
|3
|0
|Миранда Жоао
|2
|0
|Nikao
|2
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Андерсон Андре
|2
|0
|Eder1
|2
|0
|Welington
|1
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Felipe Alves
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Thiago Xavier3
|1
|0
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|6
|1
|Ronald
|5
|0
|Romarinho3
|3
|1
|Robson IV
|4
|0
|Marcelo Conceicao
|4
|0
|Juninho Capixaba
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Jose Welison
|3
|0
|Lucas Crispim
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Fernando Miguel
|2
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
10%
2
13%
1-15
4
20%
4
27%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
3
20%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
6
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
7
47%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
2
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
2
13%
2
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Забито
31
23
18 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
4
13%
3
13%
1-15
5
16%
4
17%
16-30
9
29%
29%
4
17%
31-45
5
16%
2
9%
46-60
6
19%
6
26%
61-75
2
6%
4
17%
76-90
Пропущено
28
21
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
4
14%
3
14%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
6
21%
7
33%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
8
29%
1
5%
61-75
5
18%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0
Сеара - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 4:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Универсидад Католика Чили - Сан-Паулу 2:4 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Форталеза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0 Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3
Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1 Атлетико Уила - Форталеза 1:2 Форталеза - Богота 1:2 Куяба - Форталеза 0:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Мильонариос - Форталеза 3:0 Форталеза - Сантос 0:0 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Форталеза - Кукута Депортиво 2:2 Сеара - Форталеза 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|24
|14
|8
|2
|39 - 16
|50
|2.
|Флуминенсе
|24
|12
|6
|6
|38 - 28
|42
|3.
|Фламенго
|0:0
|24
|12
|5
|7
|38 - 20
|41
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|6
|6
|26 - 22
|39
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|11
|6
|7
|29 - 28
|39
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|23
|10
|9
|4
|34 - 23
|39
|7.
|Атлетико Минейро
|24
|9
|9
|6
|31 - 28
|36
|8.
|Сантос
|0:0
|24
|8
|10
|6
|27 - 20
|34
|9.
|Америка Минейро
|24
|9
|5
|10
|20 - 25
|32
|10.
|Гойяс
|24
|8
|8
|8
|26 - 30
|32
|11.
|Ред Булл Брагантино
|23
|8
|7
|8
|33 - 29
|31
|12.
|Форталеза
|24
|8
|6
|10
|22 - 23
|30
|13.
|Сан-Паулу
|24
|6
|11
|7
|31 - 29
|29
|14.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|24
|7
|7
|10
|22 - 28
|28
|15.
|Сеара
|24
|5
|12
|7
|23 - 24
|27
|16.
|Коритиба Парана
|24
|7
|4
|13
|26 - 39
|25
|17.
|Куяба
|0:0
|24
|6
|7
|11
|16 - 23
|25
|18.
|Аваи
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|24
|5
|7
|12
|23 - 36
|22
|20.
|Жувентуде
|23
|3
|8
|12
|18 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|2.
|Фламенго
|0:0
|11
|8
|1
|2
|25 - 5
|25
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Коринтианс
|11
|7
|3
|1
|14 - 4
|24
|5.
|Коритиба Парана
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|6
|4
|1
|23 - 11
|22
|7.
|Сантос
|0:0
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|6
|4
|1
|17 - 9
|22
|9.
|Ред Булл Брагантино
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|10.
|Америка Минейро
|12
|6
|3
|3
|14 - 11
|21
|11.
|Гойяс
|12
|5
|5
|2
|16 - 13
|20
|12.
|Сан-Паулу
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|13.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|14.
|Аваи
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|16.
|Форталеза
|12
|3
|6
|3
|8 - 6
|15
|17.
|Куяба
|0:0
|12
|3
|6
|3
|8 - 7
|15
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 11
|13
|19.
|Сеара
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|20.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|5
|0
|16 - 6
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|12
|4
|6
|2
|13 - 14
|18
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|2
|6
|12 - 19
|17
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|4
|5
|3
|11 - 12
|17
|5.
|Флуминенсе
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|6.
|Фламенго
|0:0
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|7.
|Форталеза
|12
|5
|0
|7
|14 - 17
|15
|8.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|9.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|10.
|Сеара
|12
|3
|6
|3
|12 - 11
|15
|11.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Сантос
|0:0
|12
|2
|6
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Америка Минейро
|12
|3
|2
|7
|6 - 14
|11
|14.
|Куяба
|0:0
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|15.
|Ред Булл Брагантино
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|16.
|Сан-Паулу
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|17.
|Жувентуде
|11
|1
|4
|6
|8 - 20
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|1
|4
|7
|10 - 24
|7
|19.
|Аваи
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
|20.
|Коритиба Парана
|11
|0
|2
|9
|10 - 27
|2
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