0:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаКастро Лукас
45' Желтая карточкаGuillermo Enrique
66' Желтая карточкаЧеккини Эмануэль
74' Желтая карточкаJulian Brea
90' Желтая карточкаGonzalo Bettini
90' Красная карточкаErik Ramirez
90'+10
Ход матча
40'
66'
74'
90'
90'
17
Jean
Rosso
19
Кастро
Лукас
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
28
Tomas
Muro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jean RossoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Julian Brea
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas MuroПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Сармиенто
Химнасия Ла-Плата
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|4
|0.25
|Jonathan Torres
|3 (2)
|0.19
|Javier Fabian Toledo
|3 (2)
|0.19
|Guido Mainero
|1
|0.06
|Sergio Quiroga
|1
|0.06
|Franco Quinteros
|1
|0.06
|Federico Andueza
|1
|0.06
|Luciano Gondou
|1
|0.06
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гастон Сауро
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|4 (3)
|0.25
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.13
|Leonardo Morales
|2
|0.13
|Ramon Sosa
|1
|0.06
|Erik Ramirez
|1
|0.06
|Leandro Contin
|1
|0.06
|Сольдано Франко
|1
|0.06
|Lautaro Chavez
|1
|0.06
|Карбонеро Йохан
|1
|0.06
|Tomas Muro
|1
|0.06
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|6
|0
|Кастро Лукас
|6
|0
|Federico Rasmussen
|4
|1
|Franco Quinteros
|3
|1
|Jonathan Torres
|4
|0
|Manuel Guanini
|4
|0
|Federico Andueza
|2
|1
|Javier Fabian Toledo
|3
|0
|Guido Mainero
|3
|0
|Julian Brea
|3
|0
|Мартинес Фернардо
|2
|0
|Гастон Сауро
|2
|0
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|Luis Yamil Garnier
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Jean Rosso
|1
|0
|Sebastian Meza
|1
|0
|Federico Paradela
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|5
|0
|Agustin Cardozo
|5
|0
|Erik Ramirez
|3
|1
|Чеккини Эмануэль
|4
|0
|Guillermo Enrique
|4
|0
|Leonardo Morales
|3
|0
|Tomas Muro
|3
|0
|Пирис Оскар
|2
|0
|German Guiffrey
|2
|0
|Manuel Insurralde
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Matias Melluso
|1
|0
|Matias Miranda
|1
|0
|Ramon Sosa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
20%
3
50%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
11
1
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
16
15
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
1
6%
1
7%
1-15
4
25%
3
20%
16-30
6
38%
1
7%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
13%
5
33%
76-90
Пропущено
20
8
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
10%
1
13%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
3
38%
61-75
7
35%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1
Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2
Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|15
|9
|5
|1
|18 - 6
|32
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|8
|6
|2
|16 - 7
|30
|3.
|Уракан
|16
|7
|7
|2
|19 - 12
|28
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|8
|3
|5
|18 - 14
|27
|6.
|Ривер Плейт
|16
|7
|5
|4
|25 - 14
|26
|7.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|8.
|Атлетико Платенсе
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|9.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|10.
|Патронато Парана
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|11.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|5
|5
|6
|14 - 16
|20
|14.
|Барракас Централь
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|15.
|Тигре
|16
|4
|7
|5
|22 - 21
|19
|16.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|18.
|Росарио Сентраль
|16
|5
|4
|7
|12 - 16
|19
|19.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|16 - 20
|19
|20.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|21.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|23.
|Колон
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|24.
|Тальерес Кордоба
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|26.
|Альдосиви
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|27.
|Велес Сарсфилд
|15
|1
|8
|6
|16 - 21
|11
|28.
|Ланус
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|4.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|12.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|13.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|14.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|15.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|17.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|21.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|24.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|27.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|4.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|5.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|8.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|9.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|18.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|20.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|21.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|23.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|24.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес