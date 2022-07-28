Стадион: Газпром Арена
Позже
История личных встреч
Зенит
Торпедо Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мостовой Андрей
|2
|0.4
|Сергеев Иван
|2
|0.4
|Вендел Маркус
|2
|0.4
|Малком Филипе
|1
|0.2
|Клаудиньо
|1
|0.2
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.2
|Мантуан Густаво
|1
|0.2
|Кузяев Далер
|1 (1)
|0.2
|Адамов Арсен
|0
|0
|Кассьерра Матео
|0
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|1
|0.2
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.2
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Ловрен Деян
|1
|0
|Барриос Вилмар
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енин Иван
|2
|0
|Кутепов Илья
|0
|1
|Темников Иван
|1
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|1
|0
|Рейхмен Богдан
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Эркинов Хожимат
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Забито
11
2
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
100%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
2
13
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
4
31%
61-75
1
50%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0
Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0
Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|3.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|7.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|Химки
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Оренбург
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 12
|3
|14.
|Пари НН
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 12
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Ростов
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|3.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|8.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|13.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Торпедо Москва
Исход игры
Зенит
92.3% (48)
Ничья
5.8% (3)
Торпедо Москва
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.74% (33)
Меньше
23.26% (10)
Обе команды забьют
Да
16.28% (7)
Нет
83.72% (36)
Популярный счёт
3:0 Зенит
26.9% (14)
4:0 Зенит
17.3% (9)
2:0 Зенит
17.3% (9)
5:0 Зенит
5.8% (3)
3:1 Зенит
3.8% (2)
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