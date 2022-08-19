Первый тайм

5' Неплохо оторвался от соперника сейчас Гонгаев. На левом фланге он получил снаряд, после чего рванул к воротам. В итоге положение "вне игры" зафиксировали арбитры.

3' АППАЕВ! Получил он сейчас снаряд в чужой штрафной, после чего с правого края сумел отбить мяч в сторону от рамки. Было достаточно опасно!

2' Футболисты "Крыльев Советов" сегодня предстали на поле в черно-синих цветах, в то время, как игроки "Факела" предстали перед нами в бело-голубом обмундировании.