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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сармиенто
0:0
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
40' Желтая карточка
Кастро Лукас
45' Желтая карточка
Guillermo Enrique
66' Желтая карточка
Чеккини Эмануэль
74' Желтая карточка
Julian Brea
90' Желтая карточка
Gonzalo Bettini
90' Красная карточка
Erik Ramirez
90'+10
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
17
Jean
Rosso
8
Guido
Mainero
52
Emiliano
Mendez
19
Кастро
Лукас
14
David
Gallardo
32
Luciano
Gondou
7
Лисандро
Лопес
III
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
30
Agustin
Cardozo
5
Чеккини
Эмануэль
10
Алеман
Брайн
15
Сольдано
Франко
28
Tomas
Muro
9
Leandro
Contin
Сармиенто
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Сармиенто
Химнасия Ла-Плата

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:3
ЛП
0:1
ЛП
0:0
П
1:0
П
1:3
П
0:0
ПБ
3:0
ПБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 4 0.25
Jonathan Torres 3 (2) 0.19
Javier Fabian Toledo 3 (2) 0.19
Guido Mainero 1 0.06
Sergio Quiroga 1 0.06
Franco Quinteros 1 0.06
Federico Andueza 1 0.06
Luciano Gondou 1 0.06
Мартинес Фернардо 0 0
Гастон Сауро 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 4 (3) 0.25
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.13
Leonardo Morales 2 0.13
Ramon Sosa 1 0.06
Erik Ramirez 1 0.06
Leandro Contin 1 0.06
Сольдано Франко 1 0.06
Lautaro Chavez 1 0.06
Карбонеро Йохан 1 0.06
Tomas Muro 1 0.06

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 6 0
Кастро Лукас 6 0
Federico Rasmussen 4 1
Franco Quinteros 3 1
Jonathan Torres 4 0
Manuel Guanini 4 0
Federico Andueza 2 1
Javier Fabian Toledo 3 0
Guido Mainero 3 0
Julian Brea 3 0
Мартинес Фернардо 2 0
Гастон Сауро 2 0
Gonzalo Bettini 2 0
Luis Yamil Garnier 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Yair Arismendi 1 0
Jean Rosso 1 0
Sebastian Meza 1 0
Federico Paradela 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 5 0
Agustin Cardozo 5 0
Erik Ramirez 3 1
Чеккини Эмануэль 4 0
Guillermo Enrique 4 0
Leonardo Morales 3 0
Tomas Muro 3 0
Пирис Оскар 2 0
German Guiffrey 2 0
Manuel Insurralde 2 0
Коласо Николас 1 0
Рей Родриго 1 0
Matias Melluso 1 0
Matias Miranda 1 0
Ramon Sosa 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

11
1
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

16
15
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
1
6%
1
7%
1-15
4
25%
3
20%
16-30
6
38%
1
7%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
13%
5
33%
76-90

Пропущено

20
8
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
10%
1
13%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
3
38%
61-75
7
35%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1
Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2
Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 15 9 5 1 18 - 6 32
2. Химнасия Ла-Плата 16 8 6 2 16 - 7 30
3. Уракан 16 7 7 2 19 - 12 28
4. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
5. Аргентинос Хуниорс 16 8 3 5 18 - 14 27
6. Ривер Плейт 16 7 5 4 25 - 14 26
7. Расинг Авельянеда 16 6 7 3 23 - 14 25
8. Атлетико Платенсе 16 6 7 3 17 - 13 25
9. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
10. Патронато Парана 15 6 5 4 22 - 18 23
11. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
12. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 16 5 5 6 14 - 16 20
14. Барракас Централь 16 5 5 6 18 - 24 20
15. Тигре 16 4 7 5 22 - 21 19
16. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
17. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
18. Росарио Сентраль 16 5 4 7 12 - 16 19
19. Сармиенто 16 5 4 7 16 - 20 19
20. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
21. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
22. Сентраль Кордоба Росарио 16 5 3 8 19 - 23 18
23. Колон 16 4 6 6 13 - 18 18
24. Тальерес Кордоба 15 3 6 6 12 - 15 15
25. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
26. Альдосиви 15 3 3 9 10 - 23 12
27. Велес Сарсфилд 15 1 8 6 16 - 21 11
28. Ланус 16 2 5 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
3. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
4. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
5. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
11. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
12. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
13. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
14. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
15. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
16. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
17. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
18. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
19. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
20. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
21. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
22. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
23. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
24. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Велес Сарсфилд 7 1 4 2 7 - 7 7
27. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
4. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
5. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
6. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
7. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
8. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
9. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
10. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 7 2 2 3 6 - 7 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
17. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
18. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
20. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
21. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
22. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
23. Сармиенто 8 1 2 5 5 - 12 5
24. Альдосиви 8 1 2 5 5 - 14 5
25. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
26. Тальерес Кордоба 7 0 4 3 3 - 6 4
27. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Guillermo Enrique получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Кастро Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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