История личных встреч
Рубин
ФК Кубань
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|3 (1)
|0.75
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.25
|Лисакович Виталий
|1
|0.25
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.25
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чуканов Андреа
|1
|0.25
|Махатадзе Георгий
|1
|0.25
|Архипов Артём
|1
|0.25
|Мосейчук Илья
|1
|0.25
|Сидоров Максим
|1 (1)
|0.25
|Абдоков Нури
|1 (1)
|0.25
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Апшацев Марат
|2
|0
|Иванов Олег
|0
|1
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрыев Азат
|1
|0
|Хомуха Иван
|1
|0
|Безденежных Игорь
|1
|0
|Махатадзе Георгий
|1
|0
|Сидоров Максим
|1
|0
|Архипов Артём
|1
|0
|Мосейчук Илья
|1
|0
|Голосов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0
Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2
ФК Кубань
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Уфа 2:0
Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0 Ростов - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Дружба 1:0 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Томь 2:2 Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Енисей
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Алания
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Балтика
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волгарь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Акрон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Волгарь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Алания
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Шинник
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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Прогнозы на матч Рубин - ФК Кубань
Исход игры
Рубин
80.4% (41)
Ничья
15.7% (8)
ФК Кубань
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (22)
Меньше
54.17% (26)
Обе команды забьют
Да
54.17% (26)
Нет
45.83% (22)
Популярный счёт
2:1 Рубин
35.3% (18)
1:0 Рубин
35.3% (18)
1:1 Ничья
9.8% (5)
2:0 Рубин
3.9% (2)
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