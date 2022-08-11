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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Шинник
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 38
Шинник 78.9% (30)
X 18.4% (7)
Родина Москва 2.6% (1)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 2 0.5
Самойлов Дмитрий 1 0.25
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.25
Гонгапшев Альбек 1 0.25
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мальцев Михаил 1 0.25
Морозов Владислав 1 0.25
Голдобин Никита 1 (1) 0.25

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 2 2
Осипов Евгений 3 0
Батютин Андрей 2 0
Филиппов Михаил 1 0
Леонтьев Игорь 1 0
Стешин Евгений 1 0
Савинов Андрей 1 0
Соколов Игорь 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клещенко Александр 0 1
Аликин Павел 1 0
Гордюшенко Астемир 1 0
Сангаре Дэвид 1 0
Байтуков Руслан 1 0
Воропаев Артём 1 0
Мальцев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Альберт Габараев 1 0
Дмитриев Сергей II 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2
Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1 Химик Дзержинск - Шинник 2:2
Родина Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Родина Москва - Волгарь 0:0 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Алания 1:3 Рубин - Родина Москва 2:0
Сокол - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1 Рязань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Салют 1:0 Авангард Курск - Родина Москва 3:2 Динамо Владивосток - Родина Москва 0:2 Динамо Брянск - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Рязань 2:0 Салют - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Авангард Курск 6:2 Родина Москва - Динамо Владивосток 2:2 Родина Москва - Сокол 2:2 Урал - Родина Москва 2:2 Пересвет Домодедово - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Коломна 7:0 Квант - Родина Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Енисей Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Алания Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4. ФК Кубань Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Балтика Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Динамо Махачкала Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Волгарь Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Рубин Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Нефтехимик Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Шинник Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Родина Москва Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Уфа Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. СКА-Хабаровск Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Алания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Нефтехимик Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Шинник Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Шинник Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Балтика Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Уфа Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Акрон Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 2 дня 8 часов 49 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Шинник 78.9% (30)
    X 18.4% (7)
    Родина Москва 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Шинник - Родина Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Шинник - Родина Москва

    Исход игры
    Шинник
    78.9% (30)
    Ничья
    18.4% (7)
    Родина Москва
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (14)
    Меньше
    63.16% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (21)
    Нет
    44.74% (17)
    Популярный счёт
    1:0 Шинник
    36.8% (14)
    2:1 Шинник
    34.2% (13)
    1:1 Ничья
    18.4% (7)
    2:0 Шинник
    7.9% (3)
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    Шинник
    Родина Москва
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