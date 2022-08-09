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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Шкупи
1:2
Конец матча
Шемрок Роверс
0'
4' Желтая карточка
Путита
21' Желтая карточка
Финн Ронан
22' Желтая карточка
Шеи Блертон
45' Желтая карточка
Адем Али
49' Желтая карточка
Клири Дэниел
52' Желтая карточка
Сенгор Фостин
0:1
65' Гол
Гаффни Рори
80' Желтая карточка
Уоттс Дилан
0:2
84' Гол
Эмаху Айдомо
87' Желтая карточка
Эмаху Айдомо
90' Желтая карточка
Каланоски Антонио
1:2
90' Гол
Адетуньи Сандей
90' Желтая карточка
Хор Шон
90'+6

Ход матча

4'
Путита
 
21'
 
Финн Ронан
22'
Шеи Блертон
 
45'
Адем Али
 
46'
Трапановски Кристиан
Адем Али
 
46'
Брдаревски Владица
Шеи Блертон
 
46'
Джелиль Абдула
Albert Diene
 
49'
 
Клири Дэниел
52'
Сенгор Фостин
 
62'
 
Бурк Грэм
Тауэлл Ричард
65'
0:1
Гаффни Рори
(Бурк Грэм)
68'
 
Гэннон Шон
Финн Ронан
69'
 
Кавана Шон
Гаффни Рори
79'
Каланоски Антонио
Горгиев Пепи
 
79'
Демири Бесир
Тимовски Ангелче
 
80'
 
Уоттс Дилан
81'
 
Эмаху Айдомо
Грин Аарон
81'
 
Фарруджиа Нил
Лайонс Энди
84'
0:2
Эмаху Айдомо
(Уоттс Дилан)
87'
 
Эмаху Айдомо
90'
Каланоски Антонио
 
90'
Адетуньи Сандей
(Путита)
1:2
90'
 
Хор Шон

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 17
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 122
Шкупи 37.7% (46)
X 45.1% (55)
Шемрок Роверс 17.2% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Наумовски
Кристиян
32
Тимовски
Ангелче
6
Сенгор
Фостин
4
Маргвелашвили
Гаги
3
Шеи
Блертон
8
Адем
Али
10
Альварес
Фредди
88
Путита
14
Горгиев
Пепи
19
Адетуньи
Сандей
37
Albert
Diene
1
Маннус
Алан
3
Хор
Шон
6
Клири
Дэниел
5
Грэйс
Ли
8
Финн
Ронан
22
Лайонс
Энди
17
Тауэлл
Ричард
7
Уоттс
Дилан
16
О'Нил
Гари
III
9
Грин
Аарон
20
Гаффни
Рори
Шкупи
4-3-3
Шемрок Роверс
3-5-2

История личных встреч

Шкупи
Шемрок Роверс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Путита 1 0.5
Адетуньи Сандей 1 0.5
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаффни Рори 1 0.5
Уоттс Дилан 1 0.5
Бурк Грэм 1 (1) 0.5
О'Нил Гари III 1 0.5
Эмаху Айдомо 1 0.5

Карточки

Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамиди Валид 1 1
Брдаревски Владица 1 0
Каланоски Антонио 1 0
Адем Али 1 0
Путита 1 0
Сенгор Фостин 1 0
Шеи Блертон 1 0
Сепас Реналдо 1 0
Albert Diene 1 0
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финн Ронан 1 0
Грин Аарон 1 0
Хор Шон 1 0
Клири Дэниел 1 0
Уоттс Дилан 1 0
О'Нил Гари III 1 0
Грэйс Ли 1 0
Лайонс Энди 1 0
Эмаху Айдомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Шкупи
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Линкольн - Шкупи 2:0
Шкупи - Линкольн 3:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Шкупи - Академия Пандев 3:0 Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3 Шкупи - Работнички 2:0 Ренова - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 3:2
Шемрок Роверс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Бангор Селтик - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1
Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Богемианс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      46'
      Адем Али получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      22'
      Blerton Sheji получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Финн Ронан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      4'
      Путита получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Шкупи 37.7% (46)
    X 45.1% (55)
    Шемрок Роверс 17.2% (21)
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    Прогнозы на матч Шкупи 1:2 Шемрок Роверс

    Исход игры
    Шкупи
    37.7% (46)
    Ничья
    45.1% (55)
    Шемрок Роверс
    17.2% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.51% (36)
    Меньше
    69.49% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    74.58% (88)
    Нет
    25.42% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.6% (52)
    2:1 Шкупи
    18% (22)
    1:0 Шкупи
    16.4% (20)
    1:2 Шемрок Роверс
    9% (11)
    0:1 Шемрок Роверс
    4.9% (6)
    0:2 Шемрок Роверс
    1.6% (2)
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