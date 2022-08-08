  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Балтика
0:0
Первый тайм: 34'
Арсенал Тула
0'
67
Бориско
Максим
3
Маляров
Кирилл
26
Радмановац
Никола
23
Пуцко
Александр
17
Валиахметов
Эдуард
5
Осипов
Александр
10
Казаев
Ян
6
Кузьмин
Максим
4
Клёнкин
Данил
90
Борисенко
Григорий
9
Гузина
Гедеон
36
Левашов
Михаил
77
Насыров
Исламжан
88
Григалава
Гиа
31
Большаков
Кирилл
27
Мануйлов
Роман
20
Яковлев
Михаил
80
Бакалюк
Никита
11
Ткачёв
Сергей
8
Панченко
Кирилл
23
Алиев
Камран
48
Луценко
Евгений
Балтика
Арсенал Тула

История личных встреч

Балтика
Арсенал Тула

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёнкин Данил 1 0.25
Остойич Иван 1 0.25
Маляров Кирилл 1 0.25
Гузина Гедеон 1 0.25
Борисенко Григорий 1 0.25
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 2 0.5
Панченко Кирилл 2 0.5
Ткачёв Сергей 2 0.5
Алиев Камран 1 0.25

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лазарев Владислав 1 1
Тишкин Максим 1 0
Казаев Ян 1 0
Осипов Александр 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 2 1
Ставпец Александр 1 0
Луценко Евгений 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Мануйлов Роман 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
80%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1
Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0 Балтика - Факел 0:1 Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0
Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Арсенал Тула 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Енисей Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
4. Алания Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
5. ФК Кубань Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
6. Динамо Махачкала Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Волгарь Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Рубин Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Балтика 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Нефтехимик Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Шинник Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Родина Москва Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Уфа Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. СКА-Хабаровск Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Балтика 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Арсенал Тула 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Алания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Нефтехимик Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Шинник Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Арсенал Тула 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Шинник Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Балтика 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Уфа Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Акрон Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • 33'
    Ярким получился прошлый матч Первой лиги между "Нефтехимиком" и "Рубином". Здесь же команды совсем не демонстрируют желания забивать голы.
  • 32'
    После длинного заброса вперёд от туляков Бориско снова выскочил за пределы штрафной площади, но сыграл неуверенно, из-за чего возникла определённая паника, но в итоге судья дал свисток, зафиксировав положение "вне игры".
  • 31'
    Аут на левом фланге атаки заработали хозяева поля. Гузина принял мяч после вбрасывания и выполнял диагональный навес в район дальней штанги, но на него никто из партнёров по команде не успевал.
  • Фол, нарушение
    30'
    Свистки начали звучать практически каждую минуту. Туляки в районе центрального круга опять опрокинули одного из соперников.
  • Фол, нарушение
    29'
    Даже с большой натяжкой мы пока не может вспомнить интересный эпизод у любых из ворот. Новая атака "Балтики" снова закончилась фолом - на этот раз рукой подыграл себе нападающий.
  • Угловой
    28'
    Второй угловой на левом фланге заработали футболисты "Балтики". Подача следовала на дальний край штрафной площади, но прозвучал свисток, зафиксировавший фол в атаке.
  • Судья
    27'
    Панченко в середине поля выпрашивал штрафной удар для своей команды, держась за лицо, но арбитр снова проигнорировал эпизод с падением.
  • Фол, нарушение
    26'
    Штрафной удар на правом фланге заработали калининградцы в глубине поля. Подача следовала в направлении дальней штанги, но там борьбу выиграли защитники "Арсенала".
  • 25'
    Некоторые из многочисленных болельщиков на трибунах начали уже зевать. Матч больше похож на колыбельную, нежели на футбольный праздник.
  • 24'
    Левым флангом ответную атаку пытались организовать туляки, но и у них ничего опасного не было создано - мяч также ушёл за лицевую линию на удар от ворот.
  • 23'
    Кузьмин выполнил заброс мяча на правый фланг атаки, но к такому действию партнёры почему-то не были готовы. Как итог, мяч ушёл за лицевую линию.
  • 22'
    Маляров подключился к атаке хозяев по левому флангу, но слишком долго готовил подачу в центр, благодаря чему оппоненты успели его накрыть.
  • Судья
    21'
    На своей половине поля потеряли мяч балтийцы и могли нарваться на быструю контратаку, но рвущийся в свободную зону на правом краю атаки Яковлев упал в борьбе, а судья не зафиксировал против него нарушения правил.
  • 20'
    Вряд ли кого-то в этой встрече устроит ничья, учитывая положение в турнирной таблице. Но желания победить мы совсем не наблюдаем ни у кого в первые полтайма.
  • 19'
    Завелись болельщики на трибунах, которые могут сподвигнуть команды на активные атакующие действия, но пока что мы далеко от голевых моментов в матче, ведь ими даже не пахнет.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      18'
      Фол в атаке теперь был зафиксирован со стороны балтийцев. Гости из Тулы также не торопятся возвращать мяч обратно в игру.
    • Угловой
      17'
      Первый угловой в матче на левом фланге заработали калининградцы. Подача следовала в район линии вратарской, но там борьба в воздухе была выиграна обороняющимися.
    • Фол, нарушение
      16'
      Ткачёв в центре поля теперь срезал Осипова, за что вполне мог получать жёлтую карточку, но судья на первый раз решил ограничиться устным внушением.
    • 15'
      Треть тайма уже позади, а мы с вами не увидели ничего интересного на поле. Будем надеяться, что такая картина изменится в самое ближайшее время.
    • Фол, нарушение
      14'
      Панченко в центральном круге нарушил правила против Казаева. Балтийцы не торопятся разыгрывать свободный удар. Темп игры совсем становится медленным.
    • 13'
      Сумел Кузьмин подняться на ноги, но прихрамывает он. Несмотря на это, парень рвётся обратно в игру, будучи уверенным, что скоро разбегается и перестанет ощущать дискомфорт.
    • Травма, повреждение
      12'
      Пауза в игре возникла, так как повреждение получил Кузьмин. Впервые на поле пришлось приглашать медицинскую бригаду "Балтики".
    • Фол, нарушение
      11'
      Первый раз хозяева поля попытались обострить игру, но после диагональной подачи в штрафную площадку с правого фланга никто к мячу не добрался. Ещё и свисток судьи прозвучал, зафиксировавший фол в атаке.
    • 10'
      "Арсенал" не желает пытаться перехватить территориальное преимущество в середине поля, раз за разом забрасывая мяч в зону атаки наудачу.
    • 9'
      Особой агрессии в атаке "Балтика" предпочитает не проявлять, продолжая неспешно пасоваться поперёк поля.
    • 8'
      Постепенно стартовый сумбур начинает стихать - команды уже не бегут в высокий прессинг. Балтийцы сейчас просто перепасовываются поперёк поля в центральной зоне.
    • 7'
      Снова у туляков следовал длинный заброс вперёд, но на этот раз Бориско уверенно выскочил за пределы штрафной площади и вынес мяч подальше.
    • 6'
      Небольшим фаворитом перед началом матча букмекеры считали "Арсенал". Но по первым минутам матча мы видим, что калининградцы больше владеют мячом.
    • 5'
      Заброс у гостей поля следовал по центральной оси в зону атаки, но защитники "Балтики" там разобрались легко и спокойно.
    • 4'
      Немало болельщиков собралось на трибунах. У "Балтики" сегодня очень солидная поддержка, которая должна помогать команда Сергея Игнашевича добиваться положительного для себя результата.
    • Травма, повреждение
      3'
      Алиев в стыке в середине поля получил небольшое повреждение. Но ничего страшного не случилось - слегка ударился он лицом о голову соперника. Боль должна пройти достаточно быстро.
    • 2'
      Сумбурно началась встреча. Обе команды стараются играть в высоком прессинге, заставляя соперников ошибаться своей активностью.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 4-го тура Первой лиги России, в котором калининградская "Балтика" сыграет дома с тульским "Арсеналом".
      Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 147
    Балтика 23.8% (35)
    X 36.7% (54)
    Арсенал Тула 39.5% (58)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Арсенал Тула
    4.90
    3.98
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Балтика 0:0 Арсенал Тула онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Балтика 0:0 Арсенал Тула

    Исход игры
    Балтика
    23.8% (35)
    Ничья
    36.7% (54)
    Арсенал Тула
    39.5% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.76% (54)
    Меньше
    54.24% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    83.9% (99)
    Нет
    16.1% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (45)
    1:2 Арсенал Тула
    17.7% (26)
    2:1 Балтика
    14.3% (21)
    1:0 Балтика
    6.8% (10)
    0:1 Арсенал Тула
    4.8% (7)
    1:3 Арсенал Тула
    2% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Балтика
    Арсенал Тула
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     