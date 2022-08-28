Стадион: Хет Куипие
0'
39' Желтая карточкаПердикицци Пьетро
75' Желтая карточкаАкбунар Халиль
0:1
84' ГолНуху Айзек
90'+6
Ход матча
75'
84'
0:1
90'
0:1
90'
23
Зигерс
Рубин
55
Диркс
Тюр
10
Бернат
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Ravil Tagir
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Горенц ЯнЗащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
20 Маги ТайрикПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Сумано СамбуНападающий
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Вестерло
Эйпен
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветокеле Игор
|3
|0.5
|Фостер Лайл
|2
|0.33
|Диркс Тюр
|2 (1)
|0.33
|Nene Dorgeles
|2
|0.33
|Даци Эрдон
|1
|0.17
|Бернат Ян
|0
|0
|Кюйпер Максим
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|2
|0.33
|Gary Magnee
|2
|0.33
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0.17
|Н'Дри Конан
|1
|0.17
|Нуху Айзек
|1
|0.17
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Бернат Ян
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Фостер Лайл
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|2
|1
|Jan Kral
|3
|0
|Gary Magnee
|1
|1
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Деом Жером
|2
|0
|Ламбер Борис
|2
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0
Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0 Дейнзе - Вестерло 1:2 Вестерло - Васланд-Беверен 2:1
Эйпен
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1
Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|19 - 8
|15
|2.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|АХ Лёвен
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|6.
|Андерлехт
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|7.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|9.
|Гент
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|11.
|Стандард
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|12.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|13.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|14.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|17.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Брюгге
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Вестерло
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Сент-Трейден
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Кортрейк
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|4.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|9.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Стандард
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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