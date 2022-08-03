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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Карабах
 
Позже
Ференцварош
1
Магомедалиев
Шахрудин
29
Вешович
Марко
13
Мустафазаде
Бахлул
55
Гусейнов
Бадави
27
Байрамов
Турал
2
Гараев
Гара
8
Янкович
Марко
11
Квабена
Овусу
19
Озобич
Филип
10
Зубир
Абделла
25
Ваджи
Ибраима
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
3
Ммаэ
Сами
4
Кнустер
Матс
17
Чивич
Эльдар
93
Ледуни
Аисса
13
Эсити
Андерсон
10
Нгуэн
Токмак
16
Захариассен
Кристоффер
20
Траоре
Адама
VII
70
Боли
Франк
Карабах
4-2-3-1
Ференцварош
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кади 4 1
Ваджи Ибраима 2 0.5
Озобич Филип 1 0.25
Медина Кевин 1 0.25
Гусейнов Аббас 1 0.25
Квабена Овусу 1 0.25
Шейдаев Рамиль 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 3 0.75
Захариассен Кристоффер 2 0.5
Ледуни Аисса 2 0.5
Бэсси Форчун 2 0.5
Боли Франк 1 0.25
Нгуэн Токмак 0 0
Чивич Эльдар 0 0
Ммаэ Сами 0 0
Ботка Эндре 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 3 0
Кади 3 0
Медведев Максим 1 0
Вешович Марко 1 0
Зубир Абделла 1 0
Шейдаев Рамиль 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Медина Кевин 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Байрамов Турал 1 0
Андраде Леандро 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ледуни Аисса 2 0
Нгуэн Токмак 1 0
Боли Франк 1 0
Вечеи Балинт 1 0
Ковачевич Аднан 1 0
Захариассен Кристоффер 1 0
Траоре Адама VII 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Цюрих - Карабах 2:2 Карабах - Цюрих 3:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Карабах 1:0
Университатя Крайова - Карабах 1:1 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Карабах - Ботошани 4:0 Карабах - Зира 1:1 Карабах - Нефтчи 4:1 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Сумгаит 5:0 Карабах - Зира 0:0 Карабах - Сабах Баку 1:1 Габала - Карабах 0:2 Карабах - Шамахы 8:0 Сумгаит - Карабах 0:3 Карабах - Сабаил 5:1 Зира - Карабах 0:3 Сабах Баку - Карабах 0:1 Карабах - Габала 5:1
Ференцварош
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Ференцварош - Тобол 5:1
Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Пакш 3:0 Ференцварош - МТК 0:3 Ференцварош - Залаэгерсег 5:3 Пакш - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Уйпешт 2:1 Дьёр - Ференцварош 1:4 Гонвед - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 3:0 Пушкаш-Академия - Ференцварош 2:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 1:0 Фехервар - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Кишварда 2:1

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором азербайджанский "Карабах" сыграет дома с венгерским "Ференцварошем".
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Ференцварош от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2022, осталось 15 минут.



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Прогнозы 251
Карабах 64.9% (163)
X 16.3% (41)
Ференцварош 18.7% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Ференцварош
2.34
3.50
3.65
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Карабах - Ференцварош онлайн

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Прогнозы на матч Карабах - Ференцварош

Исход игры
Карабах
64.8% (164)
Ничья
16.6% (42)
Ференцварош
18.6% (47)
Тотал 2.5
Больше
37.09% (79)
Меньше
62.91% (134)
Обе команды забьют
Да
53.52% (114)
Нет
46.48% (99)
Популярный счёт
2:0 Карабах
28.9% (73)
2:1 Карабах
19.4% (49)
1:1 Ничья
13.8% (35)
1:2 Ференцварош
9.5% (24)
1:0 Карабах
6.7% (17)
0:2 Ференцварош
1.6% (4)
0:1 Ференцварош
1.6% (4)
1:3 Ференцварош
0.8% (2)
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