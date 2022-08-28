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Аргентина: Лига професьональ

2022
Барракас Централь
1:0
Конец матча
Колон
0'
22' Желтая карточка
Leandro Ojeda
1:0
36' Гол в свои ворота
Гольц Паоло
63' Желтая карточка
Ivan Tapia
74' Желтая карточка
Carlos Martin Arce
78' Желтая карточка
Luis Miguel Rodriguez
82' Желтая карточка
Leonel Picco
87' Желтая карточка
Facundo Castro I
89' Желтая карточка
Абила Рамон
90' Желтая карточка
Rafael Delgado
90'+7
13
Cristian
Arce
33
Facundo
Mater
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
14
Juan
Diaz4
7
Carlos
Valenzuela
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
17
Моуче
Пабло
29
Bruno
Christian
Sepulveda
11
Neri
Ricardo
Bandiera
17
Ignacio
Chicco
4
Augusto
Schott
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
45
Leandro
Ojeda
29
Leonel
Picco
14
Перласа
Бальдомеро
23
Cristian
Bernardi
35
Facundo
Farias
10
Luis
Miguel
Rodriguez
12
Абила
Рамон
Барракас Централь
4-4-2
Колон
4-1-3-2

История личных встреч

Барракас Централь
Колон

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 4 0.25
Neri Ricardo Bandiera 3 0.19
Ivan Tapia 3 (1) 0.19
Cristian Colman 3 0.19
Facundo Mater 1 0.06
Ринкон Себастьян 1 0.06
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.06
Моуче Пабло 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 5 0.31
Luis Miguel Rodriguez 3 (1) 0.19
Facundo Farias 2 (2) 0.13
Cristian Bernardi 1 0.06
Tomas Sandoval 1 0.06
Facundo Garces 1 0.06
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Лертора Федерико 0 0
Leonel Picco 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Martin Arce 6 0
Dylan Glaby 4 1
Facundo Mater 4 0
Brian Calderara 4 0
Nicolas Ferreyra 3 0
Gonzalo Paz 3 0
Ivan Tapia 3 0
Jonathan Blanco 2 0
Ринкон Себастьян 2 0
Maximiliano Rodriguez1 2 0
Моуче Пабло 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Facundo Castro I 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Carlos Valenzuela 1 0
Braian Salvareschi 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Garces 3 1
Абила Рамон 4 0
Leandro Ojeda 4 0
Julian Chicco 3 0
Eric Meza 3 0
Гольц Паоло 1 1
Facundo Farias 1 1
Лертора Федерико 2 0
Rafael Delgado 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Joaquin Novillo 2 0
Luis Miguel Rodriguez 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Cristian Bernardi 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Leonel Picco 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Augusto Schott 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
4
36%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
3
60%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
31%
3
30%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Забито

16
14
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
2
13%
1
7%
1-15
5
31%
2
14%
16-30
5
31%
4
29%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
6%
4
29%
76-90

Пропущено

26
17
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
15%
2
12%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
6
23%
5
29%
29%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
7
27%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0
Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1
Колон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0
Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 15 9 5 1 18 - 6 32
2. Химнасия Ла-Плата 16 8 6 2 16 - 7 30
3. Уракан 16 7 7 2 19 - 12 28
4. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
5. Аргентинос Хуниорс 16 8 3 5 18 - 14 27
6. Ривер Плейт 16 7 5 4 25 - 14 26
7. Расинг Авельянеда 16 6 7 3 23 - 14 25
8. Атлетико Платенсе 16 6 7 3 17 - 13 25
9. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
10. Патронато Парана 15 6 5 4 22 - 18 23
11. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
12. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 16 5 5 6 14 - 16 20
14. Барракас Централь 16 5 5 6 18 - 24 20
15. Тигре 16 4 7 5 22 - 21 19
16. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
17. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
18. Росарио Сентраль 16 5 4 7 12 - 16 19
19. Сармиенто 16 5 4 7 16 - 20 19
20. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
21. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
22. Сентраль Кордоба Росарио 16 5 3 8 19 - 23 18
23. Колон 16 4 6 6 13 - 18 18
24. Тальерес Кордоба 15 3 6 6 12 - 15 15
25. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
26. Альдосиви 15 3 3 9 10 - 23 12
27. Велес Сарсфилд 15 1 8 6 16 - 21 11
28. Ланус 16 2 5 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
3. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
4. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
5. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
11. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
12. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
13. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
14. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
15. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
16. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
17. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
18. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
19. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
20. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
21. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
22. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
23. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
24. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Велес Сарсфилд 7 1 4 2 7 - 7 7
27. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
4. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
5. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
6. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
7. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
8. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
9. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
10. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 7 2 2 3 6 - 7 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
17. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
18. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
20. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
21. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
22. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
23. Сармиенто 8 1 2 5 5 - 12 5
24. Альдосиви 8 1 2 5 5 - 14 5
25. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
26. Тальерес Кордоба 7 0 4 3 3 - 6 4
27. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
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    • Желтая карточка
      63'
      Ivan Tapia получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Гольц Паоло уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      22'
      Leandro Ojeda получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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