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История личных встреч
Велес Москва
Уфа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Логуа Ираклий
|2
|0.5
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.25
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.25
|Касинтура Эгаш
|1
|0.25
Карточки
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорохов Егор
|3
|0
|Кабахидзе Владимир
|2
|0
|Логуа Ираклий
|1
|0
|Кертанов Константин
|1
|0
|Муталиев Аслан
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
|Стаменкович Филип
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|3
|0
|Фищенко Руслан
|2
|0
|Сухов Александр
|1
|0
|Камилов Владислав
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Голубев Артём
|1
|0
|Емельянов Данила
|1
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0
|Ортис Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Енисей - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1
Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1
Уфа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0
Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Енисей
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Алания
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Балтика
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волгарь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Акрон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Волгарь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Алания
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Шинник
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Велес Москва - Уфа
Исход игры
Велес Москва
18.2% (8)
Ничья
45.5% (20)
Уфа
36.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
37.21% (16)
Меньше
62.79% (27)
Обе команды забьют
Да
81.4% (35)
Нет
18.6% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (19)
1:2 Уфа
20.5% (9)
2:1 Велес Москва
11.4% (5)
0:1 Уфа
9.1% (4)
1:0 Велес Москва
6.8% (3)
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