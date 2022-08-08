Панченко в середине поля выпрашивал штрафной удар для своей команды, держась за лицо, но арбитр снова проигнорировал эпизод с падением.

Второй угловой на левом фланге заработали футболисты "Балтики". Подача следовала на дальний край штрафной площади, но прозвучал свисток, зафиксировавший фол в атаке.

Даже с большой натяжкой мы пока не может вспомнить интересный эпизод у любых из ворот. Новая атака "Балтики" снова закончилась фолом - на этот раз рукой подыграл себе нападающий.

Свистки начали звучать практически каждую минуту. Туляки в районе центрального круга опять опрокинули одного из соперников.

Аут на левом фланге атаки заработали хозяева поля. Гузина принял мяч после вбрасывания и выполнял диагональный навес в район дальней штанги, но на него никто из партнёров по команде не успевал.

После длинного заброса вперёд от туляков Бориско снова выскочил за пределы штрафной площади, но сыграл неуверенно, из-за чего возникла определённая паника, но в итоге судья дал свисток, зафиксировав положение "вне игры".

Ярким получился прошлый матч Первой лиги между "Нефтехимиком" и "Рубином". Здесь же команды совсем не демонстрируют желания забивать голы.

26' Штрафной удар на правом фланге заработали калининградцы в глубине поля. Подача следовала в направлении дальней штанги, но там борьбу выиграли защитники "Арсенала".

25' Некоторые из многочисленных болельщиков на трибунах начали уже зевать. Матч больше похож на колыбельную, нежели на футбольный праздник.

24' Левым флангом ответную атаку пытались организовать туляки, но и у них ничего опасного не было создано - мяч также ушёл за лицевую линию на удар от ворот.

23' Кузьмин выполнил заброс мяча на правый фланг атаки, но к такому действию партнёры почему-то не были готовы. Как итог, мяч ушёл за лицевую линию.

22' Маляров подключился к атаке хозяев по левому флангу, но слишком долго готовил подачу в центр, благодаря чему оппоненты успели его накрыть.

21' На своей половине поля потеряли мяч балтийцы и могли нарваться на быструю контратаку, но рвущийся в свободную зону на правом краю атаки Яковлев упал в борьбе, а судья не зафиксировал против него нарушения правил.

20' Вряд ли кого-то в этой встрече устроит ничья, учитывая положение в турнирной таблице. Но желания победить мы совсем не наблюдаем ни у кого в первые полтайма.