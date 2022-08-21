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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
ЦСКА Москва
3:1
Первый тайм: 41'
Ахмат
0'
15' Желтая карточка
Набабкин Кирилл
23' Желтая карточка
Нижич Зоран
1:0
29' Гол
Чалов Фёдор
2:0
34' Гол
Набабкин Кирилл
3:0
35' Гол
Карраскаль Хорхе
3:1
41' Гол
1:0. Гол Федора Чалова (видео). ...

Ход матча

15'
Набабкин Кирилл
 
23'
 
Нижич Зоран
29'
Чалов Фёдор
1:0
34'
Набабкин Кирилл
(Дивеев Игорь)
2:0
35'
Карраскаль Хорхе
3:0
41'
3:1
Прогнозы 166
ЦСКА Москва 87.3% (145)
X 6.6% (11)
Ахмат 6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Ахмат
3.85
3.98
5.69
Все Коэффициенты
Новости
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
78
Дивеев
Игорь
19
Зайнутдинов
Бактиёр
22
Гайич
Милан
III
6
Мухин
Максим
20
Кучаев
Константин
27
Мойзес
Барбоза
Роберто
28
Медина
Хесус
9
Чалов
Фёдор
8
Карраскаль
Хорхе
88
Шелия
Гиорги
44
Журавлёв
Юрий
20
Нижич
Зоран
96
Быстров
Марат
8
Богосавац
Мирослав
94
Тимофеев
Артём
23
Швец
Антон
4
Тодорович
Дарко
11
Садулаев
Лечи
13
Конате
Мохамед
II
25
Трошечкин
Александр
ЦСКА Москва
3-4-3
Ахмат
3-4-3

История личных встреч

ЦСКА Москва
Ахмат

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

29 матчей

75.9%
10.3%
13.8%
22 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

48.3%
41.4%
10.3%
14 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медина Хесус 3 (1) 0.5
Чалов Фёдор 3 (1) 0.5
Карраскаль Хорхе 3 (1) 0.5
Кучаев Константин 2 0.33
Обляков Иван 1 0.17
Акинфеев Игорь 0 0
Мухин Максим 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трошечкин Александр 2 0.33
Тимофеев Артём 2 0.33
Ильин Владимир 1 0.17
Швец Антон 1 0.17
Агаларов Гамид 1 0.17
Тодорович Дарко 0 0
Журавлёв Юрий 0 0
Конате Мохамед II 0 0
Садулаев Лечи 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Набабкин Кирилл 2 0
Мухин Максим 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Зделар Саша 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 3 0
Нижич Зоран 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Бериша Бернард 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
43%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1
Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1
Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 1 1 14 - 4 13
2. ЦСКА Москва 3:1 Заявка 6 4 1 1 15 - 6 13
3. Ростов Заявка 6 3 3 0 12 - 9 12
4. Динамо Москва Заявка 6 3 3 0 11 - 4 12
5. Зенит Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
6. Сочи Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
7. Краснодар Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Ахмат 1:3 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Химки Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Оренбург Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 7 - 12 6
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
14. Факел Заявка 6 0 4 2 8 - 12 4
15. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
16. Урал Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3:1 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
4. Ростов Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Ахмат 1:3 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
7. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
8. Ахмат 1:3 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
9. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. ЦСКА Москва 3:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОНАТЕ! 3:1!
    Вот это голешник! Получил сферу на подступах к штрафной ЦСКА 13-й номер "Ахмата", который по невероятной дуге направил мяч в правую "девятку". У Акинфеева не было ни единого шанса до этого мяча добраться!
  • 39'
    Быстрее во многих эпизодах играет ЦСКА, честно говоря. "Ахмат" пока практически без опасных моментов действует. Прямо сейчас "армейцы" - самые результативные в РПЛ.
  • Фол, нарушение
    38'
    Трошечкин опасно действовал в отборе против соперника. Рефери зафиксировал нарушение правил, но не стал показывать нарушителю предупреждение. Он просто его пожалел.
  • 37'
    Фолит в атаке Фёдор Чалов. Думаю, что наставник "Ахмата" уже думает о том, что нужно с начала тайма выпускать Гамида Агаларова.
  • 36'
    Крутая игра ЦСКА. Просто крутая. Ну, а что теперь делать "Ахмату"? Тут не то, что ушат холодной воды вылился на команду. Тут целое море вышло из берегов. И как теперь собираться на второй тайм?
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАРРАСКАЛЬ! 3:0!
    Просто разрыв обороны"Ахмата"! Еще одна атака ЦСКА, передача от Чалова с правого края на Карраскаля, который мощный и точным выстрелом снова прошил вратаря кавказцев. 
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НАБАБКИН! 2:0!
    ЦСКА уходит в отрыв! Подача в штрафную "Ахмата". Дивеев головой сбрасывает снаряд на Набабкина, и тот в прыжке наносит удар ногой под перекладину!
  • Угловой
    32'
    Мойзес шикарно пронесся к воротам соперника, выполнил прострел в штрафную и заработал для своей команды еще один угловой удар.
  • 31'
    Оживился фанатский сектор ЦСКА сейчас. Ну, а "Ахмат" полез тут же вперед и даже заработал угловой. Ничего толкового не придумали гости.
  • 30'
    Классно было сыграно футболистами ЦСКА при розыгрыше стандарта. Но какой же молодец Чалов, который снова смог отправить сферу в сетку рамки противника.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЧАЛОВ! 1:0!
    Забивает гол в ворота соперника ЦСКА! Первый корнер не принес никаких дивидендов "армейцам", а вот в результате подачи со второго Чалов оказался на ударной позиции. Мощно он пробил по рамке соперника, и от ноги соперника мяч прилетел в ворота!
  • Угловой
    28'
    И снова Мойзес продрался к воротам соперника. Выполнил он прострельный пас с левого края в центр штрафной, но уперся в защитника. Еще угловой для "армейцев".
  • 27'
    Привычно много моментов создает ЦСКА, но в своем стиле мало реализовывает. Уже вполне могли в счете вести "армейцы". Но нет, счет на табло не открыт.
  • Опасный момент
    26'
    ЧАЛОВ! Подача с правого края от Облякова нашла голову Чалова в центр штрафной. Фёдор нанес выстрел по рамке соперника, но сфера чуть выше цели полетела!
  • Угловой
    24'
    Еще один угловой удар заработали футболисты ЦСКА. Последовала подача с левого края в штрафную "Ахмата". Медине на дальней штанге до сферы добраться не удалось.
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    • Желтая карточка
      23'
      А тут явный срыв атаки "армейцев". Нижич сбивает на огромной скорости Карраскаля. Карточка с оранжевым отблеском, ведь после фола еще и сильно ударил кулаком по снаряду футболист.
    • 22'
      На Садулаева пошла передача с левого края. Ничего не оставалось делать игроку "Ахмата", кроме как сыграть в сторону партнеров, чтобы оставить снаряд у "Ахмата".
    • Опасный момент
      21'
      МОЙЗЕС! Разошелся ЦСКА. Получил он мяч на левом краю чужой штрафной, после чего нанес плотный удар в ближний угол. Голкипер среагировал, отбив мяч в сторону от рамки!
    • Опасный момент
      20'
      Медина сейчас получил сферу в чужой штрафной. Наносил он выстрел по рамке противника, но направил футболист снаряд рядом со стойкой! Было опасно!
    • Офсайд
      18'
      В офсайде оказывается Швец на левом фланге. Сразу же поднимает флажок судейская бригада, фиксируя положение "вне игры".
    • 17'
      Садулаев на левом краю штрафной попытался оставить сферу в игре, однако за пределы футбольного газона он упустил сферу. От ворот показывает арбитр.
    • Желтая карточка
      16'
      Набабкин слишком грубо сыграл против соперника. В руках главного арбитра появилась карточка желтого цвета. Совершенно заслуженный "горчичник".
    • 15'
      Чалов в центре получил мяч, после чего с 11-ти метров пробил в защитника. Добивание от Облякова пришлось в одного из защитников.
    • Травма, повреждение
      14'
      Нижич в столкновении в Мухиным получил сейчас повреждение. Рефери даже вызвал медицинскую бригаду, которая быстро привела в порядок 20-го номера "Ахмата".
    • 13'
      Отбивается снова "Ахмат". Мяч выбит в район центрального круга, но со снарядом все также остаются "армейцы". Времени для игры остается много.
    • Угловой
      12'
      Подача от углового флага. Трошечкин переправляет мяч в сторону своих ворот, но дежурящий практически на линии Швец выбивает мяч из пустого створа. Снова на угловой.
    • Угловой
      11'
      Карраскаль с левого фланга выполнял передачу в сторону Медины, но защитник "Ахмата" первым до сферы добрался. Быть первому угловому удару.
    • Фол, нарушение
      9'
      Штрафной удар заработали "армейцы", но удар после розыгрыша стандарта прилетел точно в одного из защитников. Мяч все равно остался у ЦСКА. Атака вторым темпом готовится у хозяев встречи.
    • Фол, нарушение
      8'
      Мухин сейчас отработал в своей штрафной просто здорово. Сумел он сферу отобрать у соперника, сыграв в подкате без нарушения правил. Сфера у "армейцев" осталась.
    • 7'
      Карраскаль получил мяч на левом фланге, после чего сыграл пяткой вперед, на партнера, но попал в одного из защитников "Ахмата". Мяч по итогу за боковую линию улетел.
    • 6'
      Пожалуй, что чуть активнее по первым минутам "армейцы". Медина попытался войти в штрафную соперника с правого фланга, но не позволили ему прострелить в штрафную защитники.
    • Фол, нарушение
      5'
      Тимофеев и Обляков шли сейчас на мяч буквально до последнего. Чуть больше досталось игроку "Ахмата", который по итогу заработал штрафной удар для своего коллектива.
    • 3'
      Активно перекатывает мяч ЦСКА на первых минутах матча. Садулаев сумел сыграть на перехват и выбить сферу за пределы поля. Зарабатывает московский коллектив аут.
    • 2'
      Футболисты ЦСКА вышли на газон в красно-синих цветах, а игроки "Ахмата" - в белом обмундировании. Ворота "армейцев" в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка грозненцев - справа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Под рев трибун ЦСКА разыграл мяч с центра поля. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 3:1 Ахмат

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    87.3% (145)
    Ничья
    6.6% (11)
    Ахмат
    6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.08% (65)
    Меньше
    44.92% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (66)
    Нет
    44.07% (52)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    28.3% (47)
    2:0 ЦСКА Москва
    20.5% (34)
    1:0 ЦСКА Москва
    9% (15)
    3:1 ЦСКА Москва
    7.8% (13)
    1:1 Ничья
    1.8% (3)
    3:0 ЦСКА Москва
    1.2% (2)
    2:2 Ничья
    1.2% (2)
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    Ахмат
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