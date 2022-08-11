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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Велес Москва
 
Позже
Уфа
Прогнозы 44
Велес Москва 18.2% (8)
X 45.5% (20)
Уфа 36.4% (16)
Все прогнозы

История личных встреч

Велес Москва
Уфа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 2 0.5
Прищепа Дмитрий 1 0.25
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.25
Касинтура Эгаш 1 0.25

Карточки

Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорохов Егор 3 0
Кабахидзе Владимир 2 0
Логуа Ираклий 1 0
Кертанов Константин 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Бокоев Марат 1 0
Стаменкович Филип 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 3 0
Фищенко Руслан 2 0
Сухов Александр 1 0
Камилов Владислав 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Голубев Артём 1 0
Емельянов Данила 1 0
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0
Ортис Дилан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Енисей - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1
Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1
Уфа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0
Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Енисей Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Алания Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4. ФК Кубань Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Балтика Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Динамо Махачкала Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Волгарь Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Рубин Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Нефтехимик Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Шинник Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Родина Москва Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Уфа Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. СКА-Хабаровск Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Алания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Нефтехимик Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Шинник Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Шинник Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Балтика Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Уфа Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Акрон Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 2 дня 3 часа 49 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Велес Москва 18.2% (8)
    X 45.5% (20)
    Уфа 36.4% (16)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Велес Москва - Уфа онлайн

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    Прогнозы на матч Велес Москва - Уфа

    Исход игры
    Велес Москва
    18.2% (8)
    Ничья
    45.5% (20)
    Уфа
    36.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.21% (16)
    Меньше
    62.79% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    81.4% (35)
    Нет
    18.6% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.2% (19)
    1:2 Уфа
    20.5% (9)
    2:1 Велес Москва
    11.4% (5)
    0:1 Уфа
    9.1% (4)
    1:0 Велес Москва
    6.8% (3)
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    Уфа
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