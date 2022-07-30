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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Будё-Глимт
 
Позже
Жальгирис
Прогнозы 42
Будё-Глимт 85.7% (36)
X 4.8% (2)
Жальгирис 9.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Жальгирис
1.25
6.05
14.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Будё-Глимт
Жальгирис

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:0
ЛК
2:2
ЛЕ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 5 (3) 1.25
Эспейор Рунар 2 0.5
Пеллегрино Амаль 2 (1) 0.5
Сампстед Альфонс 1 0.25
Ветлесен Уго 1 0.25
Салтнес Ульрик 1 0.25
Мо Бреде 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Сёрли Сондре 0 0
Сольбаккен Ола 0 0
Мугиша Джоэл 0 0
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойвуси Матиас 2 0.5
Буфф Оливер 1 0.25
Ренан Соарес 1 0.25
Урега Фабьен 1 0.25
Куклис Мантас 0 0
Горобцов Николас 0 0
Мамич Петар 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вембангомо Брис 1 0
Хейбротен Мариус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миколюнас Салюнас 2 0
Кьеремех Франсис 2 0
Миличкович Марко 2 0
Любисавльевич Неманья 2 0
Горобцов Николас 1 0
Мамич Петар 1 0
Бопесу Жоэль 1 0
Урега Фабьен 1 0
Ярусявичюс Густас 1 0
Ойвуси Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
33%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
4
33%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1
Жальгирис
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1
Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5 Жальгирис - Паневежис 0:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Ритеряй 2:0 Банга - Жальгирис 0:2

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Будё-Глимт - Жальгирис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Будё-Глимт 85.7% (36)
    X 4.8% (2)
    Жальгирис 9.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Жальгирис
    1.25
    6.05
    14.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Будё-Глимт - Жальгирис онлайн

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    Прогнозы на матч Будё-Глимт - Жальгирис

    Исход игры
    Будё-Глимт
    85.7% (36)
    Ничья
    4.8% (2)
    Жальгирис
    9.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (21)
    Нет
    50% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Будё-Глимт
    28.6% (12)
    2:1 Будё-Глимт
    28.6% (12)
    3:1 Будё-Глимт
    11.9% (5)
    3:0 Будё-Глимт
    9.5% (4)
    1:0 Будё-Глимт
    7.1% (3)
    0:1 Жальгирис
    4.8% (2)
    1:2 Жальгирис
    4.8% (2)
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    Жальгирис
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