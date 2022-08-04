Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Акрон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алейников Василий
|3
|1
|Алиев Саид
|1
|0.33
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Килин Антон
|1
|0.33
|Рогач Иван
|1
|0.33
|Гираев Карим
|1
|0.33
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Илья
|1
|1
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Алейников Василий
|1
|0
|Мусалов Магомед
|1
|0
|Рукас Томас
|1
|0
|Фомин Денис
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Сугробов Владимир
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
|Сухомлинов Данила
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рогач Иван
|2
|0
|Полубояринов Данил
|2
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
2
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
2
67%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1
Акрон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Волгарь - Акрон 1:0 Пари НН - Акрон 1:0
Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Волгарь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Енисей
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Балтика
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Шинник
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Балтика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Алания
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Шинник
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Акрон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Волгарь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Акрон
Исход игры
СКА-Хабаровск
73.5% (25)
Ничья
11.8% (4)
Акрон
14.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (12)
Меньше
63.64% (21)
Обе команды забьют
Да
45.45% (15)
Нет
54.55% (18)
Популярный счёт
1:0 СКА-Хабаровск
29.4% (10)
2:1 СКА-Хабаровск
23.5% (8)
2:0 СКА-Хабаровск
14.7% (5)
1:1 Ничья
11.8% (4)
1:2 Акрон
8.8% (3)
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