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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
СКА-Хабаровск
1:0
Второй тайм: 48'
Акрон
0'
1:0
16' Гол
Мирошниченко Никита
39' Желтая карточка
Сугробов Владимир
43' Красная карточка
Полубояринов Данил
45' Желтая карточка
Савичев Константин
СКА-Хабаровск
Акрон

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Акрон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алейников Василий 3 0.75
Алиев Саид 1 0.25
Мирошниченко Никита 1 0.25
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Килин Антон 1 0.25
Рогач Иван 1 0.25
Гираев Карим 1 0.25

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 1 1
Муминов Ильяс 1 1
Сугробов Владимир 2 0
Алейников Василий 1 0
Мусалов Магомед 1 0
Рукас Томас 1 0
Фомин Денис 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Климов Кирилл 1 0
Сухомлинов Данила 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полубояринов Данил 2 1
Рогач Иван 2 0
Чудин Иван 1 0
Савичев Константин 1 0
Шакуро Павел 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
2
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
2
67%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1
Акрон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Волгарь - Акрон 1:0 Пари НН - Акрон 1:0
Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Енисей Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Арсенал Тула Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Краснодар-2 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
5. Волгарь Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Алания Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Балтика Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
11. Динамо Махачкала Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Шинник Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Родина Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Акрон 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Балтика Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Динамо Махачкала Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Алания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Шинник Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Акрон 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шинник Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. ФК Кубань Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Балтика Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Уфа Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Акрон 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Волгарь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    Фланговый защитник "Акрона" Илья Зуев также получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Стародуба. 
  • Желтая карточка
    51'
    Защитник "СКА-Хабаровск" Денис Фомин получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Петров в центре поля нарушил правила против Макарова. Игроки "Акрона" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Замена
    49'
    Вторую подряд замену после перерыва провёл Виталий Панов. Вместо Ивана Чудина на поле вышел Владимир Марухин. 
  • Замена
    48'
    В составе "Акрона" после перерыва произошла замена. Вместо Максима Матвеева на поле вышел Павел Шакуро. 
  • Замена
    47'
    В составе "СКА-Хабаровск" после перерыва произошла замена. Вместо Томаса Рукаса на поле вышел Андрей Анисимов. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас будут показывать на поле "Акрон" и "СКА-Хабаровск". Наверняка команда Романа Шаронова попытается ещё поиграть в атакующий футбол, чтобы избавить себя от нервотрёпки в конце матча. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "СКА-Хабаровск" в Казани при неоднозначном судействе переигрывает "Акрон" из Тольятти со счётом 1:0. Пока единственный гол в этом матче забил Никита Мирошниченко. Сложно сказать, что придумает команда Виталия Панова, чтобы спасти эту игру в меньшинстве. Если сами игроки хабаровского клуба не будут уж совсем прижиматься к своим воротам, они должны забить второй гол в ворота соперника и далее вести матч к важной победе. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Азаров выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сугробов отлично сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Опасный момент
    45'
    Удалось "Акрону" провести атаку по правой половине поля, которая завершилась передачей на правый угол штрафной площади, Килин в борьбе с соперником пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 45'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Турсунову по левому флангу, форвард "СКА-Хабаровск" оказался в небольшом офсайде. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Ранэль Зияков к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Акрона" Константин Савичев также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Красная карточка
    45'
    Прямое удаление в составе "Акрона"! Данил Полубояринов сразу же получил прямую красную карточку за грубую игру в центральном круге против Петрова, который при этом сам пошёл в подкат. 
  • Опасный момент
    45'
    Базелюк со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
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    • Желтая карточка
      44'
      Владимир Сугробов вышел за пределы штрафной площади и затем под давлением Базелюка голкипер "СКА-Хабаровск" потерял мяч, сразу же после этого было нарушение правил, казалось, что голкипера хабаровского клуба удалят, но Ранэль Зияков показал лишь жёлтую карточку. 
    • Угловой
      43'
      Теперь уже Петров разыграл корнер с Турсуновым, далее Илья выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Акрона" уверенно отбились при этом стандарте. 
    • Угловой
      42'
      Мирошниченко разыграл угловой с Гелояном, далее Никита выполнил подачу на дальний угол вратарской с левого фланга, Зуев головой выбил мяч на очередной угловой. 
    • 41'
      Мирошниченко с левого фланга забросил мяч на ближний угол штрафной площади, Турсунов зацепился за мяч и затем пробил по воротам, Сагуткин успел подставить ногу, мяч ушёл на угловой. 
    • 40'
      Савичев совершил рывок вперёд по правому флангу, но затем Константин выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у полузащитника "Акрона" и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 39'
      Рукас пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел намного выше цели.
    • Угловой
      38'
      Ещё один угловой удалось заработать хабаровскому клубу. Петров выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Угловой
      37'
      Петров на этот раз с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз игроки "Акрона" спокойно выбили мяч на правый фланг. 
    • Угловой
      36'
      Турсунов с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Волков сыграл на выходе и смахнул мяч на повторный корнер. 
    • Замена
      35'
      В составе "Акрона" произошла замена. Вместо Евгения Песегова на поле вышел Владимир Азаров. 
    • 34'
      Алейников совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Василий выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Гелоян головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в защитника "Акрона" и ушёл на угловой. 
    • 33'
      Песегов самостоятельно покинул пределы поля, в составе гостей уже готова замена, но пока "Акрону" приходится поиграть в меньшинстве. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Песегов присел на газон после атаки "Акрона". Евгений испытывает проблемы с мышцами и показал тренерскому штабу, что ему нужна замена. 
    • 31'
      Савичев получил мяч на правом фланге, затем Константин сделал несколько ложных движений и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Матвееву, чтобы завершить момент ударом головой по воротам. 
    • 30'
      Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "СКА-Хабаровск", Фомин оказался первым на мяче и головой сбросил его на своего партнёра по команде. 
    • 29'
      Из центра поля последовал заброс от Гащенкова на ход Мусалову по левому флангу, Магомед не успел сохранить его в поле, будет аут в пользу "Акрона". 
    • 28'
      Возобновляется наш матч, пока игра сама по себе равная, а поэтому во второй половине тайма любая из команд может захватить преимущество и попытаться сделать счёт для себя более комфортным. 
    • Судья
      27'
      Дал паузу Рафаэль Килин футболистам, чтобы они могли попить воды и перевести дух. Сегодня перед началом матча в Казани было 28 градусов. 
    • 26'
      Килин прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Антон пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у полузащитника "Акрона" и сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Офсайд
      25'
      Алейников выиграл борьбу за мяч в центре поля, а затем Василий выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади на Гелояна, Ишхан оказался в небольшом офсайде. 
    • 24'
      Мусалов прошёл вперёд по левому флангу, однако Магомед попал под прессинг двух соперников и в итоге упустил мяч в аут. 
    • Угловой
      23'
      Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". На этот раз игроки "Акрона" разыграли корнер между собой, а затем с левого фланга последовала подача на правый угол вратарской, Сугробов сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч на правый фланг. 
    • 22'
      Савичев прошёл вперёд по центру, а затем Константин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • 21'
      Гелоян с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 20'
      Алейников с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Турсунов пробил по воротам, мяч попал в защитника "Акрона". 
    • Фол, нарушение
      19'
      Против Турсунова нарушили правила в борьбе за верховой мяч. Игроки "СКА-Хабаровск" быстро разыграли стандарт. 
    • Описание гола
      18'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Мирошниченко!!! Савичев ошибся в центре поля и подарил мяч сопернику, сразу же игроки хабаровского клуба провели стремительную контратаку, которая завершилась передачей с правой половины поля в центр к линии штрафной площади, Мирошниченко спокойно обработал мяч, а затем хладнокровно пробил под правую штангу, Волков был бессилен. 
    • Угловой
      17'
      Песегов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "СКА-Хабаровск" отвели угрозу от своих владений при этом стандарте без всяких проблем. 
    • 16'
      Базелюк вошёл в штрафную площадь с правого фланга, затем Константина накрыл Фомин, который выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Турсунов теперь уже сам перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Арона", правила были нарушены против Чудина. 
    • 14'
      Турсунов из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Алейникову по правому флангу, Василий совершил рывок к штрафной площади, но затем он выполнил неудачный прострел в центр штрафной площади на Гелояна. 
    • 13'
      Продолжают игроки "СКА-Хабаровск" пытаться выстраивать атаки за счёт длинных забросов вперёд, но они совсем не работают на данный момент. 
    • 12'
      Из центра поля теперь уже последовала безадресная передача на правый угол штрафной площади "Акрона", Волков немного размялся при игре на выходе. 
    • 11'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Савичеву по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • 10'
      Петров пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • 9'
      Мусалов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь защитники "Акрона" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 8'
      Стародуб прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Угловой
      7'
      Песегов с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз игроки "СКА-Хабаровск" выиграли борьбу за верховой мяч и спокойно отвели угрозу от своих ворот. 
    • Угловой
      6'
      Песегов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Зуев пяткой пробил в ближний угол ворот, Сугробов успел среагировать, мяч был отбит на повторный корнер.  
    • 5'
      Через левую половину поля удалось "Акрону" провести атаку, которая завершилась передачей от Полубояринова на левый угол штрафной площади, Базелюк пробил по воротам, мяч попал в Рукаса и ушёл на угловой. 
    • Офсайд
      4'
      Попытались игроки хабаровского клуба провести атаку по левому флангу, но при передаче вперёд Гелоян оказался в офсайде. 
    • 3'
      Сугробов попал под прессинг в центре штрафной площади, голкипер "СКА-Хабаровск" не стал рисковать и выбил мяч в аут. 
    • 2'
      Достаточно спокойно начинается наша игра, пока команды присматриваются друг к другу и не форсируют события.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас с вами ждёт очень интересная битва за очки. "СКА-Хабаровск" необходимо начать набирать первые очки в новом сезоне, а иначе Роман Шаронов рискует надолго не задержаться в хабаровском клубе. При этом и "Акрону" конечно же очки совсем не помешают, а поэтому в Казани мы будем ждать активного футбола, который может подарить нам немало забитых голов. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Ранэль Зияков из Набережных Челнов. Помогать ему на бровках будут Андрей Кужелёв из Пикалёво и Сергей Ядров из Калининграда. Резервным арбитром на этот матч назначен Олег Снегирёв из Нижнего Новгорода. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче четвёртого тура Первой лиги между "СКА-Хабаровск" и "Акроном" из Тольятти. Вместе с вами за ходом встречи, которая проходит в Казани, наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 121
    СКА-Хабаровск 79.3% (96)
    X 14.9% (18)
    Акрон 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Акрон
    2.88
    5.62
    3.50
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 1:0 Акрон

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    79.3% (96)
    Ничья
    14.9% (18)
    Акрон
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.03% (36)
    Меньше
    68.97% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    43.97% (51)
    Нет
    56.03% (65)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    34.7% (42)
    2:1 СКА-Хабаровск
    24% (29)
    2:0 СКА-Хабаровск
    14.9% (18)
    1:1 Ничья
    13.2% (16)
    1:2 Акрон
    3.3% (4)
    0:2 Акрон
    1.7% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Акрон
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