2:1
Конец матча
0'
0:1
16' ГолAugusto Lotti
29' Желтая карточкаАдвинкула Луис
45' Желтая карточкаСамбрано Очандарте
52' Желтая карточкаMartin Garay
1:1
77' ГолLuca Langoni
2:1
87' ГолLuca Langoni
89' Желтая карточкаLuca Langoni
90' Желтая карточкаGuillermo Acosta
90' Желтая карточкаNicolas Thaller
90'+9
Ход матча
16'
0:1
29'
52'
77'
1:1
87'
2:1
89'
90'
90'
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
38
Васкес
Луис
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
24
Renzo
Tesuri
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарНападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Luca Langoni
-
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Бока Хуниорс
Атлетико Тукуман
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.19
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.19
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.19
|Ромеро Оскар
|2
|0.13
|Фернандес Пол
|2
|0.13
|Бенедетто Дарио
|2
|0.13
|Luca Langoni
|2
|0.13
|Васкес Луис
|1
|0.06
|Сандез Агустин
|1
|0.06
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.06
|Фабра Франк
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|4 (1)
|0.25
|Augusto Lotti
|3
|0.19
|Ramiro Ruiz
|3
|0.19
|Cristian Menendez
|2
|0.13
|Renzo Tesuri
|2
|0.13
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.06
|Matias Orihuela
|1
|0.06
|Manuel Capasso
|1
|0.06
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.06
|Maestro Puch Ignacio
|1
|0.06
|Bruno Felix Bianchi
|0
|0
|Ди Франко Франсиско
|0
|0
|Gabriel Risso
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Баланта Андрес
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбрано Очандарте
|5
|0
|Адвинкула Луис
|5
|0
|Фабра Франк
|5
|0
|Фернандес Пол
|4
|0
|Alan Varela
|4
|0
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Рохо Маркос
|2
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|2
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Luca Langoni
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|8
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|1
|Ramiro Carrera
|5
|0
|Martin Garay
|4
|0
|Joaquin Pereyra1
|4
|0
|Ramiro Ruiz
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Ромеро Гастон
|2
|0
|Nicolas Thaller
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Gabriel Risso
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Баланта Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
5
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
4
25%
2
40%
1-15
1
6%
2
40%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
60%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
1
20%
5
36%
76-90
Пропущено
9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
2
67%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
21
19
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
4
19%
3
16%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
5
24%
5
26%
76-90
Пропущено
21
8
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
6
29%
3
38%
31-45
4
19%
1
13%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
4
19%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1
Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|16
|9
|5
|2
|19 - 8
|32
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|8
|6
|2
|16 - 7
|30
|3.
|Уракан
|16
|7
|7
|2
|19 - 12
|28
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|8
|3
|5
|18 - 14
|27
|6.
|Ривер Плейт
|16
|7
|5
|4
|25 - 14
|26
|7.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|2
|6
|21 - 21
|26
|8.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|9.
|Атлетико Платенсе
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|10.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|11.
|Патронато Парана
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|5
|5
|6
|14 - 16
|20
|14.
|Барракас Централь
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|15.
|Тигре
|16
|4
|7
|5
|22 - 21
|19
|16.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|18.
|Росарио Сентраль
|16
|5
|4
|7
|12 - 16
|19
|19.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|16 - 20
|19
|20.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|21.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|23.
|Колон
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|3
|6
|7
|15 - 19
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|26.
|Велес Сарсфилд
|16
|1
|9
|6
|17 - 22
|12
|27.
|Альдосиви
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|28.
|Ланус
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|5.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|6.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|11.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|13.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|14.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|15.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|17.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|21.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|24.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|27.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|4.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|8.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|9.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|17.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|19.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|21.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|23.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|24.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|25.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес