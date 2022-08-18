Стадион: ВЭБ Арена
Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Ахмат
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
29 матчей
75.9%
10.3%
13.8%
22 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
48.3%
41.4%
10.3%
14 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медина Хесус
|3 (1)
|0.6
|Чалов Фёдор
|3 (1)
|0.6
|Карраскаль Хорхе
|3 (1)
|0.6
|Кучаев Константин
|2
|0.4
|Обляков Иван
|1
|0.2
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Мухин Максим
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Гайич Милан III
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трошечкин Александр
|2
|0.4
|Тимофеев Артём
|2
|0.4
|Ильин Владимир
|1
|0.2
|Швец Антон
|1
|0.2
|Агаларов Гамид
|1
|0.2
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Журавлёв Юрий
|0
|0
|Конате Мохамед II
|0
|0
|Садулаев Лечи
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|2
|0
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Зделар Саша
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|3
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Нижич Зоран
|1
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
43%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1
Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1
Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|3.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|7.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|Химки
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Оренбург
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 12
|3
|14.
|Пари НН
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 12
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Ростов
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|3.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|8.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|13.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ахмат
Исход игры
ЦСКА Москва
88% (44)
Ничья
6% (3)
Ахмат
6% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
56.1% (23)
Нет
43.9% (18)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
32% (16)
2:0 ЦСКА Москва
26% (13)
3:1 ЦСКА Москва
8% (4)
1:0 ЦСКА Москва
8% (4)
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