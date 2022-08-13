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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Рубин
 
Позже
ФК Кубань

История личных встреч

Рубин
ФК Кубань

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 3 (1) 0.75
Кабутов Дмитрий 1 0.25
Лисакович Виталий 1 0.25
Бакаев Солтмурад 1 0.25
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чуканов Андреа 1 0.25
Махатадзе Георгий 1 0.25
Архипов Артём 1 0.25
Мосейчук Илья 1 0.25
Сидоров Максим 1 (1) 0.25
Абдоков Нури 1 (1) 0.25

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Апшацев Марат 2 0
Иванов Олег 0 1
Кабутов Дмитрий 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Самошников Илья 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрыев Азат 1 0
Хомуха Иван 1 0
Безденежных Игорь 1 0
Махатадзе Георгий 1 0
Сидоров Максим 1 0
Архипов Артём 1 0
Мосейчук Илья 1 0
Голосов Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0
Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2
ФК Кубань
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Уфа 2:0
Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0 Ростов - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Дружба 1:0 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Томь 2:2 Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Енисей Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Алания Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4. ФК Кубань Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Балтика Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Динамо Махачкала Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Волгарь Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Рубин Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Нефтехимик Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Шинник Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Родина Москва Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Уфа Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. СКА-Хабаровск Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Алания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Нефтехимик Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Шинник Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Шинник Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Балтика Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Уфа Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Акрон Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - ФК Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2022, осталось 2 дня 10 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 53
    Рубин 79.2% (42)
    X 17% (9)
    ФК Кубань 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    ФК Кубань
    4.90
    5.05
    12.50
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Рубин - ФК Кубань

    Исход игры
    Рубин
    80.4% (41)
    Ничья
    15.7% (8)
    ФК Кубань
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.83% (22)
    Меньше
    54.17% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    54.17% (26)
    Нет
    45.83% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    35.3% (18)
    1:0 Рубин
    35.3% (18)
    1:1 Ничья
    9.8% (5)
    2:0 Рубин
    3.9% (2)
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