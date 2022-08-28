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Бразилия: Серия A

2022
Сан-Паулу
0:1
Конец матча
Форталеза
0'
28' Желтая карточка
Marcelo Conceicao
0:1
32' Гол
Juninho Capixaba
51' Желтая карточка
Fernando Miguel
58' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
89' Желтая карточка
Patrick I
90'+6
93
Жандрей
4
Коста
Диего
44
Феррареси
Науэль
16
Leo
XV
2
Igor
Vinicius
34
Welington
25
Rodrigo
Nestor
29
Pablo
Maia
14
Giuliano
Galoppo
10
Nikao
9
Кальери
Хонатан
16
Fernando
Miguel
19
Emanuel
Britez
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
88
Саша
Лукас
17
Jose
Welison
14
Ronald
7
Robson
IV
21
Moises
Vieira
91
Тьяго
Гальярдо
Сан-Паулу
3-5-2
Форталеза
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Форталеза

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
К
3:1
К
2:2
СA
0:1
СA
2:3
К
2:2
К
3:3
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 11 (1) 0.46
Лусиано Невес 7 (2) 0.29
Patrick I 4 0.17
Rodrigo Nestor 3 0.13
Nikao 3 0.13
Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.04
Igor Vinicius 1 0.04
Eder1 1 0.04
Welington 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Igor Gomes 0 0
Alisson II 0 0
Jonas Toro 0 0
Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 5 0.21
Robson IV 4 0.17
Picachu 4 (1) 0.17
Romarinho3 2 0.08
Эркулес 2 0.08
Juninho Capixaba 1 0.04
Emanuel Britez 1 0.04
Lucas Crispim 1 0.04
Jose Welison 1 0.04
Habraao 1 0.04
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 7 0
Лусиано Невес 6 0
Igor Gomes 4 1
Рафинья Марсио 5 0
Patrick I 4 0
Alisson II 4 0
Невес Габриэль 4 0
Кальери Хонатан 3 0
Рейналдо Мануэл 3 0
Leo XV 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Pablo Maia 3 0
Миранда Жоао 2 0
Nikao 2 0
Igor Vinicius 2 0
Андерсон Андре 2 0
Eder1 2 0
Welington 1 0
Таллиш Энрике 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Felipe Alves 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Thiago Xavier3 1 0
Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 6 1
Ronald 5 0
Romarinho3 3 1
Robson IV 4 0
Marcelo Conceicao 4 0
Juninho Capixaba 4 0
Фелипе 2 1
Тьяго Гальярдо 3 0
Jose Welison 3 0
Lucas Crispim 3 0
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Fernando Miguel 2 0
Марсело Бук 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Саша Лукас 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
10%
2
13%
1-15
4
20%
4
27%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
3
20%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
6
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
7
47%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
2
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
2
13%
2
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Забито

31
23
18 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
4
13%
3
13%
1-15
5
16%
4
17%
16-30
9
29%
29%
4
17%
31-45
5
16%
2
9%
46-60
6
19%
6
26%
61-75
2
6%
4
17%
76-90

Пропущено

28
21
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
4
14%
3
14%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
6
21%
7
33%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
8
29%
1
5%
61-75
5
18%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0
Сеара - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 4:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Универсидад Католика Чили - Сан-Паулу 2:4 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Форталеза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0 Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3
Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1 Атлетико Уила - Форталеза 1:2 Форталеза - Богота 1:2 Куяба - Форталеза 0:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Мильонариос - Форталеза 3:0 Форталеза - Сантос 0:0 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Форталеза - Кукута Депортиво 2:2 Сеара - Форталеза 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 24 14 8 2 39 - 16 50
2. Флуминенсе 24 12 6 6 38 - 28 42
3. Фламенго 0:0 24 12 5 7 38 - 20 41
4. Коринтианс 23 11 6 6 26 - 22 39
5. Атлетико Паранаэнсе 24 11 6 7 29 - 28 39
6. Интернасьонал Порту Алегре 23 10 9 4 34 - 23 39
7. Атлетико Минейро 24 9 9 6 31 - 28 36
8. Сантос 0:0 24 8 10 6 27 - 20 34
9. Америка Минейро 24 9 5 10 20 - 25 32
10. Гойяс 24 8 8 8 26 - 30 32
11. Ред Булл Брагантино 23 8 7 8 33 - 29 31
12. Форталеза 24 8 6 10 22 - 23 30
13. Сан-Паулу 24 6 11 7 31 - 29 29
14. Ботафого Рибейрао 0:0 24 7 7 10 22 - 28 28
15. Сеара 24 5 12 7 23 - 24 27
16. Коритиба Парана 24 7 4 13 26 - 39 25
17. Куяба 0:0 24 6 7 11 16 - 23 25
18. Аваи 24 6 5 13 23 - 37 23
19. Атлетико Гойяненсе 24 5 7 12 23 - 36 22
20. Жувентуде 23 3 8 12 18 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 13 8 2 3 25 - 14 26
2. Фламенго 0:0 11 8 1 2 25 - 5 25
3. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
4. Коринтианс 11 7 3 1 14 - 4 24
5. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
6. Интернасьонал Порту Алегре 11 6 4 1 23 - 11 22
7. Сантос 0:0 12 6 4 2 19 - 10 22
8. Атлетико Паранаэнсе 11 6 4 1 17 - 9 22
9. Ред Булл Брагантино 12 6 3 3 19 - 10 21
10. Америка Минейро 12 6 3 3 14 - 11 21
11. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 12 5 4 3 20 - 14 19
13. Атлетико Минейро 12 5 3 4 18 - 14 18
14. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Атлетико Гойяненсе 12 4 3 5 13 - 12 15
16. Форталеза 12 3 6 3 8 - 6 15
17. Куяба 0:0 12 3 6 3 8 - 7 15
18. Ботафого Рибейрао 0:0 12 3 4 5 10 - 11 13
19. Сеара 12 2 6 4 11 - 13 12
20. Жувентуде 12 2 4 6 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 5 0 16 - 6 26
2. Атлетико Минейро 12 4 6 2 13 - 14 18
3. Атлетико Паранаэнсе 13 5 2 6 12 - 19 17
4. Интернасьонал Порту Алегре 12 4 5 3 11 - 12 17
5. Флуминенсе 11 4 4 3 13 - 14 16
6. Фламенго 0:0 13 4 4 5 13 - 15 16
7. Форталеза 12 5 0 7 14 - 17 15
8. Ботафого Рибейрао 0:0 12 4 3 5 12 - 17 15
9. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
10. Сеара 12 3 6 3 12 - 11 15
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Сантос 0:0 12 2 6 4 8 - 10 12
13. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
14. Куяба 0:0 12 3 1 8 8 - 16 10
15. Ред Булл Брагантино 11 2 4 5 14 - 19 10
16. Сан-Паулу 12 1 7 4 11 - 15 10
17. Жувентуде 11 1 4 6 8 - 20 7
18. Атлетико Гойяненсе 12 1 4 7 10 - 24 7
19. Аваи 12 1 2 9 6 - 21 5
20. Коритиба Парана 11 0 2 9 10 - 27 2
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    32'
    Г О О О О Л - Жуниньо Капишаба бьет в цель!
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