Стадион: Боллар-Делелис
0'
44' Желтая карточкаДуэ Дезире
1:0
66' ГолФофана Секо
2:0
70' ГолИкома Луис
2:1
90' ГолЛаборд Гаэтан
90'+6
Ход матча
44'
66'
1:0
70'
2:0
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
30
Самба
Брис
20
Кошта
Давид
11
Икома
Луис
27
Траоре
Амари
33
Дуэ
Дезире
20
Тэт
Флавьен
11
Докю
Жереми
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
11 Икома ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
-
19 Кабо ДжиммиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
-
22 Саид УэслиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
11 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Франсуаз НоаПолузащитник
- Нападающий
-
28 Аблин МаттисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ланс
Ренн
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|3
|0.75
|Фофана Секо
|2 (1)
|0.5
|Икома Луис
|2
|0.5
|Саид Уэсли
|1
|0.25
|Мачадо Дейвер
|1
|0.25
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Гради Жонатан
|0
|0
|Кошта Давид
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.5
|Террье Мартен
|1
|0.25
|Теате Артур
|1
|0.25
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Трюффер Адриен
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|2
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сален Ромен
|1
|1
|Теате Артур
|2
|0
|Дуэ Дезире
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Траоре Амари
|1
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
2
40%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
3
75%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0
Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0
Ренн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2
Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|17 - 3
|9
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 10
|7
|5.
|Осер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|8.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|14.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|19.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|9.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|10.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ланс 2:1 Ренн
Исход игры
Ланс
49.6% (56)
Ничья
36.3% (41)
Ренн
14.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
47.71% (52)
Меньше
52.29% (57)
Обе команды забьют
Да
77.98% (85)
Нет
22.02% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (33)
2:1 Ланс
26.5% (30)
1:0 Ланс
12.4% (14)
1:2 Ренн
9.7% (11)
2:2 Ничья
6.2% (7)
2:0 Ланс
4.4% (5)
0:1 Ренн
2.7% (3)
3:2 Ланс
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!