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Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором азербайджанский "Карабах" сыграет дома с венгерским "Ференцварошем".

Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!