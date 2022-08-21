Калмыков вместо Лаптева на футбольный газон в составе "Торпедо" сейчас появляется. Меньше получаса до конца поединка остается играть.
61'
Замена готовится сейчас в составе "Торпедо". Лаптев покинет пределы поля, ведь получил он прямо сейчас повреждение в центре поля.
60'
С каждой минутой все сильнее и сильнее давление "Зенита". Угловой быстро разыграл питерский коллектив. Подача на дальнюю штангу, и Самсонов "рыбкой" в падении выбивает сферу за лицевую.
59'
МОМЕНТ! Кассьерра! Вышел он на ворота после передачи пяткой от Бакаева. Один из защитников "Торпедо" успевает в подкате накрыть удар оппонента, после чего мяч в сторону от ворот полетел!
57'
Питерские же фанаты сейчас активно поддерживают команду и гонят вперед. Питерцы в эти минуты постоянно в атаке пребывают, но "Торпедо" обороняется, стиснув зубы.
56'
Бакаев отыграл на Малкома. Пас в сторону Караваева, которому пробить не позволяют игроки "Торпедо". Чуть больше получаса остается играть соперникам.
55'
МОМЕНТ! Бабурин! Опасный эпизод! В центре штрафной получил сферу Малком, который через рикошет направлял сферу в сторону ворот, но среагировал на удар Бабурин, сумев отбить сферу в сторону!
53'
Начинает сейчас просыпаться питерский коллектив. Нам же показывают, что появилась работа у Кукуляка. Проверяют возможность назначения пенальти судьи. Но нет! 11-метрового удара назначено не будет! Можно играть!
52'
Не думаю, что "Зенит" будет откладывать гол на последние 15 минут. Малком с правого края выполнил передачу на Вендела. Тому никто не мешал пробить по воротам, но мяч намного выше цели направил футболист.
51'
ОПАСНО! Но Мостовой сейчас заставил о себе заговорить! С дальней дистанции нанес он мощный удар по воротам соперника. Сфера ударилась о дальнюю стойку и вылетела за пределы поля!
50'
Ничего, по сути, не меняется на поле. Все также имеет преимущество на поле "Зенит", но оно лишь территориальное. По игре ничего подобного сказать нельзя.
49'
Угловой у ворот соперника подали сейчас футболисты "Зенита". Навес с правого края не получился точным. Спокойно москвичи отбились.
47'
Вместо Мантуана у "Зенита" Бакаев на поле появился. Турищев вместо Караева на газоне в стане "Торпедо" вышел.
46'
Второй тайм стартовал в Санкт-Петербурге. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Первый тайм
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Прозвучал свисток на перерыв. Ничего не добавил судья. Отправил он в раздевалку игроков. Без голов обошлись соперники в первой половине игры!
44'
Снова Вендел скати мяч с правого края в центр, и Барриос попытался выполнить удар в дальний угол. Мяч пролетел рядом со стойкой. Гола нет!
43'
Нет фола на Мостовом! Возмущен Сергей Семак этим решением, но его уже не отменить. Спокойно отбивается "Торпедо". "Зениту" снова не удается провести свое наступление.
41'
МОМЕНТ! Кассьерра! Получил он мяч на левом краю чужой штрафной, после чего подработал его и пробил низом. Бабурин сыграл в рамке внимательно! Заводятся питерцы!
40'
Все не так идет, как планировал Сергей Семак. Дуглас Сантос с 25-ти метров пробил по дуге по воротам соперника, но Бабурин в прыжке до сферы дотянулся! Красиво!
39'
Чуть больше 5 минут остается играть соперникам до конца первого тайма. Окружили питерцы штрафную соперника, и раз за разом подают туда мяч, но оборона "Торпедо" с угрозами справляется.
37'
Думаю, многие были уверены, что уже по ходу первого тайма будет вести в счете с разгромным преимуществом "Зенит", но реалии таковы, что на табло пока ничейный счет.
36'
Малком долго с Дугласом Сантосом готовились выполнять штрафной. В итоге 10-ка "Зенита" пробил точно в "стенку". Мяч отскочил в сторону, после чего его выбили за пределы поля гости. Аут в пользу питерцев.
35'
Выкатили питерцы мяч на дужку штрафной, на Малкома. Бросился ему Померко в ноги, и срубил бразильца на газон. Опасный стандарт зарабатывает "Зенит". А игрок "Торпедо" - карточку желтого цвета.
33'
Снова прострел с правого края на Кассьерру, который пытается в касание пробить по рамке "Торпедо", но ничего толкового из этого не получается. Сфера в ногах защитников застревает.
32'
Смольников с правого края выполнял передачу на ход партнеру, но никто из партнеров до снаряда добраться не сумел тут.
31'
Неудачно угловой разыграли питерцы. Полчаса продержался "Торпедо". Пока к обороне москвичей нет никаких нареканий. А что по атаке? Она отсутствует полностью.
29'
Вендел снова забросил мяч в штрафную "Торпедо", и защитники "Торпедо" переправляют сферу на угловой. Очередной стандарт от угла поля для питерцев.
28'
Самсонов получает от рефери карточку желтого цвета после того, как сбил он Малкома в 25-ти метрах от собственных ворот. Первое предупреждение судья показал.
27'
Караваев с правого края простреливал мяч на дальнюю штангу. Мостовой выбегал из-за спин защитников и пытался отправить сферу в сетку, но по мячу попасть не сумел. Его успел опередить защитник.
26'
Прошкин коснулся мяча в подкате, но судейская бригада этого не увидела. Не будет корнера, хотя Мостовой показывал, что мяча он не касался. Удар от ворот, короче.
24'
Семак обеспокоен тем, что на старте встречи не так активны футболисты питерской команды. Нет привычного давления со стороны хозяев. Нет бесконечного количества моментов и ударов по воротам, которые могли бы заставить "Торпедо" занервничать.
23'
Совсем скоро "Зениту" предстоит два выездных матча, и после встречи с "Уралом" питерцам играть со "Спартаком". Так что сегодня "сине-бело-голубым" очень важно набрать в свой актив три очка.
22'
В режиме экономии собственных сил играет "Зенит". Ничего не предлагает сопернику "Торпедо", а питерцам не особо и нужно. Но, думаю, в ближайшее время ситуация на поле может поменяться.
21'
Неустанно использует правый фланг "Зенит". Малком оттуда выполняет передачу на противоположный край, где сбивает Смольников Мостового.
20'
Аут на левом фланге заработали игроки "Торпедо". Подача в штрафную площадку "Зенита", и Михаил Кержаков уверенно играет на выходе, забирая мяч в перчатки.
18'
Дуглас Сантос получил мяч под свой контроль. Выполнил он подачу на дальнюю штангу, где до снаряда никто из партнеров снова не добрался.
17'
Удар по воротам соперника нанес Кассьерра. С левого фланга Вендел сделал передачу ему на голову, и футболист питерского коллектива пробил выше цели.
16'
Посвистывает фанатский сектор "Зенита", ведь пытается контролировать мяч на своей половине поля "Торпедо", и прессинг со стороны питерцев не выглядит убедительным.
15'
Малком после подачи с правого фланга навязал Бабурину борьбу за снаряд, но Егор все равно оказался расторопнее. Сыграл он руками на дальней стойке.
14'
С некоторой ленцой играет "Зенит" в первом тайме. Такое ощущение, что не сомневается в своей сегодняшней победе питерский коллектив.
13'
Наседает на ворота соперника питерский клуб, и с каждой минутой все сложнее приходится "Торпедо". Оборона москвичей трещит по швам, но пока не лопается.
12'
Получил сейчас снаряд Малком, сместился с правого края в центр и пробил в сторону дальнего угла. Сфера просвистела рядом со стойкой!
11'
Хорошая поддержка у питерцев в этом матче. Гонят фанаты вперед "сине-бело-голубых". Есть прекрасный шанс выйти на первое место у питерцев по итогам тура, но для этого нужно сегодня побеждать.
9'
Ничего корнер не принес у ворот "Торпедо" "Зениту". Столичный клуб попытался провести собственное наступление, но был сбит в центре поля Караев.
8'
Вендел со сферой на подступах к штрафной встретился. На пути мяча встал один из защитников, от которого сфера улетела за лицевую линию. Угловой.
7'
Малком попытался получить мяч в чужой штрафной, но не сумел он встретиться со снарядом в намеченной точке. Сферу он в этом случае потерял.
6'
Караев нанес дальний удар по воротам питерского коллектива. Мяч просвистел рядом с левой стойкой, но ситуацию на все 100% контролировал вратарь!
5'
Кассьерра получает сейчас мяч в чужой штрафной, после чего хлестко пробивает в дальний угол, но мяч улетает левее цели. Рикошета не было. Не будет и углового!
3'
Малком попытался выполнить подачу в чужую штрафную площадку. На выходе сыграл голкипер "Торпедо", который забрал сферу в свои перчатки.
2'
Футболисты "Зенита" вышли сегодня на поле в небесно-голубых цветах, в то время, как игроки "Торпедо" предстали в черно-белом обмундировании.
1'
Итак, друзья, наша встреча стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
До матча
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Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Ассистент: Владислав Назаров (Невинномысск, Россия);
Ассистент: Алексей Воронцов (Ярославль, Россия);
Резервный: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия).
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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к РПЛ. В рамках одного из матчей 6-го тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу игроки питерского «Зенита» и столичного «Торпедо». Встреча состоится в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром-Арена».
Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!