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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Ланс
2:1
Конец матча
Ренн
0'
44' Желтая карточка
Дуэ Дезире
1:0
66' Гол
Фофана Секо
2:0
70' Гол
Икома Луис
2:1
90' Гол
Лаборд Гаэтан
90'+6

Ход матча

44'
 
Дуэ Дезире
61'
 
Лаборд Гаэтан
Докю Жереми
66'
Фофана Секо
(Гради Жонатан)
1:0
70'
Икома Луис
(Сотока Флориан)
2:0
71'
 
Сулемана Камалдин
Буриго Бенжамен
77'
Ганаго Игнатиус
Икома Луис
 
77'
Саид Уэсли
Кошта Давид
 
82'
 
Аблин Маттис
Дуэ Дезире
83'
 
Мелинг Биргер
Трюффер Адриен
83'
Берг Патрик
Сотока Флориан
 
88'
Кабо Джимми
Франковски Пшемыслав
 
88'
Айдара Массадио
Мачадо Дейвер
 
90'
2:1
Лаборд Гаэтан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 113
Ланс 49.6% (56)
X 36.3% (41)
Ренн 14.2% (16)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
7
Сотока
Флориан
20
Кошта
Давид
11
Икома
Луис
1
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
2
Родон
Джо
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
33
Дуэ
Дезире
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
11
Докю
Жереми
7
Террье
Мартен
14
Буриго
Бенжамен
Ланс
3-4-2-1
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Ланс
Ренн

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:0
К
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 3 0.75
Фофана Секо 2 (1) 0.5
Икома Луис 2 0.5
Саид Уэсли 1 0.25
Мачадо Дейвер 1 0.25
Франковски Пшемыслав 0 0
Гради Жонатан 0 0
Кошта Давид 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 2 0.5
Террье Мартен 1 0.25
Теате Артур 1 0.25
Буриго Бенжамен 0 0
Баде Луак 0 0
Трюффер Адриен 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 2 0
Сотока Флориан 1 0
Кошта Давид 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сален Ромен 1 1
Теате Артур 2 0
Дуэ Дезире 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Сантамария Батист 1 0
Траоре Амари 1 0
Родон Джо 1 0
Баде Луак 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Bruno Genesio 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
2
40%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
3
75%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0
Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0
Ренн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2
Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 17 - 3 9
3. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
5. Осер Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Клермон Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
8. Тулуза Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Брест Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11. Ренн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Монпелье Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
14. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Анже Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
17. Ницца Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Аяччо Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
19. Реймс Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
20. Труа Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ланс Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
6. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
9. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
10. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Аяччо Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ланс вырывает победу
  • 96'
    Фофана Секо из команды Ланс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ланс: 50%, Ренн: 50%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Саид Уэсли наказан за толчок Родон Джо
  • 95'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 50%, Ренн: 50%.
  • 95'
    Траоре Амари выиграл воздушное противоборство у Ганаго Игнатиус.
  • 94'
    Берг Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Кабо Джимми из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Аблин Маттис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Ренн
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    • 92'
      Ганаго Игнатиус из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Ренн начинает контратаку
    • 91'
      Аблин Маттис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Сантамария Батист нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у [player2].
    • 91'
      Камальдин Сулемана из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Описание гола
      91'
      Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан забивает ударом с правой ноги!
    • 91'
      Медина Факундо успешно блокирует удар.
    • 91'
      Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Аблин Маттис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      90'
      Назначен штрафной. Пострадал Камальдин Сулемана, его свалил Абдул-Самед Салис.
    • 90'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Контроль мяча: Ланс: 52%, Ренн: 48%.
    • 89'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Траоре Амари выиграл воздушное противоборство у Саид Уэсли.
    • 89'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Матч возобновлен
    • 88'
      Тактическая замена. Мачадо Дейвер уходит с поля и его заменяет Айдара Массадио
    • 88'
      Тактическая замена. Франковски Пшемыслав уходит с поля и его заменяет Кабо Джимми
    • Травма, повреждение
      87'
      Алемдар Доган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 86'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      86'
      Ганаго Игнатиус из команды Ланс в офсайде
    • 86'
      Абдул-Самед Салис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 85'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 85'
      Контроль мяча: Ланс: 53%, Ренн: 47%.
    • Фол, нарушение
      84'
      Судья сигнализирует, что Берг Патрик из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Теате Артур
    • 84'
      Ланс начинает контратаку
    • 84'
      Ганаго Игнатиус выиграл воздушное противоборство у Сантамария Батист.
    • Фол, нарушение
      84'
      Судья сигнализирует, что Мачадо Дейвер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Камальдин Сулемана
    • 83'
      Саид Уэсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 83'
      Тактическая замена. Сотока Флориан уходит с поля и его заменяет Берг Патрик
    • 83'
      Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер
    • 82'
      Тактическая замена. Desire Doue уходит с поля и его заменяет Аблин Маттис
    • 82'
      Саид Уэсли не смог попасть в створ ударом издали
    • 81'
      Гради Жонатан успешно блокирует удар.
    • 81'
      Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 81'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Контроль мяча: Ланс: 52%, Ренн: 48%.
    • 80'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Камальдин Сулемана и попал в перекладину!
    • 79'
      Ренн начинает контратаку
    • 79'
      Desire Doue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 79'
      Тэт Флавьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 79'
      Desire Doue создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Фофана Секо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 77'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 77'
      Тактическая замена. Давид Коста уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
    • 77'
      Тактическая замена. Икома Луис уходит с поля и его заменяет Ганаго Игнатиус
    • Угловой
      76'
      Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Сантамария Батист ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 75'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 75'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 75'
      Контроль мяча: Ланс: 53%, Ренн: 47%.
    • 75'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Ланс начинает контратаку
    • 74'
      Камальдин Сулемана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Абдул-Самед Салис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      74'
      Desire Doue навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 74'
      Матч возобновлен
    • 74'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 73'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      73'
      Судья сигнализирует, что Desire Doue из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Медина Факундо
    • 73'
      Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Брис Самба ловит мяч
    • 72'
      Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 72'
      Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 72'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана
    • 71'
      Контроль мяча: Ланс: 54%, Ренн: 46%.
    • 70'
      Абдул-Самед Салис сделал ключевой пас для гола!
    • 70'
      Сотока Флориан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      70'
      Г О О О О Л - Икома Луис забивает с правой ноги!
    • 70'
      Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      70'
      Судья сигнализирует, что Родон Джо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Икома Луис
    • 69'
      Фофана Секо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Лаборд Гаэтан выиграл воздушное противоборство у Дансо Кевин.
    • 69'
      Тэт Флавьен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 69'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      68'
      Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
    • 68'
      Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
    • 67'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Ренн: 45%.
    • 67'
      Фантастический гол, где все сам сделал Фофана Секо!
    • 66'
      Гради Жонатан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      66'
      Г О О О О Л - Фофана Секо из команды Ланс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 66'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Тэт Флавьен успешно блокирует удар.
    • 66'
      Мачадо Дейвер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      65'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс разыграл угловой с правого угла.
    • 65'
      Буриго Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      65'
      Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 65'
      Траоре Амари успешно блокирует удар.
    • 65'
      Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 64'
      Ланс начинает контратаку
    • 64'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 64'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      63'
      Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 63'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 63'
      Траоре Амари успешно блокирует удар.
    • 63'
      Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Ланс начинает контратаку
    • 63'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 62'
      Сантамария Батист ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Ланс начинает контратаку
    • 62'
      Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 62'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Лаборд Гаэтан.
    • 61'
      Тактическая замена. Докю Жереми уходит с поля и его заменяет Лаборд Гаэтан
    • Фол, нарушение
      60'
      Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Террье Мартен
    • 60'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 60'
      Матч возобновлен
    • 60'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Ренн: 45%.
    • Травма, повреждение
      59'
      Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      59'
      Мачадо Дейвер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 59'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 59'
      Мачадо Дейвер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 59'
      Алемдар Доган из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      59'
      Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 58'
      Хорошую попытку сделал Икома Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 58'
      Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      57'
      Медина Факундо из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Desire Doue.
    • 57'
      Франковски Пшемыслав выиграл воздушное противоборство у Адриен Трюффер.
    • 57'
      Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      56'
      Террье Мартен из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Дансо Кевин.
    • 56'
      Фофана Секо ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      55'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 55'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Ренн: 45%.
    • 55'
      Хорошую попытку сделал Докю Жереми. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 55'
      Ренн начинает контратаку
    • 54'
      Тэт Флавьен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Теате Артур из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сотока Флориан
    • 54'
      Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 53'
      Медина Факундо из команды Ланс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 53'
      Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 53'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      53'
      Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Буриго Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 52'
      Мачадо Дейвер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Сантамария Батист из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      52'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс разыграл угловой с правого угла.
    • 52'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Ренн: 45%.
    • 50'
      Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 49'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Траоре Амари ошибается в защите.
    • 48'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Ланс начинает контратаку
    • 48'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Родон Джо успешно блокирует удар.
    • 48'
      Икома Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Траоре Амари успешно блокирует удар.
    • 47'
      Сотока Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Мачадо Дейвер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 47'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 46'
      Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Франковски Пшемыслав создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Ланс: 54%, Ренн: 46%.
    • 47'
      Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
    • 46'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Ренн начинает контратаку
    • 46'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Ренн: 45%.
    • Травма, повреждение
      44'
      Абдул-Самед Салис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      44'
      Desire Doue получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      43'
      Безумный фол. Desire Doue грубо играет против соперника. Пострадал Абдул-Самед Салис
    • 43'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 42'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      41'
      Икома Луис наказан за толчок Тэт Флавьен
    • 41'
      Родон Джо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Давид Коста создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      40'
      Террье Мартен наказан за толчок Дансо Кевин
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 54%, Ренн: 46%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 40'
      Фофана Секо из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 40'
      Мачадо Дейвер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Ланс начинает контратаку
    • 40'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Ренн начинает контратаку
    • 39'
      Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      39'
      Desire Doue из команды Ренн в офсайде
    • 39'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Фофана Секо ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      38'
      Траоре Амари наказан за толчок Мачадо Дейвер
    • Фол, нарушение
      37'
      Траоре Амари наказан за толчок Икома Луис
    • 37'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      36'
      Мачадо Дейвер наказан за толчок Desire Doue
    • 36'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Ланс начинает контратаку
    • 36'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      35'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Докю Жереми.
    • 35'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 53%, Ренн: 47%.
    • 35'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      34'
      Desire Doue из команды Ренн в офсайде
    • 34'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 34'
      Мачадо Дейвер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      31'
      Икома Луис наказан за толчок Сантамария Батист
    • 31'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Гради Жонатан.
    • 30'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Террье Мартен.
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 57%, Ренн: 43%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Медина Факундо наказан за толчок Desire Doue
    • 29'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Desire Doue ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Родон Джо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      27'
      Докю Жереми из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Икома Луис заработал фол
    • 27'
      Desire Doue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 26'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 26'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 26'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Гради Жонатан выиграл воздушное противоборство у Докю Жереми.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 56%, Ренн: 44%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Абдул-Самед Салис из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
    • 24'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Desire Doue пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
    • 24'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Дансо Кевин.
    • 23'
      Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Фофана Секо.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 22'
      Фофана Секо из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 22'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Ренн контролирует мяч.
    • 21'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ланс пробьет пенальти!
    • 20'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 63%, Ренн: 37%.
    • 19'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Ланс начинает контратаку
    • 19'
      Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Контроль мяча: Ланс: 62%, Ренн: 38%.
    • 19'
      Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      18'
      Desire Doue наказан за толчок Давид Коста
    • 18'
      Мачадо Дейвер выиграл воздушное противоборство у Траоре Амари.
    • 18'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Икома Луис.
    • 17'
      Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 16'
      Ренн контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 75%, Ренн: 25%.
    • 15'
      Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 13'
      Медина Факундо выиграл воздушное противоборство у Террье Мартен.
    • 12'
      Тэт Флавьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Ланс контролирует мяч.
    • 11'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 75%, Ренн: 25%.
    • 10'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 9'
      Ланс контролирует мяч.
    • 9'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 8'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 7'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Ренн начинает контратаку
    • 7'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      7'
      Докю Жереми из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Абдул-Самед Салис.
    • 6'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Адриен Трюффер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Франковски Пшемыслав
    • Офсайд
      5'
      Террье Мартен из команды Ренн в офсайде
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 69%, Ренн: 31%.
    • 5'
      Родон Джо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Давид Коста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      4'
      Сотока Флориан из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Адриен Трюффер пострадал.
    • 4'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Алемдар Доган ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Траоре Амари наказан за толчок Мачадо Дейвер
    • 3'
      Мачадо Дейвер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Мачадо Дейвер выиграл воздушное противоборство у Докю Жереми.
    • Фол, нарушение
      2'
      Фофана Секо наказан за толчок Тэт Флавьен
    • 2'
      Тэт Флавьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Медина Факундо выиграл воздушное противоборство у Террье Мартен.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Ланс 49.6% (56)
    X 36.3% (41)
    Ренн 14.2% (16)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    так
    Arii #
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    Прогнозы на матч Ланс 2:1 Ренн

    Исход игры
    Ланс
    49.6% (56)
    Ничья
    36.3% (41)
    Ренн
    14.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.71% (52)
    Меньше
    52.29% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    77.98% (85)
    Нет
    22.02% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (33)
    2:1 Ланс
    26.5% (30)
    1:0 Ланс
    12.4% (14)
    1:2 Ренн
    9.7% (11)
    2:2 Ничья
    6.2% (7)
    2:0 Ланс
    4.4% (5)
    0:1 Ренн
    2.7% (3)
    3:2 Ланс
    2.7% (3)
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