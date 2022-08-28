1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаLeandro Ojeda
1:0
36' Гол в свои воротаГольц Паоло
63' Желтая карточкаIvan Tapia
74' Желтая карточкаCarlos Martin Arce
78' Желтая карточкаLuis Miguel Rodriguez
82' Желтая карточкаLeonel Picco
87' Желтая карточкаFacundo Castro I
89' Желтая карточкаАбила Рамон
90' Желтая карточкаRafael Delgado
90'+7
Ход матча
22'
36'
1:0
63'
82'
87'
89'
90'
14
Juan
Diaz4
10
Ivan
Tapia
17
Моуче
Пабло
29
Leonel
Picco
12
Абила
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
36 Alex Juarez
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
18 Mario Otazu
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Барракас Централь
Колон
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|4
|0.25
|Neri Ricardo Bandiera
|3
|0.19
|Ivan Tapia
|3 (1)
|0.19
|Cristian Colman
|3
|0.19
|Facundo Mater
|1
|0.06
|Ринкон Себастьян
|1
|0.06
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.06
|Моуче Пабло
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.31
|Luis Miguel Rodriguez
|3 (1)
|0.19
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.13
|Cristian Bernardi
|1
|0.06
|Tomas Sandoval
|1
|0.06
|Facundo Garces
|1
|0.06
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Лертора Федерико
|0
|0
|Leonel Picco
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Martin Arce
|6
|0
|Dylan Glaby
|4
|1
|Facundo Mater
|4
|0
|Brian Calderara
|4
|0
|Nicolas Ferreyra
|3
|0
|Gonzalo Paz
|3
|0
|Ivan Tapia
|3
|0
|Jonathan Blanco
|2
|0
|Ринкон Себастьян
|2
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|2
|0
|Моуче Пабло
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Facundo Castro I
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Carlos Valenzuela
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Garces
|3
|1
|Абила Рамон
|4
|0
|Leandro Ojeda
|4
|0
|Julian Chicco
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Facundo Farias
|1
|1
|Лертора Федерико
|2
|0
|Rafael Delgado
|2
|0
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
4
36%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
3
60%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
31%
3
30%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Забито
16
14
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
2
13%
1
7%
1-15
5
31%
2
14%
16-30
5
31%
4
29%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
6%
4
29%
76-90
Пропущено
26
17
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
15%
2
12%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
6
23%
5
29%
29%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
7
27%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0
Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1
Колон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0
Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|15
|9
|5
|1
|18 - 6
|32
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|8
|6
|2
|16 - 7
|30
|3.
|Уракан
|16
|7
|7
|2
|19 - 12
|28
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|8
|3
|5
|18 - 14
|27
|6.
|Ривер Плейт
|16
|7
|5
|4
|25 - 14
|26
|7.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|8.
|Атлетико Платенсе
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|9.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|10.
|Патронато Парана
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|11.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|5
|5
|6
|14 - 16
|20
|14.
|Барракас Централь
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|15.
|Тигре
|16
|4
|7
|5
|22 - 21
|19
|16.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|18.
|Росарио Сентраль
|16
|5
|4
|7
|12 - 16
|19
|19.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|16 - 20
|19
|20.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|21.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|23.
|Колон
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|24.
|Тальерес Кордоба
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|26.
|Альдосиви
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|27.
|Велес Сарсфилд
|15
|1
|8
|6
|16 - 21
|11
|28.
|Ланус
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|4.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|12.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|13.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|14.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|15.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|17.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|21.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|24.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|27.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|4.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|5.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|8.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|9.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|18.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|20.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|21.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|23.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|24.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес