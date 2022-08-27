Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Аблин Маттис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Матч возобновлен

87' Алемдар Доган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Абдул-Самед Салис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

83' Саид Уэсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Ренн

83' Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер

82' Тактическая замена. Desire Doue уходит с поля и его заменяет Аблин Маттис

82' Саид Уэсли не смог попасть в створ ударом издали

79' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Камальдин Сулемана и попал в перекладину!

79' Desire Doue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Ланс

79' Тэт Флавьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Desire Doue создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Ренн

77' Тактическая замена. Давид Коста уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли

76' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

74' Камальдин Сулемана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Desire Doue навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Матч возобновлен

74' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

73' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Брис Самба ловит мяч

71' Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана

70' Г О О О О Л - Икома Луис забивает с правой ноги!

70' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Тэт Флавьен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе

67' Фантастический гол, где все сам сделал Фофана Секо

66' Г О О О О Л - Фофана Секо из команды Ланс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

66' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Матч возобновлен

63' Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.

63' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар от ворот произведет Ренн

60' Матч возобновлен

59' Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Мачадо Дейвер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Хорошую попытку сделал Икома Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Франковски Пшемыслав выиграл воздушное противоборство у Адриен Трюффер.

57' Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Хорошую попытку сделал Докю Жереми . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Ренн

53' Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Ренн

49' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Мачадо Дейвер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Ренн

46' Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Франковски Пшемыслав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.