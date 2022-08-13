1:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
6'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Куль РусланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Петухов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.4
|Грузнов Илья
|2
|0.4
|Самойлов Дмитрий
|1
|0.2
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.2
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мальцев Михаил
|1
|0.2
|Морозов Владислав
|1
|0.2
|Голдобин Никита
|1 (1)
|0.2
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|2
|2
|Осипов Евгений
|3
|0
|Батютин Андрей
|2
|0
|Филиппов Михаил
|1
|0
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|Стешин Евгений
|1
|0
|Савинов Андрей
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клещенко Александр
|0
|1
|Аликин Павел
|1
|0
|Гордюшенко Астемир
|1
|0
|Сангаре Дэвид
|1
|0
|Байтуков Руслан
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
|Мальцев Михаил
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
|Альберт Габараев
|1
|0
|Дмитриев Сергей II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2
Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1 Химик Дзержинск - Шинник 2:2
Родина Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Родина Москва - Волгарь 0:0 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Алания 1:3 Рубин - Родина Москва 2:0
Сокол - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1 Рязань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Салют 1:0 Авангард Курск - Родина Москва 3:2 Динамо Владивосток - Родина Москва 0:2 Динамо Брянск - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Рязань 2:0 Салют - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Авангард Курск 6:2 Родина Москва - Динамо Владивосток 2:2 Родина Москва - Сокол 2:2 Урал - Родина Москва 2:2 Пересвет Домодедово - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Коломна 7:0 Квант - Родина Москва 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Енисей
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Алания
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Балтика
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волгарь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Шинник
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Родина Москва
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|Акрон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Волгарь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Шинник
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Алания
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Родина Москва
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Шинник
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Родина Москва
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в Премьер-лигу
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Прогнозы на матч Шинник 1:0 Родина Москва
Исход игры
Шинник
83.9% (104)
Ничья
13.7% (17)
Родина Москва
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
32.48% (38)
Меньше
67.52% (79)
Обе команды забьют
Да
45.3% (53)
Нет
54.7% (64)
Популярный счёт
1:0 Шинник
37.1% (46)
2:1 Шинник
29.8% (37)
2:0 Шинник
14.5% (18)
1:1 Ничья
12.1% (15)
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