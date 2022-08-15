Родин попытался по центру пройти в штрафную площадь, но в итоге прорваться между двух защитников "Рубина" у полузащитника "Кубани" не получилось.

Сидоров в центре поля огрел по ногам Самошникова. На этот раз игроки "Рубина" не стали торопиться при розыгрыше стандарта.

Против Фамейе уже были нарушены правила в центре поля. Игроки казанского клуба спокойно разыграли стандарт и продолжили мяч катать мяч в центре поля.

Дюпин попытал под прессинг Архипова в центре штрафной площади, голкипер "Рубина" не стали рисковать и в итоге выбил мяч в аут к центру поля.

Сидоров ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, далее Максим выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Грицаенко, который играл в подкате, после этого он полетел под правую штангу, но Дюпин успел среагировать и спасти свою команду.

Полузащитник "Кубани" Илья Голосов ошибся при обработке мяча в центре поля, подыграл себе Голосов рукой и за это получил жёлтую карточку.

Родин в центре поля нарушил правила против Лисаковича. Мусаев довольно быстро разыграл стандарт.

Полузащитник "Кубани" Нури Абдоков получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Самошникова.

И теперь уже капитан "Кубани" Иван Хомуха получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Фамейе.

Мосейчук совершил рывок вперёд по левому флангу, под давлением Бакаева Илья заработал угловой для своей команды.

Мосейчук с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Архипов головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Горбунов вошёл в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с Сидоровым Игорь оказался на газоне, на этот раз Игорь Панин уверенно показал, что нужно играть дальше.

Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Лисакович!!! Виталий Лисакович с "точки" уверенно пробил под левую штангу, Нестеренко угадал направление удара, но спасти свою команду у Юрия не получилось.

Форвард "Рубина" Джоэль Фамейе получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге у своей штрафной площади против Абдокова.

Мосейчук со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Апшацев головой уверенно выбил мяч подальше от своих ворот.

Во второй волне атаки игроки "Кубани" сразу же выполнили ещё один заброс в штрафную площадь "Рубина", но сразу несколько игроков краснодарской команды оказались в офсайде.

Абдоков в центре поля нарушил правила против Лисаковича. Игроки "Рубина" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Мосейчук совершил рывок вперёд по левому флангу, Кабутов грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Архипов в борьбе с соперником головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел слабо, Дюпин выловил его без всякого труда.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас будет делать на поле команда Леонида Слуцкого. Наверняка при своих болельщиках играть исключительно по счёту "Рубин" не будет, а поэтому мы вправе рассчитывать ещё как минимум на один гол во второй половине матча.

Лисакович из центра поля выполнил неплохую передачу к центру штрафной площади на ход Бакаеву, Нестеренко вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Рубина" от Абдокова на Мосейчука, Дюпин выбежал за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут.

В составе "Кубани" после перерыва произошла замена. Вместо Яна Гудкова на поле вышел Артём Архипов.

Центральный защитник "Рубина" Александр Мартынович получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Архипова.

Сидоров с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Архипов головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Бакаев зацепился за мяч на левом фланге, затем Солтмурад сместился к левому углу штрафной площади и от линии штрафной пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Самошников выполнил передачу на ход Фамейе по левому флангу, Джоэль и Илья немного не поняли друг друга, в итоге мяч достался сопернику.

Самошников из глубины поля выполнил ещё раз передачу на ход Фамейе по левому флангу, на этот раз Джоэль под давлением Хомухи упустил мяч в аут.

Кабутов с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Нестеренко вновь грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Апшацев в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Игорь Панин всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Кубани".

Абдоков совершил рывок вперёд по правому флангу, от лицевой линии поля Нури выполнил подачу на ближний угол вратарской, Грицаенко хорошо сыграл в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Мосейчук с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Родину, Даниил ещё не понял, что хотели сделать партнёры по команде, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Пенальти назначается в ворота "Кубани"! Самошников ворвался в штрафную площадь с левого фланга, затем Илья сместился к левому углу вратарской, где Нестеренко при попытке перехватить мяч сбил флангового защитника "Рубина", Игорь Панин дал свисток и уверенно указал на "точку".

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма казанский "Рубин" на своём поле уверенно переигрывает краснодарскую "Кубань" с счётом 2:0. Команда Леонида Слуцкого в этот вечер показывает очень хорошую игру и заслуженно ведёт в счёте. Роберту Евдокимову нужно постараться сейчас серьёзно перестроить игру своей команды, а иначе сегодня "Кубань" может ждать и крупное поражение.

45' Одну минуту добавил Игорь Панин к основному времени первого тайма.

44' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади на ход Бакаеву, мяч полетел слишком сильно, в итоге Нестеренко дал ему уйти за лицевую линию поля.

43' Чуканов разыграл корнер с Сидоровым на этот раз, далее Андреа выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

42' Сидоров по левой половине поля убежал в штрафную площадь и затем Максим с левого угла штрафной площади пробил в дальний угол ворот, Дюпин в прыжке спас свою команду.

41' Чуканов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади на Байрыева, но Дюпин прекрасно сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч.

40' Абдоков с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, защитники "Рубина" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

39' Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Зотов!!! Самошников убежал в штрафную площадь по левому флангу, далее Илья стянул на себя двух соперников и выполнил передачу между ними в центр к линии вратарской, а Зотов в прыжке пяткой отправил мяч в правый угол ворот.

38' Кабутов и Бакаев развили атаку по правому флангу, Байрыев всё же накрыл Дмитрия и выбил мяч в аут.

37' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади на Сидорова, Кабутов за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

36' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Фамейе!!! Игроки "Рубина" выиграли борьбу за мяч у своей штрафной площади, Зотов из глубины поля выполнил заброс в центральный круг на Лисаковича, Виталий обыграл пару соперников и убежал на левую половину поля, далее последовала отличная передача на правый угол штрафной площади на Фамейе, Джоэль зацепился за мяч и затем грамотно перебросил мяч в левый угол ворот через Нестеренко, который пытался сокращать дистанцию.

35' Солоп с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мосейчук в борьбе с соперником головой пробил по воротам, мяч улетел к угловому флажку на левый фланг.

34' Угловой у ворот "Рубина". Чуканов неудачно закрутил мяч в центр штрафной площади при выполнении стандарта, при полёте по "дуге" мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. Будет удар от ворот.

33' Лисакович пробил по воротам с дальней дистанции, на этот раз мяч попал в Хомуху.

32' Апшацев из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на Фамейе, форвард "Рубина" оказался в небольшом офсайде.

31' Лисакович вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Виталий пробил по воротам от левого угла вратарской, Горовых грамотно сыграл в подкате, мяч от полузащитника "Кубани" далее уже слабо полетел в руки Нестеренко.

30' Бакаев с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Махатадзе грамотно отработал в обороне и головой грамотно сбросил мяч в руки Нестеренко.

29' Абдоков совершил рывок вперёд по правому флангу, но затем Нури неудачно выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дюпин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

28' В составе "Рубина" произошла замена. Вместо Александра Саплинова на поле вышел Солтмурад Бакаев.

27' Саплинов после рывка вперёд получил мышечное повреждение на ровном месте по итогам предыдущего эпизода. Показал полузащитник "Рубина", что ему нужна замена.

26' Саплинов совершил рывок к линии штрафной площади по левой половине поля, далее Александр выполнил передачу в центр штрафной площади на Лисаковича, Солоп вновь грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.

25' Чуперка с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Фамейе неплохо выпрыгнул и под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

24' Чуперка с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Кубани" выиграли борьбу за верховой мяч, но во второй волне атаки мяч был доставлен на левый угол штрафной площади, Лисакович зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч задел пятку Махатадзе и попал в сетку с внешней стороны.

23' Чуперка с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Мартынович под давлением соперника пробил по воротам, мяч задел защитника "Кубани" и в очередной раз ушёл на угловой.

22' Зотов разыграл угловой с Чуперкой, далее последовала передача немного назад на левую половину поля на Апшацева, Марат пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "Кубани" и ушёл на угловой.

21' Грицаенко выполнил передачу из центра поля на ход Самошникову по левому флангу, Абдоков накрыл Илью и в подкате выбил мяч на угловой.

20' Самошников и Зотов попытались разогнать атаку по левому флангу, у Александра далее не получилось доставить мяч до левого угла штрафной площади на Фамейе, Солоп хорошо отработал в обороне и в итоге будет аут в пользу "Кубани".

19' Чуканов выполнил неплохую передачу на ход Гудкову по левому флангу, Ян в подкате зацепился за мяч у бровки, а затем фланговый защитник "Кубани" выполнил подачу во вратарскую, где был только Дюпин.

18' Кабутов перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Махатадзе.

17' Чуканов на половине поля "Рубина" нарушил правила против Чуперки и сорвал сопернику потенциально неплохую атаку, но пока Игорь Панин решил обойтись без жёлтой карточки.

16' Чуканов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз игроки "Рубина" выиграли борьбу за верховой мяч в своей штрафной площади.

15' Абдоков разогнал атаку по правому флангу, а затем Нури выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Махатадзе зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, Апшацев грамотно сыграл в подкате и перевёл мяч на угловой.

14' Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади на ход Мосейчуку, Дюпин грамотно вышел за пределы штрафной и выбил мяч обратно к центру поля.

13' Гудков с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

12' Чуканов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но всё же игроки "Рубина" выиграли борьбу за мяч и выбили его в центр поля.

11' Грицаенко в борьбе за верховой мяч на правом фланге на своей половине поля нарушил правила. "Кубань" тщательно готовится к стандарту.

10' Лисакович прошёл вперёд по левому флангу и затем Виталий выполнил прострел в центр к линии вратарской, Нестеренко немного размялся при игре на выходе.

9' Грицаенко из центра поля выполнил неплохой заброс на левый угол штрафной площади, Фамейе под давлением Хомухи не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

8' Сидоров совершил хороший рывок вперёд по левой половине поля, но всё же в штрафную площадь войти Максим не смог, защитники "Рубина" сыграли внимательно и вернули мяч своей команде.

7' Мосейчук прошёл вперёд по центру, а затем Илья пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.

6' Самошников совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Илья выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Кабутов подработал мяч и сильно пробил в ближний угол ворот, перекладина спасла "Кубань" от первого пропущенного мяча в этой встрече.

5' "Кубань" сегодня в Казани конечно же будет играть от обороны, сразу команда Роберта Евдокимова обозначает, что она будет играть исключительно на контратаках.

4' Фамейе прошёл впердё по левому флангу, но под давлением Хомухи Джоэль упустил мяч в аут.

3' Чуперка со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Кубани" сыграли очень внимательно и спокойно выбили мяч к центру поля.

2' Гудков на правой половине поля нарушил правила против Зотова. Игроки "Рубина" тщательно готовятся к стандарту.