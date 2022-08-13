Проникающий пас исполнял Зинков в штрафную на ход Кулишеву, но перехватил мяч в последний момент Аликин.

В центре поля Куль уложил на газон руками соперника. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

Диагональным пасом Маклаков запускал в штрафную соперника Разборова, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с Рыковым.

С дальней дистанции Покидышев решил перебросить вышедшего из ворот Айдарова, но точности ему немного не хватило.

Протащил мяч по флангу Кулишев и навесил в центр штрафной, но здесь Разборов не смог пробить в борьбе с Аликиным.

Мягко забросил Леонтьев в штрафную на Самойлова, но тот не смог обработать мяч и подарил его голкиперу.

Грамотно подставился на чужой половине поля и заработал для своей команды нужный штрафной удар.

13' Самойлов на фланге получил по ногам сзади от Габараева. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

12' Дальнний заброс исполнял Самойлов на ход Кулишева, но тот проиграл верховую борьбу защитнику и не смог пробить.

11' Проникающий пас исполнял Габараев на ход Кулю в штрафную, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.

10' Прорвался по правому флангу Габараев и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

9' С угла поля Адаев навесил на ближнюю штангу, но здесь первым оказался Покидышев и вынес сферу подальше от ворот.

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Андрей Семёнов! Быстро удалось отличиться хозяевам. Ворвался в штрафную соперника Соколов и пробил по воротам. Мяч угодил в защитника и прилетел к Семёнову, который с лету вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.

7' После прострела с фланга от Дмитриева пробивал по воротам в касание Гордюшенко, но мяч оказался в руках Филиппова.