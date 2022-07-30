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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Динамо Киев
 
Позже
Штурм
Прогнозы 42
Динамо Киев 85.7% (36)
X 11.9% (5)
Штурм 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Штурм
2.15
3.70
3.66
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Киев
Штурм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 1 0.5
Караваев Александр 1 0.5
Кедзёра Томаш 0 0
Вивчаренко Костянтин 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 2 0
Гармаш Денис 2 0
Буяльский Виталий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1
Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Верес - Динамо Киев 0:3 Минай - Динамо Киев 0:2
Штурм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6
Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0 Войтсберг - Штурм 0:11 Мура - Штурм 2:3 Штурм - Капфенберг 2:0 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Штурм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Динамо Киев 85.7% (36)
    X 11.9% (5)
    Штурм 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Штурм
    2.15
    3.70
    3.66
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Киев - Штурм онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Киев - Штурм

    Исход игры
    Динамо Киев
    85.7% (36)
    Ничья
    11.9% (5)
    Штурм
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (20)
    Меньше
    50% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (25)
    Нет
    37.5% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Киев
    42.9% (18)
    2:0 Динамо Киев
    31% (13)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
    1:0 Динамо Киев
    4.8% (2)
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    Динамо Киев
    Штурм
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