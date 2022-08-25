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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Эспаньол
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 34
Эспаньол 8.8% (3)
X 8.8% (3)
Реал Мадрид 82.4% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Реал Мадрид
7.00
5.10
6.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Эспаньол
Реал Мадрид

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
150%
1 победа 6 ничьих 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

30 матчей

10%
10%
80%
3 победы 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

10%
26.7%
63.3%
3 победы 8 ничьих 19 побед

Второй тайм

3.3%
33.3%
63.4%
1 победа 10 ничьих 19 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
П
2:4
П
1:0
П
1:0
П
2:0
П
2:0
П
0:2
П
6:0
П
0:6
П
1:4
П
3:0
П
3:1
КК
1:0
КК
0:1
П
0:1
П
1:1
П
2:2
П
5:0
П
0:4
П
0:1
П
3:0
П
3:0
П
0:3
П
0:2
П
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Эду 1 0.5
Хоселу Санмартин 1 (1) 0.5
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модрич Лука 1 0.5
Алаба Давид 1 0.5
Винисиус Жуниор 1 0.5
Бензема Карим 1 (1) 0.5
Васкес Лукас 1 0.5
Вальверде Федерико 1 0.5

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 2 0
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Оливан Бриан 1 0
Винисиус Соуза 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
3
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1
Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0
Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Бетис Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Альмерия Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Мальорка Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Жирона Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Эльче Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
10. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2022, осталось 2 дня 15 часов 24 минуты.

    Главный судья: Мелеро Марио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Эспаньол 8.8% (3)
    X 8.8% (3)
    Реал Мадрид 82.4% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Реал Мадрид
    7.00
    5.10
    6.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эспаньол - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Эспаньол - Реал Мадрид

    Исход игры
    Эспаньол
    8.8% (3)
    Ничья
    8.8% (3)
    Реал Мадрид
    82.4% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.74% (21)
    Меньше
    32.26% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    67.74% (21)
    Нет
    32.26% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    35.3% (12)
    0:2 Реал Мадрид
    26.5% (9)
    1:3 Реал Мадрид
    11.8% (4)
    2:1 Эспаньол
    5.9% (2)
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    Реал Мадрид
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