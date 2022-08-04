  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
СКА-Хабаровск
 
Позже
Акрон
Прогнозы 34
СКА-Хабаровск 73.5% (25)
X 11.8% (4)
Акрон 14.7% (5)
Все прогнозы

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Акрон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алейников Василий 3 1
Алиев Саид 1 0.33
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Килин Антон 1 0.33
Рогач Иван 1 0.33
Гираев Карим 1 0.33

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 1 1
Муминов Ильяс 1 1
Алейников Василий 1 0
Мусалов Магомед 1 0
Рукас Томас 1 0
Фомин Денис 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Сугробов Владимир 1 0
Климов Кирилл 1 0
Сухомлинов Данила 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рогач Иван 2 0
Полубояринов Данил 2 0
Чудин Иван 1 0
Шакуро Павел 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
2
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
2
67%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1
Акрон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Волгарь - Акрон 1:0 Пари НН - Акрон 1:0
Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Арсенал Тула Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Краснодар-2 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Волгарь Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Енисей Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Алания Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Балтика Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
11. Динамо Махачкала Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Шинник Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Родина Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Акрон Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. СКА-Хабаровск Заявка 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Балтика Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Динамо Махачкала Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Алания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Шинник Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шинник Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. ФК Кубань Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Балтика Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Акрон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Уфа Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Велес Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Волгарь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    СКА-Хабаровск 73.5% (25)
    X 11.8% (4)
    Акрон 14.7% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Акрон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Акрон

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    73.5% (25)
    Ничья
    11.8% (4)
    Акрон
    14.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (12)
    Меньше
    63.64% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (15)
    Нет
    54.55% (18)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    29.4% (10)
    2:1 СКА-Хабаровск
    23.5% (8)
    2:0 СКА-Хабаровск
    14.7% (5)
    1:1 Ничья
    11.8% (4)
    1:2 Акрон
    8.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    СКА-Хабаровск
    Акрон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     