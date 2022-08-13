  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Шинник
1:0
Первый тайм: 16'
Родина Москва

Ход матча

6'
Семёнов Андрей Игоревич
1:0
Прогнозы 124
Шинник 83.9% (104)
X 13.7% (17)
Родина Москва 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шинник
Ничья
Родина Москва
3.45
3.45
3.42
Все Коэффициенты
Шинник
Родина Москва

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.4
Грузнов Илья 2 0.4
Самойлов Дмитрий 1 0.2
Гонгапшев Альбек 1 0.2
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мальцев Михаил 1 0.2
Морозов Владислав 1 0.2
Голдобин Никита 1 (1) 0.2

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 2 2
Осипов Евгений 3 0
Батютин Андрей 2 0
Филиппов Михаил 1 0
Леонтьев Игорь 1 0
Стешин Евгений 1 0
Савинов Андрей 1 0
Соколов Игорь 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клещенко Александр 0 1
Аликин Павел 1 0
Гордюшенко Астемир 1 0
Сангаре Дэвид 1 0
Байтуков Руслан 1 0
Воропаев Артём 1 0
Мальцев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Альберт Габараев 1 0
Дмитриев Сергей II 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2
Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1 Химик Дзержинск - Шинник 2:2
Родина Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Родина Москва - Волгарь 0:0 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Алания 1:3 Рубин - Родина Москва 2:0
Сокол - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1 Рязань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Салют 1:0 Авангард Курск - Родина Москва 3:2 Динамо Владивосток - Родина Москва 0:2 Динамо Брянск - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Рязань 2:0 Салют - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Авангард Курск 6:2 Родина Москва - Динамо Владивосток 2:2 Родина Москва - Сокол 2:2 Урал - Родина Москва 2:2 Пересвет Домодедово - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Коломна 7:0 Квант - Родина Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Енисей Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Алания Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4. ФК Кубань Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Балтика Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Динамо Махачкала Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Волгарь Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Шинник 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
12. Рубин Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13. Нефтехимик Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14. Родина Москва 0:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
15. СКА-Хабаровск Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
17. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Волга Ульяновск Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Шинник 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Алания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Нефтехимик Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Родина Москва 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Шинник 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Родина Москва 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Балтика Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Акрон Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • 20'
    Грамотно подставился на чужой половине поля и заработал для своей команды нужный штрафной удар.
  • 19'
    Мягко забросил Леонтьев в штрафную на Самойлова, но тот не смог обработать мяч и подарил его голкиперу.
  • 18'
    Протащил мяч по флангу Кулишев и навесил в центр штрафной, но здесь Разборов не смог пробить в борьбе с Аликиным.
  • 17'
    С дальней дистанции Покидышев решил перебросить вышедшего из ворот Айдарова, но точности ему немного не хватило. 
  • 16'
    Диагональным пасом Маклаков запускал в штрафную соперника Разборова, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с Рыковым. 
  • 15'
    В центре поля Куль уложил на газон руками соперника. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
  • 14'
    Проникающий пас исполнял Зинков в штрафную на ход Кулишеву, но перехватил мяч в последний момент Аликин.
  • 13'
    Самойлов на фланге получил по ногам сзади от Габараева. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
  • 12'
    Дальнний заброс исполнял Самойлов на ход Кулишева, но тот проиграл верховую борьбу защитнику и не смог пробить.
  • 11'
    Проникающий пас исполнял Габараев на ход Кулю в штрафную, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
  • 10'
    Прорвался по правому флангу Габараев и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 9'
    С угла поля Адаев навесил на ближнюю штангу, но здесь первым оказался Покидышев и вынес сферу подальше от ворот.
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Андрей Семёнов! Быстро удалось отличиться хозяевам. Ворвался в штрафную соперника Соколов и пробил по воротам. Мяч угодил в защитника и прилетел к Семёнову, который с лету вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.
  • 7'
    После прострела с фланга от Дмитриева пробивал по воротам в касание Гордюшенко, но мяч оказался в руках Филиппова.
  • 6'
    По левому флангу прорывался на скорости Гордюшенко и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника отправился в аут.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      В центре поля получил по ногам Кулишев в борьбе против Дмитриева. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 4'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Куль после сольного прохода, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 3'
      Пробивал по воротам соперника из пределов штрафной Мальцев после паса от Адаева, но мяч отбил в сторону Филиппов.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе зелено-серый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. Игровой день в ФНЛ продолжится поединком "Шинника" и "Родины". Текстовую трансляцию для вас проведу я, Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 124
    Шинник 83.9% (104)
    X 13.7% (17)
    Родина Москва 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Родина Москва
    3.45
    3.45
    3.42
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шинник 1:0 Родина Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Шинник 1:0 Родина Москва

    Исход игры
    Шинник
    83.9% (104)
    Ничья
    13.7% (17)
    Родина Москва
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.48% (38)
    Меньше
    67.52% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    45.3% (53)
    Нет
    54.7% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Шинник
    37.1% (46)
    2:1 Шинник
    29.8% (37)
    2:0 Шинник
    14.5% (18)
    1:1 Ничья
    12.1% (15)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шинник
    Родина Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     