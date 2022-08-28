  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Вестерло
0:1
Конец матча
Эйпен
0'
39' Желтая карточка
Пердикицци Пьетро
75' Желтая карточка
Акбунар Халиль
0:1
84' Гол
Нуху Айзек
0:1
90' Не забитый пенальти
90' Желтая карточка
90'+6
1
Болат
Синан
32
Йорданов
Эдиссон
23
Зигерс
Рубин
2
Пердикицци
Пьетро
11
Кюйпер
Максим
55
Диркс
Тюр
8
Мадсен
Николас
7
Lucas
Van
Eenoo
10
Бернат
Ян
9
Фостер
Лайл
25
Ветокеле
Игор
1
Мозер
Леннарт
2
Yentil
van
Genechten
28
Rune
Paeshuyse
35
Ламбер
Борис
23
Кристи-Дэвис
Исаак
4
Джегго
Джеймс
8
Петерс
Стеф
3
Дэвидсон
Джейсон
11
Н'Дри
Конан
7
Нуху
Айзек
10
Чарльз-Кук
Риган
Вестерло
4-4-1-1
Эйпен
4-3-3

История личных встреч

Вестерло
Эйпен

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПДАТЗПВЛЕПО
1:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:3
ЛП
3:3
ЛП
1:2
БВЛ
1:0
БВЛ
1:0
БВЛ
2:0
БВЛ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветокеле Игор 3 0.5
Фостер Лайл 2 0.33
Диркс Тюр 2 (1) 0.33
Nene Dorgeles 2 0.33
Даци Эрдон 1 0.17
Бернат Ян 0 0
Кюйпер Максим 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 2 0.33
Gary Magnee 2 0.33
Чарльз-Кук Риган 1 0.17
Н'Дри Конан 1 0.17
Нуху Айзек 1 0.17
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Yentil van Genechten 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Бернат Ян 3 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Фостер Лайл 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 2 1
Jan Kral 3 0
Gary Magnee 1 1
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Деом Жером 2 0
Ламбер Борис 2 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Превляк Смаил 1 0
Чарльз-Кук Риган 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0
Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0 Дейнзе - Вестерло 1:2 Вестерло - Васланд-Беверен 2:1
Эйпен
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1
Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 19 - 8 15
2. Антверпен 5 5 0 0 10 - 3 15
3. Брюгге 6 4 1 1 13 - 7 13
4. АХ Лёвен 6 4 0 2 11 - 9 12
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 6 - 6 10
6. Андерлехт 5 3 0 2 9 - 4 9
7. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Сент-Трейден 6 2 3 1 6 - 6 9
9. Гент 5 2 2 1 9 - 7 8
10. Мехелен 6 2 1 3 10 - 11 7
11. Стандард 6 2 1 3 9 - 12 7
12. Остенде 6 2 0 4 7 - 10 6
13. Эйпен 6 2 0 4 7 - 12 6
14. Вестерло 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Зульте-Варегем 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Серкль Брюгге 6 1 2 3 3 - 7 5
17. Кортрейк 6 1 1 4 3 - 7 4
18. Серен Юнайтед 6 1 0 5 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Брюгге 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Вестерло 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Мехелен 3 2 0 1 8 - 6 6
8. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Сент-Трейден 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
16. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Кортрейк 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
4. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
9. Остенде 3 1 0 2 4 - 5 3
10. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Эйпен 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Стандард 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    92'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    92'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Игрок из команды Вестерло пробил пенальти, но промахнулся
  • 86'
    Нуху Айзек уходит с поля. Маги Тайрик выходит вместо него
  • Описание гола
    84'
    Г О О О О Л - Нуху Айзек бьет в цель!
  • Желтая карточка
    75'
    Акбунар Халиль получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Н'Дри Конан уходит с поля. Sambou Soumano выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Пердикицци Пьетро получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Бернат Ян уходит с поля. Томас ван ден Кейбус выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Вестерло 0:1 Эйпен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     