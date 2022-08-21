ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НАБАБКИН! 2:0! ЦСКА уходит в отрыв! Подача в штрафную "Ахмата". Дивеев головой сбрасывает снаряд на Набабкина, и тот в прыжке наносит удар ногой под перекладину!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАРРАСКАЛЬ! 3:0! Просто разрыв обороны"Ахмата"! Еще одна атака ЦСКА, передача от Чалова с правого края на Карраскаля, который мощный и точным выстрелом снова прошил вратаря кавказцев.

Крутая игра ЦСКА. Просто крутая. Ну, а что теперь делать "Ахмату"? Тут не то, что ушат холодной воды вылился на команду. Тут целое море вышло из берегов. И как теперь собираться на второй тайм?

Фолит в атаке Фёдор Чалов. Думаю, что наставник "Ахмата" уже думает о том, что нужно с начала тайма выпускать Гамида Агаларова.

Трошечкин опасно действовал в отборе против соперника. Рефери зафиксировал нарушение правил, но не стал показывать нарушителю предупреждение. Он просто его пожалел.

Быстрее во многих эпизодах играет ЦСКА, честно говоря. "Ахмат" пока практически без опасных моментов действует. Прямо сейчас "армейцы" - самые результативные в РПЛ.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОНАТЕ! 3:1! Вот это голешник! Получил сферу на подступах к штрафной ЦСКА 13-й номер "Ахмата", который по невероятной дуге направил мяч в правую "девятку". У Акинфеева не было ни единого шанса до этого мяча добраться!

32' Мойзес шикарно пронесся к воротам соперника, выполнил прострел в штрафную и заработал для своей команды еще один угловой удар.

31' Оживился фанатский сектор ЦСКА сейчас. Ну, а "Ахмат" полез тут же вперед и даже заработал угловой. Ничего толкового не придумали гости.

30' Классно было сыграно футболистами ЦСКА при розыгрыше стандарта. Но какой же молодец Чалов, который снова смог отправить сферу в сетку рамки противника.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЧАЛОВ! 1:0!

Забивает гол в ворота соперника ЦСКА! Первый корнер не принес никаких дивидендов "армейцам", а вот в результате подачи со второго Чалов оказался на ударной позиции. Мощно он пробил по рамке соперника, и от ноги соперника мяч прилетел в ворота!

28' И снова Мойзес продрался к воротам соперника. Выполнил он прострельный пас с левого края в центр штрафной, но уперся в защитника. Еще угловой для "армейцев".

27' Привычно много моментов создает ЦСКА, но в своем стиле мало реализовывает. Уже вполне могли в счете вести "армейцы". Но нет, счет на табло не открыт.

26' ЧАЛОВ! Подача с правого края от Облякова нашла голову Чалова в центр штрафной. Фёдор нанес выстрел по рамке соперника, но сфера чуть выше цели полетела!