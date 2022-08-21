Идет все к тому, что встреча закончится вничью у нас. Неужели на 0:0 устроятся оппоненты? Лебеденко у "Торпедо" готовится на футбольное поле выйти.

Массу угловых уже подали питерцы, но сейчас штрафной удар у ворот соперника они разыграют. У мяча стоит Малком. Видимо, будет бить именно он.

Малком нанес удар по воротам, Бабурин среагировал на рикошет, и спокойно забрал он сферу в свои перчатки. На сей раз рикошет в пользу вратаря был.

Эркинов сейчас покинул пределы поля. Вместо него на футбольном газоне появился Игорь Лебеденко. Ротация, которую мы, пожалуй, ждали уже давно.

Сергеев сейчас буквально на троих защитников соперника полез, но так и не сумел нанести удар по воротам. Буквально окружили его защитники соперника.

Около 10 минут есть у "Зенита", чтобы что-то поменять на поле. Счет 0:0 не устраивает питерский клуб, ведь он не позволяет набрать три очка и подняться на первое место.

Ерохин вместо Барриоса на поле появляется в составе "Зенита" появился. Вместо Мостового Круговой на футбольный газон вышел.

Уже начинает потягивать время "Торпедо", что совсем не нравится фанатам. Судья пока не обращает на эти эпизоды внимания, но это до поры, до времени.

Бакаев пытался прострелить мяч с правого фланга, но против Бакаева в подкате сыграл Прошкин, который перевел сферу на угловой. Крутая игра в обороне!

В офсайде после розыгрыша углового сейчас оказывается Кассьерра. Сегодня как будто не в своей тарелке пребывает футболист "Зенита".

Кассьерра уступил место на поле Сергееву. Очередная замена происходит в составе питерского коллектива. Кстати говоря, имя себе Сергеев сделал как раз в "Торпедо".

Мельчить уже стали питерцы. Много ошибок они допускают. Вряд ли ход событий на поле радует фанатов "Зенита", учитывая тот факт, что играть до конца поединка осталось всего-ничего.

Бакаев получил мяч, раскачал двух защитников и пробил по воротам, но мяч ударился в дальнюю штангу, после чего улетел за лицевую. От ворот!

Вот уж вряд ли кто-то мог подумать, что будут такие проблемы у питерцев на своем поле с "Зенитом". Но мы с вами видим такую ситуацию, когда в пожарном режиме "сине-бело-голубым" нужно забивать.

ОПАСНО! Но Мостовой сейчас заставил о себе заговорить! С дальней дистанции нанес он мощный удар по воротам соперника. Сфера ударилась о дальнюю стойку и вылетела за пределы поля!

Не думаю, что "Зенит" будет откладывать гол на последние 15 минут. Малком с правого края выполнил передачу на Вендела. Тому никто не мешал пробить по воротам, но мяч намного выше цели направил футболист.

Начинает сейчас просыпаться питерский коллектив. Нам же показывают, что появилась работа у Кукуляка. Проверяют возможность назначения пенальти судьи. Но нет! 11-метрового удара назначено не будет! Можно играть!

МОМЕНТ! Бабурин! Опасный эпизод! В центре штрафной получил сферу Малком, который через рикошет направлял сферу в сторону ворот, но среагировал на удар Бабурин, сумев отбить сферу в сторону!

Бакаев отыграл на Малкома. Пас в сторону Караваева, которому пробить не позволяют игроки "Торпедо". Чуть больше получаса остается играть соперникам.

Питерские же фанаты сейчас активно поддерживают команду и гонят вперед. Питерцы в эти минуты постоянно в атаке пребывают, но "Торпедо" обороняется, стиснув зубы.

МОМЕНТ! Кассьерра! Вышел он на ворота после передачи пяткой от Бакаева. Один из защитников "Торпедо" успевает в подкате накрыть удар оппонента, после чего мяч в сторону от ворот полетел!

С каждой минутой все сильнее и сильнее давление "Зенита". Угловой быстро разыграл питерский коллектив. Подача на дальнюю штангу, и Самсонов "рыбкой" в падении выбивает сферу за лицевую.

Замена готовится сейчас в составе "Торпедо". Лаптев покинет пределы поля, ведь получил он прямо сейчас повреждение в центре поля.

Калмыков вместо Лаптева на футбольный газон в составе "Торпедо" сейчас появляется. Меньше получаса до конца поединка остается играть.

Второй тайм стартовал в Санкт-Петербурге. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Вместо Мантуана у "Зенита" Бакаев на поле появился. Турищев вместо Караева на газоне в стане "Торпедо" вышел.

Угловой у ворот соперника подали сейчас футболисты "Зенита". Навес с правого края не получился точным. Спокойно москвичи отбились.

Ничего, по сути, не меняется на поле. Все также имеет преимущество на поле "Зенит", но оно лишь территориальное. По игре ничего подобного сказать нельзя.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. Ничего не добавил судья. Отправил он в раздевалку игроков. Без голов обошлись соперники в первой половине игры!

44' Снова Вендел скати мяч с правого края в центр, и Барриос попытался выполнить удар в дальний угол. Мяч пролетел рядом со стойкой. Гола нет!

43' Нет фола на Мостовом! Возмущен Сергей Семак этим решением, но его уже не отменить. Спокойно отбивается "Торпедо". "Зениту" снова не удается провести свое наступление.

41' МОМЕНТ! Кассьерра! Получил он мяч на левом краю чужой штрафной, после чего подработал его и пробил низом. Бабурин сыграл в рамке внимательно! Заводятся питерцы!

40' Все не так идет, как планировал Сергей Семак. Дуглас Сантос с 25-ти метров пробил по дуге по воротам соперника, но Бабурин в прыжке до сферы дотянулся! Красиво!

39' Чуть больше 5 минут остается играть соперникам до конца первого тайма. Окружили питерцы штрафную соперника, и раз за разом подают туда мяч, но оборона "Торпедо" с угрозами справляется.

37' Думаю, многие были уверены, что уже по ходу первого тайма будет вести в счете с разгромным преимуществом "Зенит", но реалии таковы, что на табло пока ничейный счет.

36' Малком долго с Дугласом Сантосом готовились выполнять штрафной. В итоге 10-ка "Зенита" пробил точно в "стенку". Мяч отскочил в сторону, после чего его выбили за пределы поля гости. Аут в пользу питерцев.

35' Выкатили питерцы мяч на дужку штрафной, на Малкома. Бросился ему Померко в ноги, и срубил бразильца на газон. Опасный стандарт зарабатывает "Зенит". А игрок "Торпедо" - карточку желтого цвета.

33' Снова прострел с правого края на Кассьерру, который пытается в касание пробить по рамке "Торпедо", но ничего толкового из этого не получается. Сфера в ногах защитников застревает.

32' Смольников с правого края выполнял передачу на ход партнеру, но никто из партнеров до снаряда добраться не сумел тут.

31' Неудачно угловой разыграли питерцы. Полчаса продержался "Торпедо". Пока к обороне москвичей нет никаких нареканий. А что по атаке? Она отсутствует полностью.

29' Вендел снова забросил мяч в штрафную "Торпедо", и защитники "Торпедо" переправляют сферу на угловой. Очередной стандарт от угла поля для питерцев.

28' Самсонов получает от рефери карточку желтого цвета после того, как сбил он Малкома в 25-ти метрах от собственных ворот. Первое предупреждение судья показал.

27' Караваев с правого края простреливал мяч на дальнюю штангу. Мостовой выбегал из-за спин защитников и пытался отправить сферу в сетку, но по мячу попасть не сумел. Его успел опередить защитник.

26' Прошкин коснулся мяча в подкате, но судейская бригада этого не увидела. Не будет корнера, хотя Мостовой показывал, что мяча он не касался. Удар от ворот, короче.

24' Семак обеспокоен тем, что на старте встречи не так активны футболисты питерской команды. Нет привычного давления со стороны хозяев. Нет бесконечного количества моментов и ударов по воротам, которые могли бы заставить "Торпедо" занервничать.

23' Совсем скоро "Зениту" предстоит два выездных матча, и после встречи с "Уралом" питерцам играть со "Спартаком". Так что сегодня "сине-бело-голубым" очень важно набрать в свой актив три очка.

22' В режиме экономии собственных сил играет "Зенит". Ничего не предлагает сопернику "Торпедо", а питерцам не особо и нужно. Но, думаю, в ближайшее время ситуация на поле может поменяться.

21' Неустанно использует правый фланг "Зенит". Малком оттуда выполняет передачу на противоположный край, где сбивает Смольников Мостового.

20' Аут на левом фланге заработали игроки "Торпедо". Подача в штрафную площадку "Зенита", и Михаил Кержаков уверенно играет на выходе, забирая мяч в перчатки.

18' Дуглас Сантос получил мяч под свой контроль. Выполнил он подачу на дальнюю штангу, где до снаряда никто из партнеров снова не добрался.

17' Удар по воротам соперника нанес Кассьерра. С левого фланга Вендел сделал передачу ему на голову, и футболист питерского коллектива пробил выше цели.

16' Посвистывает фанатский сектор "Зенита", ведь пытается контролировать мяч на своей половине поля "Торпедо", и прессинг со стороны питерцев не выглядит убедительным.

15' Малком после подачи с правого фланга навязал Бабурину борьбу за снаряд, но Егор все равно оказался расторопнее. Сыграл он руками на дальней стойке.

14' С некоторой ленцой играет "Зенит" в первом тайме. Такое ощущение, что не сомневается в своей сегодняшней победе питерский коллектив.

13' Наседает на ворота соперника питерский клуб, и с каждой минутой все сложнее приходится "Торпедо". Оборона москвичей трещит по швам, но пока не лопается.

12' Получил сейчас снаряд Малком, сместился с правого края в центр и пробил в сторону дальнего угла. Сфера просвистела рядом со стойкой!

11' Хорошая поддержка у питерцев в этом матче. Гонят фанаты вперед "сине-бело-голубых". Есть прекрасный шанс выйти на первое место у питерцев по итогам тура, но для этого нужно сегодня побеждать.

9' Ничего корнер не принес у ворот "Торпедо" "Зениту". Столичный клуб попытался провести собственное наступление, но был сбит в центре поля Караев.

8' Вендел со сферой на подступах к штрафной встретился. На пути мяча встал один из защитников, от которого сфера улетела за лицевую линию. Угловой.

7' Малком попытался получить мяч в чужой штрафной, но не сумел он встретиться со снарядом в намеченной точке. Сферу он в этом случае потерял.

6' Караев нанес дальний удар по воротам питерского коллектива. Мяч просвистел рядом с левой стойкой, но ситуацию на все 100% контролировал вратарь!

5' Кассьерра получает сейчас мяч в чужой штрафной, после чего хлестко пробивает в дальний угол, но мяч улетает левее цели. Рикошета не было. Не будет и углового!

3' Малком попытался выполнить подачу в чужую штрафную площадку. На выходе сыграл голкипер "Торпедо", который забрал сферу в свои перчатки.

2' Футболисты "Зенита" вышли сегодня на поле в небесно-голубых цветах, в то время, как игроки "Торпедо" предстали в черно-белом обмундировании.