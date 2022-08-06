Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас будут показывать на поле "Акрон" и "СКА-Хабаровск". Наверняка команда Романа Шаронова попытается ещё поиграть в атакующий футбол, чтобы избавить себя от нервотрёпки в конце матча.

В составе "СКА-Хабаровск" после перерыва произошла замена. Вместо Томаса Рукаса на поле вышел Андрей Анисимов.

В составе "Акрона" после перерыва произошла замена. Вместо Максима Матвеева на поле вышел Павел Шакуро.

Петров в центре поля нарушил правила против Макарова. Игроки "Акрона" не смогли быстро разыграть стандарт.

Фланговый защитник "Акрона" Илья Зуев также получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Стародуба.

Базелюк со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Прямое удаление в составе "Акрона"! Данил Полубояринов сразу же получил прямую красную карточку за грубую игру в центральном круге против Петрова, который при этом сам пошёл в подкат.

Три минуты добавил Ранэль Зияков к основному времени первого тайма.

Из глубины поля последовал заброс на ход Турсунову по левому флангу, форвард "СКА-Хабаровск" оказался в небольшом офсайде.

Удалось "Акрону" провести атаку по правой половине поля, которая завершилась передачей на правый угол штрафной площади, Килин в борьбе с соперником пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Азаров выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сугробов отлично сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "СКА-Хабаровск" в Казани при неоднозначном судействе переигрывает "Акрон" из Тольятти со счётом 1:0. Пока единственный гол в этом матче забил Никита Мирошниченко. Сложно сказать, что придумает команда Виталия Панова, чтобы спасти эту игру в меньшинстве. Если сами игроки хабаровского клуба не будут уж совсем прижиматься к своим воротам, они должны забить второй гол в ворота соперника и далее вести матч к важной победе.

Турсунов с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Волков сыграл на выходе и смахнул мяч на повторный корнер.

Петров на этот раз с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз игроки "Акрона" спокойно выбили мяч на правый фланг.

Ещё один угловой удалось заработать хабаровскому клубу. Петров выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Савичев совершил рывок вперёд по правому флангу, но затем Константин выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у полузащитника "Акрона" и ушёл за лицевую линию поля.

Мирошниченко с левого фланга забросил мяч на ближний угол штрафной площади, Турсунов зацепился за мяч и затем пробил по воротам, Сагуткин успел подставить ногу, мяч ушёл на угловой.

Мирошниченко разыграл угловой с Гелояном, далее Никита выполнил подачу на дальний угол вратарской с левого фланга, Зуев головой выбил мяч на очередной угловой.

Теперь уже Петров разыграл корнер с Турсуновым, далее Илья выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Акрона" уверенно отбились при этом стандарте.

Владимир Сугробов вышел за пределы штрафной площади и затем под давлением Базелюка голкипер "СКА-Хабаровск" потерял мяч, сразу же после этого было нарушение правил, казалось, что голкипера хабаровского клуба удалят, но Ранэль Зияков показал лишь жёлтую карточку.

34' Алейников совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Василий выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Гелоян головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в защитника "Акрона" и ушёл на угловой.

33' Песегов самостоятельно покинул пределы поля, в составе гостей уже готова замена, но пока "Акрону" приходится поиграть в меньшинстве.

32' Песегов присел на газон после атаки "Акрона". Евгений испытывает проблемы с мышцами и показал тренерскому штабу, что ему нужна замена.

31' Савичев получил мяч на правом фланге, затем Константин сделал несколько ложных движений и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Матвееву, чтобы завершить момент ударом головой по воротам.

30' Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "СКА-Хабаровск", Фомин оказался первым на мяче и головой сбросил его на своего партнёра по команде.

29' Из центра поля последовал заброс от Гащенкова на ход Мусалову по левому флангу, Магомед не успел сохранить его в поле, будет аут в пользу "Акрона".

28' Возобновляется наш матч, пока игра сама по себе равная, а поэтому во второй половине тайма любая из команд может захватить преимущество и попытаться сделать счёт для себя более комфортным.

27' Дал паузу Рафаэль Килин футболистам, чтобы они могли попить воды и перевести дух. Сегодня перед началом матча в Казани было 28 градусов.

26' Килин прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Антон пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у полузащитника "Акрона" и сильно ушёл в сторону от цели.

25' Алейников выиграл борьбу за мяч в центре поля, а затем Василий выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади на Гелояна, Ишхан оказался в небольшом офсайде.

24' Мусалов прошёл вперёд по левому флангу, однако Магомед попал под прессинг двух соперников и в итоге упустил мяч в аут.

23' Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". На этот раз игроки "Акрона" разыграли корнер между собой, а затем с левого фланга последовала подача на правый угол вратарской, Сугробов сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч на правый фланг.

22' Савичев прошёл вперёд по центру, а затем Константин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

21' Гелоян с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

20' Алейников с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Турсунов пробил по воротам, мяч попал в защитника "Акрона".

19' Против Турсунова нарушили правила в борьбе за верховой мяч. Игроки "СКА-Хабаровск" быстро разыграли стандарт.

18' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Мирошниченко!!! Савичев ошибся в центре поля и подарил мяч сопернику, сразу же игроки хабаровского клуба провели стремительную контратаку, которая завершилась передачей с правой половины поля в центр к линии штрафной площади, Мирошниченко спокойно обработал мяч, а затем хладнокровно пробил под правую штангу, Волков был бессилен.

17' Песегов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "СКА-Хабаровск" отвели угрозу от своих владений при этом стандарте без всяких проблем.

16' Базелюк вошёл в штрафную площадь с правого фланга, затем Константина накрыл Фомин, который выбил мяч на угловой.

15' Турсунов теперь уже сам перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Арона", правила были нарушены против Чудина.

14' Турсунов из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Алейникову по правому флангу, Василий совершил рывок к штрафной площади, но затем он выполнил неудачный прострел в центр штрафной площади на Гелояна.

13' Продолжают игроки "СКА-Хабаровск" пытаться выстраивать атаки за счёт длинных забросов вперёд, но они совсем не работают на данный момент.

12' Из центра поля теперь уже последовала безадресная передача на правый угол штрафной площади "Акрона", Волков немного размялся при игре на выходе.

11' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Савичеву по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

10' Петров пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

9' Мусалов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь защитники "Акрона" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

8' Стародуб прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

7' Песегов с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз игроки "СКА-Хабаровск" выиграли борьбу за верховой мяч и спокойно отвели угрозу от своих ворот.

6' Песегов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Зуев пяткой пробил в ближний угол ворот, Сугробов успел среагировать, мяч был отбит на повторный корнер.

5' Через левую половину поля удалось "Акрону" провести атаку, которая завершилась передачей от Полубояринова на левый угол штрафной площади, Базелюк пробил по воротам, мяч попал в Рукаса и ушёл на угловой.

4' Попытались игроки хабаровского клуба провести атаку по левому флангу, но при передаче вперёд Гелоян оказался в офсайде.

3' Сугробов попал под прессинг в центре штрафной площади, голкипер "СКА-Хабаровск" не стал рисковать и выбил мяч в аут.

2' Достаточно спокойно начинается наша игра, пока команды присматриваются друг к другу и не форсируют события.