Стадион: Имени Тофика Бахрамова
Позже
19
Озобич
Филип
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
17
Чивич
Эльдар
93
Ледуни
Аисса
10
Нгуэн
Токмак
70
Боли
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Озобич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Траоре АдамаПолузащитник
-
70 Боли ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Паска ЛорандЗащитник
- Защитник
-
28 Ауски КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
19 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Маркиньос VIНападающий
-
Главный тренер: Черчесов Станислав
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кади
|4
|1
|Ваджи Ибраима
|2
|0.5
|Озобич Филип
|1
|0.25
|Медина Кевин
|1
|0.25
|Гусейнов Аббас
|1
|0.25
|Квабена Овусу
|1
|0.25
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|3
|0.75
|Захариассен Кристоффер
|2
|0.5
|Ледуни Аисса
|2
|0.5
|Бэсси Форчун
|2
|0.5
|Боли Франк
|1
|0.25
|Нгуэн Токмак
|0
|0
|Чивич Эльдар
|0
|0
|Ммаэ Сами
|0
|0
|Ботка Эндре
|0
|0
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|3
|0
|Кади
|3
|0
|Медведев Максим
|1
|0
|Вешович Марко
|1
|0
|Зубир Абделла
|1
|0
|Шейдаев Рамиль
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Медина Кевин
|1
|0
|Джафаргулиев Элвин
|1
|0
|Байрамов Турал
|1
|0
|Андраде Леандро
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ледуни Аисса
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|1
|0
|Боли Франк
|1
|0
|Вечеи Балинт
|1
|0
|Ковачевич Аднан
|1
|0
|Захариассен Кристоффер
|1
|0
|Траоре Адама VII
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Цюрих - Карабах 2:2 Карабах - Цюрих 3:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Карабах 1:0
Университатя Крайова - Карабах 1:1 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Карабах - Ботошани 4:0 Карабах - Зира 1:1 Карабах - Нефтчи 4:1 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Сумгаит 5:0 Карабах - Зира 0:0 Карабах - Сабах Баку 1:1 Габала - Карабах 0:2 Карабах - Шамахы 8:0 Сумгаит - Карабах 0:3 Карабах - Сабаил 5:1 Зира - Карабах 0:3 Сабах Баку - Карабах 0:1 Карабах - Габала 5:1
Ференцварош
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Ференцварош - Тобол 5:1
Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Пакш 3:0 Ференцварош - МТК 0:3 Ференцварош - Залаэгерсег 5:3 Пакш - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Уйпешт 2:1 Дьёр - Ференцварош 1:4 Гонвед - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 3:0 Пушкаш-Академия - Ференцварош 2:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 1:0 Фехервар - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Кишварда 2:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Карабах - Ференцварош
Исход игры
Карабах
64.8% (164)
Ничья
16.6% (42)
Ференцварош
18.6% (47)
Тотал 2.5
Больше
37.09% (79)
Меньше
62.91% (134)
Обе команды забьют
Да
53.52% (114)
Нет
46.48% (99)
Популярный счёт
2:0 Карабах
28.9% (73)
2:1 Карабах
19.4% (49)
1:1 Ничья
13.8% (35)
1:2 Ференцварош
9.5% (24)
1:0 Карабах
6.7% (17)
0:2 Ференцварош
1.6% (4)
0:1 Ференцварош
1.6% (4)
1:3 Ференцварош
0.8% (2)
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