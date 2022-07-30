Стадион: Аспмира Стадион
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История личных встреч
Будё-Глимт
Жальгирис
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|5 (3)
|1.25
|Эспейор Рунар
|2
|0.5
|Пеллегрино Амаль
|2 (1)
|0.5
|Сампстед Альфонс
|1
|0.25
|Ветлесен Уго
|1
|0.25
|Салтнес Ульрик
|1
|0.25
|Мо Бреде
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сольбаккен Ола
|0
|0
|Мугиша Джоэл
|0
|0
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойвуси Матиас
|2
|0.5
|Буфф Оливер
|1
|0.25
|Ренан Соарес
|1
|0.25
|Урега Фабьен
|1
|0.25
|Куклис Мантас
|0
|0
|Горобцов Николас
|0
|0
|Мамич Петар
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Хейбротен Мариус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миколюнас Салюнас
|2
|0
|Кьеремех Франсис
|2
|0
|Миличкович Марко
|2
|0
|Любисавльевич Неманья
|2
|0
|Горобцов Николас
|1
|0
|Мамич Петар
|1
|0
|Бопесу Жоэль
|1
|0
|Урега Фабьен
|1
|0
|Ярусявичюс Густас
|1
|0
|Ойвуси Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
33%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
4
33%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1
Жальгирис
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1
Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5 Жальгирис - Паневежис 0:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Ритеряй 2:0 Банга - Жальгирис 0:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Будё-Глимт - Жальгирис
Исход игры
Будё-Глимт
85.7% (36)
Ничья
4.8% (2)
Жальгирис
9.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (24)
Меньше
42.86% (18)
Обе команды забьют
Да
50% (21)
Нет
50% (21)
Популярный счёт
2:0 Будё-Глимт
28.6% (12)
2:1 Будё-Глимт
28.6% (12)
3:1 Будё-Глимт
11.9% (5)
3:0 Будё-Глимт
9.5% (4)
1:0 Будё-Глимт
7.1% (3)
0:1 Жальгирис
4.8% (2)
1:2 Жальгирис
4.8% (2)
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