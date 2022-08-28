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Аргентина: Лига професьональ

2022
Бока Хуниорс
2:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
0:1
16' Гол
Augusto Lotti
29' Желтая карточка
Адвинкула Луис
45' Желтая карточка
Самбрано Очандарте
52' Желтая карточка
Martin Garay
1:1
77' Гол
Luca Langoni
2:1
87' Гол
Luca Langoni
89' Желтая карточка
Luca Langoni
90' Желтая карточка
Guillermo Acosta
90' Желтая карточка
Nicolas Thaller
90'+9
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
4
Фигаль
Хорхе
5
Самбрано
Очандарте
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
10
Ромеро
Оскар
38
Васкес
Луис
22
Вилья
Себастьян
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
22
Joaquin
Pereyra1
23
Ramiro
Carrera
9
Augusto
Lotti
18
Ramiro
Ruiz
Бока Хуниорс
4-3-3
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Атлетико Тукуман

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
3:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
П
2:2
П
0:1
ПА
0:0
ПА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 3 0.19
Себальос Эсекиэль 3 0.19
Рохо Маркос 3 (1) 0.19
Ромеро Оскар 2 0.13
Фернандес Пол 2 0.13
Бенедетто Дарио 2 0.13
Luca Langoni 2 0.13
Васкес Луис 1 0.06
Сандез Агустин 1 0.06
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.06
Фабра Франк 0 0
Молинас Аарон 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 4 (1) 0.25
Augusto Lotti 3 0.19
Ramiro Ruiz 3 0.19
Cristian Menendez 2 0.13
Renzo Tesuri 2 0.13
Joaquin Pereyra1 1 0.06
Matias Orihuela 1 0.06
Manuel Capasso 1 0.06
Mateo Agustin Coronel 1 0.06
Maestro Puch Ignacio 1 0.06
Bruno Felix Bianchi 0 0
Ди Франко Франсиско 0 0
Gabriel Risso 0 0
Martin Garay 0 0
Баланта Андрес 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбрано Очандарте 5 0
Адвинкула Луис 5 0
Фабра Франк 5 0
Фернандес Пол 4 0
Alan Varela 4 0
Бенедетто Дарио 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Сандез Агустин 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Рохо Маркос 2 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 2 0
Орсини Николас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Молинас Аарон 1 0
Медина Кристиан 1 0
Васкес Луис 1 0
Luca Langoni 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 8 0
Bruno Felix Bianchi 4 1
Ramiro Carrera 5 0
Martin Garay 4 0
Joaquin Pereyra1 4 0
Ramiro Ruiz 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Ромеро Гастон 2 0
Nicolas Thaller 2 0
Ciro Rius 1 0
Cristian Menendez 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Gabriel Risso 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Баланта Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
4
25%
2
40%
1-15
1
6%
2
40%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
60%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
1
20%
5
36%
76-90

Пропущено

9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
2
67%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

21
19
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
4
19%
3
16%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
5
24%
5
26%
76-90

Пропущено

21
8
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
6
29%
3
38%
31-45
4
19%
1
13%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
4
19%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1
Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 16 9 5 2 19 - 8 32
2. Химнасия Ла-Плата 16 8 6 2 16 - 7 30
3. Уракан 16 7 7 2 19 - 12 28
4. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
5. Аргентинос Хуниорс 16 8 3 5 18 - 14 27
6. Ривер Плейт 16 7 5 4 25 - 14 26
7. Бока Хуниорс 16 8 2 6 21 - 21 26
8. Расинг Авельянеда 16 6 7 3 23 - 14 25
9. Атлетико Платенсе 16 6 7 3 17 - 13 25
10. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
11. Патронато Парана 15 6 5 4 22 - 18 23
12. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 16 5 5 6 14 - 16 20
14. Барракас Централь 16 5 5 6 18 - 24 20
15. Тигре 16 4 7 5 22 - 21 19
16. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
17. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
18. Росарио Сентраль 16 5 4 7 12 - 16 19
19. Сармиенто 16 5 4 7 16 - 20 19
20. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
21. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
22. Сентраль Кордоба Росарио 16 5 3 8 19 - 23 18
23. Колон 16 4 6 6 13 - 18 18
24. Индепендьенте Авельянеда 16 3 6 7 15 - 19 15
25. Тальерес Кордоба 15 3 6 6 12 - 15 15
26. Велес Сарсфилд 16 1 9 6 17 - 22 12
27. Альдосиви 15 3 3 9 10 - 23 12
28. Ланус 16 2 5 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
3. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
4. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
5. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
6. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
7. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
11. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
12. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
13. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
14. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
15. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
16. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
17. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
18. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
19. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
20. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
21. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
22. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
23. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
24. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
25. Индепендьенте Авельянеда 8 2 3 3 6 - 8 9
26. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
27. Велес Сарсфилд 7 1 4 2 7 - 7 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
4. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
5. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
8. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
9. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
10. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 7 2 2 3 6 - 7 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
17. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
19. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
20. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
21. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
22. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
23. Сармиенто 8 1 2 5 5 - 12 5
24. Альдосиви 8 1 2 5 5 - 14 5
25. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
26. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
27. Тальерес Кордоба 7 0 4 3 3 - 6 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
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    • Желтая карточка
      47'
      Самбрано Очандарте получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Адвинкула Луис получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Аугусто Лотти бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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