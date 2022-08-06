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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Нефтехимик
 
Позже
Рубин
Прогнозы 47
Нефтехимик 21.3% (10)
X 36.2% (17)
Рубин 42.6% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Рубин
3.70
3.60
3.45
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Нефтехимик
Рубин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайкин Максим 1 0.33
Уридия Мераби 1 (1) 0.33
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 2 (1) 0.67
Кабутов Дмитрий 1 0.33
Бакаев Солтмурад 1 0.33

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 1 1
Терехов Антон 2 0
Янушковский Роман 2 0
Котик Артём 0 1
Обухов Игорь 1 0
Хубаев Давид 1 0
Денисов Роман 1 0
Ширяев Максим 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лисакович Виталий 1 0
Апшацев Марат 1 0
Фаттахов Ленар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - Чертаново 5:1
Нефтехимик - Шинник 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0
Рубин
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4
Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Арсенал Тула Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Краснодар-2 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Волгарь Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Енисей Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Алания Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Балтика Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
11. Динамо Махачкала Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Шинник Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Родина Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Акрон Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. СКА-Хабаровск Заявка 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Балтика Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Динамо Махачкала Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Алания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Шинник Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шинник Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. ФК Кубань Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Балтика Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Акрон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Уфа Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Велес Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Волгарь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2022, осталось 2 дня 10 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Нефтехимик 21.3% (10)
    X 36.2% (17)
    Рубин 42.6% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Рубин
    3.70
    3.60
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Нефтехимик - Рубин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Рубин

    Исход игры
    Нефтехимик
    21.3% (10)
    Ничья
    36.2% (17)
    Рубин
    42.6% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.18% (19)
    Меньше
    56.82% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (34)
    Нет
    22.73% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.2% (17)
    1:2 Рубин
    21.3% (10)
    2:1 Нефтехимик
    12.8% (6)
    0:1 Рубин
    8.5% (4)
    1:0 Нефтехимик
    6.4% (3)
    0:3 Рубин
    4.3% (2)
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