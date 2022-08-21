ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОНАТЕ! 3:1!
Вот это голешник! Получил сферу на подступах к штрафной ЦСКА 13-й номер "Ахмата", который по невероятной дуге направил мяч в правую "девятку". У Акинфеева не было ни единого шанса до этого мяча добраться!
39'
Быстрее во многих эпизодах играет ЦСКА, честно говоря. "Ахмат" пока практически без опасных моментов действует. Прямо сейчас "армейцы" - самые результативные в РПЛ.
38'
Трошечкин опасно действовал в отборе против соперника. Рефери зафиксировал нарушение правил, но не стал показывать нарушителю предупреждение. Он просто его пожалел.
37'
Фолит в атаке Фёдор Чалов. Думаю, что наставник "Ахмата" уже думает о том, что нужно с начала тайма выпускать Гамида Агаларова.
36'
Крутая игра ЦСКА. Просто крутая. Ну, а что теперь делать "Ахмату"? Тут не то, что ушат холодной воды вылился на команду. Тут целое море вышло из берегов. И как теперь собираться на второй тайм?
35'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАРРАСКАЛЬ! 3:0!
Просто разрыв обороны"Ахмата"! Еще одна атака ЦСКА, передача от Чалова с правого края на Карраскаля, который мощный и точным выстрелом снова прошил вратаря кавказцев.
33'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НАБАБКИН! 2:0!
ЦСКА уходит в отрыв! Подача в штрафную "Ахмата". Дивеев головой сбрасывает снаряд на Набабкина, и тот в прыжке наносит удар ногой под перекладину!
32'
Мойзес шикарно пронесся к воротам соперника, выполнил прострел в штрафную и заработал для своей команды еще один угловой удар.
31'
Оживился фанатский сектор ЦСКА сейчас. Ну, а "Ахмат" полез тут же вперед и даже заработал угловой. Ничего толкового не придумали гости.
30'
Классно было сыграно футболистами ЦСКА при розыгрыше стандарта. Но какой же молодец Чалов, который снова смог отправить сферу в сетку рамки противника.
29'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЧАЛОВ! 1:0!
Забивает гол в ворота соперника ЦСКА! Первый корнер не принес никаких дивидендов "армейцам", а вот в результате подачи со второго Чалов оказался на ударной позиции. Мощно он пробил по рамке соперника, и от ноги соперника мяч прилетел в ворота!
28'
И снова Мойзес продрался к воротам соперника. Выполнил он прострельный пас с левого края в центр штрафной, но уперся в защитника. Еще угловой для "армейцев".
27'
Привычно много моментов создает ЦСКА, но в своем стиле мало реализовывает. Уже вполне могли в счете вести "армейцы". Но нет, счет на табло не открыт.
26'
ЧАЛОВ! Подача с правого края от Облякова нашла голову Чалова в центр штрафной. Фёдор нанес выстрел по рамке соперника, но сфера чуть выше цели полетела!
24'
Еще один угловой удар заработали футболисты ЦСКА. Последовала подача с левого края в штрафную "Ахмата". Медине на дальней штанге до сферы добраться не удалось.
А тут явный срыв атаки "армейцев". Нижич сбивает на огромной скорости Карраскаля. Карточка с оранжевым отблеском, ведь после фола еще и сильно ударил кулаком по снаряду футболист.
22'
На Садулаева пошла передача с левого края. Ничего не оставалось делать игроку "Ахмата", кроме как сыграть в сторону партнеров, чтобы оставить снаряд у "Ахмата".
21'
МОЙЗЕС! Разошелся ЦСКА. Получил он мяч на левом краю чужой штрафной, после чего нанес плотный удар в ближний угол. Голкипер среагировал, отбив мяч в сторону от рамки!
20'
Медина сейчас получил сферу в чужой штрафной. Наносил он выстрел по рамке противника, но направил футболист снаряд рядом со стойкой! Было опасно!
18'
В офсайде оказывается Швец на левом фланге. Сразу же поднимает флажок судейская бригада, фиксируя положение "вне игры".
17'
Садулаев на левом краю штрафной попытался оставить сферу в игре, однако за пределы футбольного газона он упустил сферу. От ворот показывает арбитр.
16'
Набабкин слишком грубо сыграл против соперника. В руках главного арбитра появилась карточка желтого цвета. Совершенно заслуженный "горчичник".
15'
Чалов в центре получил мяч, после чего с 11-ти метров пробил в защитника. Добивание от Облякова пришлось в одного из защитников.
14'
Нижич в столкновении в Мухиным получил сейчас повреждение. Рефери даже вызвал медицинскую бригаду, которая быстро привела в порядок 20-го номера "Ахмата".
13'
Отбивается снова "Ахмат". Мяч выбит в район центрального круга, но со снарядом все также остаются "армейцы". Времени для игры остается много.
12'
Подача от углового флага. Трошечкин переправляет мяч в сторону своих ворот, но дежурящий практически на линии Швец выбивает мяч из пустого створа. Снова на угловой.
11'
Карраскаль с левого фланга выполнял передачу в сторону Медины, но защитник "Ахмата" первым до сферы добрался. Быть первому угловому удару.
9'
Штрафной удар заработали "армейцы", но удар после розыгрыша стандарта прилетел точно в одного из защитников. Мяч все равно остался у ЦСКА. Атака вторым темпом готовится у хозяев встречи.
8'
Мухин сейчас отработал в своей штрафной просто здорово. Сумел он сферу отобрать у соперника, сыграв в подкате без нарушения правил. Сфера у "армейцев" осталась.
7'
Карраскаль получил мяч на левом фланге, после чего сыграл пяткой вперед, на партнера, но попал в одного из защитников "Ахмата". Мяч по итогу за боковую линию улетел.
6'
Пожалуй, что чуть активнее по первым минутам "армейцы". Медина попытался войти в штрафную соперника с правого фланга, но не позволили ему прострелить в штрафную защитники.
5'
Тимофеев и Обляков шли сейчас на мяч буквально до последнего. Чуть больше досталось игроку "Ахмата", который по итогу заработал штрафной удар для своего коллектива.
3'
Активно перекатывает мяч ЦСКА на первых минутах матча. Садулаев сумел сыграть на перехват и выбить сферу за пределы поля. Зарабатывает московский коллектив аут.
2'
Футболисты ЦСКА вышли на газон в красно-синих цветах, а игроки "Ахмата" - в белом обмундировании. Ворота "армейцев" в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка грозненцев - справа.
1'
Под рев трибун ЦСКА разыграл мяч с центра поля. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
До матча
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Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Ассистент: Алексей Лунёв (Новосибирск, Россия);
Ассистент: Алексей Стипиди (Краснодар, Россия);
Резервный: Евгений Буланов (Саранск, Россия).
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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к РПЛ. В рамках одного из матчей 6-го тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу игроки столичного ЦСКА и грозненского «Ахмата». Встреча состоится в Москве, на стадионе «ВТБ Арена».
Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!