Стадион: Стадион ЛКС
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История личных встреч
Динамо Киев
Штурм
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|1
|0.5
|Караваев Александр
|1
|0.5
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Вивчаренко Костянтин
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Гармаш Денис
|2
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1
Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Верес - Динамо Киев 0:3 Минай - Динамо Киев 0:2
Штурм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6
Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0 Войтсберг - Штурм 0:11 Мура - Штурм 2:3 Штурм - Капфенберг 2:0 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Динамо Киев - Штурм
Исход игры
Динамо Киев
85.7% (36)
Ничья
11.9% (5)
Штурм
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (20)
Меньше
50% (20)
Обе команды забьют
Да
62.5% (25)
Нет
37.5% (15)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
42.9% (18)
2:0 Динамо Киев
31% (13)
1:1 Ничья
11.9% (5)
1:0 Динамо Киев
4.8% (2)
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