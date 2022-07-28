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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Зенит
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 52
Зенит 92.3% (48)
X 5.8% (3)
Торпедо Москва 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Торпедо Москва
1.18
8.80
8.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Зенит
Торпедо Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
8:1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мостовой Андрей 2 0.4
Сергеев Иван 2 0.4
Вендел Маркус 2 0.4
Малком Филипе 1 0.2
Клаудиньо 1 0.2
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.2
Мантуан Густаво 1 0.2
Кузяев Далер 1 (1) 0.2
Адамов Арсен 0 0
Кассьерра Матео 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 1 0.2
Померко Алексей 1 (1) 0.2
Самсонов Артём Владимирович 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Ловрен Деян 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енин Иван 2 0
Кутепов Илья 0 1
Темников Иван 1 0
Лебеденко Игорь 1 0
Самсонов Артём Владимирович 1 0
Рейхмен Богдан 1 0
Турищев Максим 1 0
Эркинов Хожимат 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
100%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

2
13
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
4
31%
61-75
1
50%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0
Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0
Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
3. Ростов Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
4. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 9 9
6. Динамо Москва Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
7. Ахмат Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Краснодар Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Химки Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Оренбург Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
11. Крылья Советов Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12. Факел Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
13. Локомотив Москва Заявка 5 0 3 2 4 - 12 3
14. Пари НН Заявка 5 0 2 3 7 - 12 2
15. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Химки Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Сочи Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
8. Ахмат Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Пари НН Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 2 дня 8 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Зенит 92.3% (48)
    X 5.8% (3)
    Торпедо Москва 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Торпедо Москва
    1.18
    8.80
    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Зенит - Торпедо Москва

    Исход игры
    Зенит
    92.3% (48)
    Ничья
    5.8% (3)
    Торпедо Москва
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.74% (33)
    Меньше
    23.26% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    16.28% (7)
    Нет
    83.72% (36)
    Популярный счёт
    3:0 Зенит
    26.9% (14)
    4:0 Зенит
    17.3% (9)
    2:0 Зенит
    17.3% (9)
    5:0 Зенит
    5.8% (3)
    3:1 Зенит
    3.8% (2)
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    Зенит
    Торпедо Москва
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