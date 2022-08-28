1:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолAlan Sonora
13' Желтая карточкаDamian Fernandez
30' Желтая карточкаЭлисальде Эдгар
85' Желтая карточкаMiguel Brizuela
1:1
90' ГолПратто Лукас
90'+6
Ход матча
12'
1:0
13'
30'
85'
90'
1:1
28
Виго
Алекс
10
Alan
Sonora
30
Lucas
Hoyos
39
Abiel
Osorio
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Нападающий
-
27 Tomas Pozzo
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Abiel OsorioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Велес Сарсфилд
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
22 матча
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|5
|0.31
|Leandro Miguel Fernandez
|3 (1)
|0.19
|Lucas Daniel Romero
|2
|0.13
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.06
|Damian Batallini
|1
|0.06
|Виго Алекс
|1
|0.06
|Alan Sonora
|1
|0.06
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.06
|Sergio Barreto
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abiel Osorio
|3
|0.19
|Walter Bou
|2 (2)
|0.13
|Maximo Perrone
|2
|0.13
|Nicolas Garayalde
|1
|0.06
|Дженсон Лукас
|1
|0.06
|Luca Orellano
|1
|0.06
|Valentin Gomez
|1
|0.06
|Годин Диего
|1
|0.06
|Хара Леонардо
|1
|0.06
|Damian Fernandez
|1
|0.06
|Пратто Лукас
|1
|0.06
|Miguel Brizuela
|1
|0.06
|Jose Florentin
|1
|0.06
|Julian Fernandez
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Miguel Fernandez
|6
|0
|Lucas Rodriguez I
|6
|0
|Sergio Barreto
|5
|0
|Виго Алекс
|4
|0
|Феррейра Факундо
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Бенегас Леандро
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|Элисальде Эдгар
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Касарес Хуан
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|9
|0
|Касерес Сантьяго
|5
|0
|Nicolas Garayalde
|5
|0
|Valentin Gomez
|5
|0
|Damian Fernandez
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Abiel Osorio
|4
|0
|Matias De los Santos II
|2
|1
|Miguel Brizuela
|3
|0
|Пратто Лукас
|1
|1
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Agustin Mulet
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Julian Fernandez
|1
|0
|Леонардо Буриан
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Santiago Castro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
17%
3
30%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
4
50%
5
33%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
11%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
1
14%
1-15
4
36%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
13%
5
29%
29%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
5
33%
2
12%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
22
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
3
16%
3
14%
1-15
4
21%
5
23%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
3
16%
5
23%
61-75
4
21%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1
Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1
Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|15
|9
|5
|1
|18 - 6
|32
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|8
|6
|2
|16 - 7
|30
|3.
|Уракан
|16
|7
|7
|2
|19 - 12
|28
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|8
|3
|5
|18 - 14
|27
|6.
|Ривер Плейт
|16
|7
|5
|4
|25 - 14
|26
|7.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|8.
|Атлетико Платенсе
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|9.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|10.
|Патронато Парана
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|11.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|5
|5
|6
|14 - 16
|20
|14.
|Барракас Централь
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|15.
|Тигре
|16
|4
|7
|5
|22 - 21
|19
|16.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|18.
|Росарио Сентраль
|16
|5
|4
|7
|12 - 16
|19
|19.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|16 - 20
|19
|20.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|21.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|23.
|Колон
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|3
|6
|7
|15 - 19
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|26.
|Велес Сарсфилд
|16
|1
|9
|6
|17 - 22
|12
|27.
|Альдосиви
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|28.
|Ланус
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|4.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|12.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|13.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|14.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|15.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|17.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|21.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|24.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|27.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|4.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|5.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|8.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|9.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|17.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|19.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|21.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|23.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|24.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|25.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес