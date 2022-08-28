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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Индепендьенте Авельянеда
1:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
1:0
12' Гол
Alan Sonora
13' Желтая карточка
Damian Fernandez
30' Желтая карточка
Элисальде Эдгар
85' Желтая карточка
Miguel Brizuela
1:1
90' Гол
Пратто Лукас
90'+6
1
Соса
Себастьян
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
4
Элисальде
Эдгар
14
Lucas
Gonzalez
29
Lucas
Daniel
Romero
10
Alan
Sonora
9
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Бенегас
Леандро
7
Damian
Batallini
30
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
34
Damian
Fernandez
28
Miguel
Brizuela
3
Инсуа
Эмануэль
8
Franco
Diaz
15
Agustin
Mulet
7
Jose
Florentin
18
Julian
Fernandez
39
Abiel
Osorio
27
Jony
Menendez
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-3-3

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Велес Сарсфилд

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
3:3
ЛП
1:0
КДЛС
1:0
С
2:0
С
2:1
С
1:0
П
1:1
П
0:2
П
1:0
П
0:4
П
0:1
П
0:0
П
1:1
ПА
0:1
ПА
2:2
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
2:2
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 5 0.31
Leandro Miguel Fernandez 3 (1) 0.19
Lucas Daniel Romero 2 0.13
Инсаурральде Хуан 1 0.06
Damian Batallini 1 0.06
Виго Алекс 1 0.06
Alan Sonora 1 0.06
Lucas Rodriguez I 1 0.06
Sergio Barreto 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abiel Osorio 3 0.19
Walter Bou 2 (2) 0.13
Maximo Perrone 2 0.13
Nicolas Garayalde 1 0.06
Дженсон Лукас 1 0.06
Luca Orellano 1 0.06
Valentin Gomez 1 0.06
Годин Диего 1 0.06
Хара Леонардо 1 0.06
Damian Fernandez 1 0.06
Пратто Лукас 1 0.06
Miguel Brizuela 1 0.06
Jose Florentin 1 0.06
Julian Fernandez 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Joel Sonora 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 6 0
Lucas Rodriguez I 6 0
Sergio Barreto 5 0
Виго Алекс 4 0
Феррейра Факундо 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Марконе Иван 2 0
Бенегас Леандро 2 0
Joaquin Laso 2 0
Lucas Daniel Romero 2 0
Элисальде Эдгар 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Касарес Хуан 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Damian Batallini 1 0
Rodrigo Marquez 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 9 0
Касерес Сантьяго 5 0
Nicolas Garayalde 5 0
Valentin Gomez 5 0
Damian Fernandez 4 0
Ортега Франсиско 4 0
Abiel Osorio 4 0
Matias De los Santos II 2 1
Miguel Brizuela 3 0
Пратто Лукас 1 1
Инсуа Эмануэль 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Agustin Mulet 2 0
Хара Леонардо 1 0
Julian Fernandez 1 0
Леонардо Буриан 1 0
Jose Florentin 1 0
Santiago Castro 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
17%
3
30%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
4
50%
5
33%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
11%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
1
14%
1-15
4
36%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
13%
5
29%
29%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
5
33%
2
12%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
3
16%
3
14%
1-15
4
21%
5
23%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
3
16%
5
23%
61-75
4
21%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1
Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1
Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 15 9 5 1 18 - 6 32
2. Химнасия Ла-Плата 16 8 6 2 16 - 7 30
3. Уракан 16 7 7 2 19 - 12 28
4. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
5. Аргентинос Хуниорс 16 8 3 5 18 - 14 27
6. Ривер Плейт 16 7 5 4 25 - 14 26
7. Расинг Авельянеда 16 6 7 3 23 - 14 25
8. Атлетико Платенсе 16 6 7 3 17 - 13 25
9. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
10. Патронато Парана 15 6 5 4 22 - 18 23
11. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
12. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 16 5 5 6 14 - 16 20
14. Барракас Централь 16 5 5 6 18 - 24 20
15. Тигре 16 4 7 5 22 - 21 19
16. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
17. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
18. Росарио Сентраль 16 5 4 7 12 - 16 19
19. Сармиенто 16 5 4 7 16 - 20 19
20. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
21. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
22. Сентраль Кордоба Росарио 16 5 3 8 19 - 23 18
23. Колон 16 4 6 6 13 - 18 18
24. Индепендьенте Авельянеда 16 3 6 7 15 - 19 15
25. Тальерес Кордоба 15 3 6 6 12 - 15 15
26. Велес Сарсфилд 16 1 9 6 17 - 22 12
27. Альдосиви 15 3 3 9 10 - 23 12
28. Ланус 16 2 5 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
3. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
4. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
5. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
11. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
12. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
13. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
14. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
15. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
16. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
17. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
18. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
19. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
20. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
21. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
22. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
23. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
24. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
25. Индепендьенте Авельянеда 8 2 3 3 6 - 8 9
26. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
27. Велес Сарсфилд 7 1 4 2 7 - 7 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
4. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
5. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
6. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
7. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
8. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
9. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
10. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 7 2 2 3 6 - 7 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
17. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
19. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
20. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
21. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
22. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
23. Сармиенто 8 1 2 5 5 - 12 5
24. Альдосиви 8 1 2 5 5 - 14 5
25. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
26. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
27. Тальерес Кордоба 7 0 4 3 3 - 6 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Элисальде Эдгар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Дамиан Фернандес получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Алан Сонора бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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