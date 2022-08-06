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История личных встреч
Нефтехимик
Рубин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайкин Максим
|1
|0.33
|Уридия Мераби
|1 (1)
|0.33
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|2 (1)
|0.67
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.33
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.33
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|1
|1
|Терехов Антон
|2
|0
|Янушковский Роман
|2
|0
|Котик Артём
|0
|1
|Обухов Игорь
|1
|0
|Хубаев Давид
|1
|0
|Денисов Роман
|1
|0
|Ширяев Максим
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волга Ульяновск - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - Чертаново 5:1
Нефтехимик - Шинник 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик 2:4 Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0
Рубин
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4
Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Волгарь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Енисей
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Балтика
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Шинник
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Балтика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Алания
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Шинник
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Акрон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Волгарь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
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Прогнозы на матч Нефтехимик - Рубин
Исход игры
Нефтехимик
21.3% (10)
Ничья
36.2% (17)
Рубин
42.6% (20)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (19)
Меньше
56.82% (25)
Обе команды забьют
Да
77.27% (34)
Нет
22.73% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (17)
1:2 Рубин
21.3% (10)
2:1 Нефтехимик
12.8% (6)
0:1 Рубин
8.5% (4)
1:0 Нефтехимик
6.4% (3)
0:3 Рубин
4.3% (2)
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