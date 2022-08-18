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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
ЦСКА Москва
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 50
ЦСКА Москва 88% (44)
X 6% (3)
Ахмат 6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Ахмат
3.60
3.86
4.55
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ЦСКА Москва
Ахмат

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

29 матчей

75.9%
10.3%
13.8%
22 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

48.3%
41.4%
10.3%
14 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медина Хесус 3 (1) 0.6
Чалов Фёдор 3 (1) 0.6
Карраскаль Хорхе 3 (1) 0.6
Кучаев Константин 2 0.4
Обляков Иван 1 0.2
Акинфеев Игорь 0 0
Мухин Максим 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трошечкин Александр 2 0.4
Тимофеев Артём 2 0.4
Ильин Владимир 1 0.2
Швец Антон 1 0.2
Агаларов Гамид 1 0.2
Тодорович Дарко 0 0
Журавлёв Юрий 0 0
Конате Мохамед II 0 0
Садулаев Лечи 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 2 0
Набабкин Кирилл 1 0
Акинфеев Игорь 1 0
Зделар Саша 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 3 0
Тодорович Дарко 2 0
Нижич Зоран 1 0
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Бериша Бернард 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
43%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1
Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1
Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
3. Ростов Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
4. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 9 9
6. Динамо Москва Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
7. Ахмат Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Краснодар Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Химки Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Оренбург Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
11. Крылья Советов Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12. Факел Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
13. Локомотив Москва Заявка 5 0 3 2 4 - 12 3
14. Пари НН Заявка 5 0 2 3 7 - 12 2
15. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Химки Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Сочи Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
8. Ахмат Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Пари НН Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 2 дня 6 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 50
    ЦСКА Москва 88% (44)
    X 6% (3)
    Ахмат 6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Ахмат
    3.60
    3.86
    4.55
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ахмат

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    88% (44)
    Ничья
    6% (3)
    Ахмат
    6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    56.1% (23)
    Нет
    43.9% (18)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    32% (16)
    2:0 ЦСКА Москва
    26% (13)
    3:1 ЦСКА Москва
    8% (4)
    1:0 ЦСКА Москва
    8% (4)
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    ЦСКА Москва
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