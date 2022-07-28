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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Краснодар
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 40
Краснодар 90% (36)
X 7.5% (3)
Оренбург 2.5% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Оренбург
4.15
4.20
4.40
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Краснодар
Оренбург

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 4 (3) 0.8
Олусегун Олакунле 2 0.4
Ионов Алексей 1 0.2
Рамирес Кристиан 1 0.2
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.2
Кривцов Никита 0 0
Баньяц Михайло 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 3 0.6
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.4
Аюпов Тимур 1 0.2
Башич Иван 1 0.2
Гурциев Батраз 0 0
Марин Джимми 0 0
Эктов Александр 0 0
Оганесян Степан 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ионов Алексей 3 0
Сперцян Эдуард 2 0
Черников Александр 0 1
Рамирес Кристиан 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 3 0
Эктов Александр 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Малых Андрей 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Павловец Александр 1 0
Вера Лукас 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Хотулёв Данила 1 0
Мансилья Брайан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4
Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1
Оренбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0
Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
3. Ростов Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
4. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 9 9
6. Динамо Москва Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
7. Ахмат Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Краснодар Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Химки Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Оренбург Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
11. Крылья Советов Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12. Факел Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
13. Локомотив Москва Заявка 5 0 3 2 4 - 12 3
14. Пари НН Заявка 5 0 2 3 7 - 12 2
15. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Химки Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Сочи Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
8. Ахмат Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Пари НН Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Краснодар 90% (36)
    X 7.5% (3)
    Оренбург 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Оренбург
    4.15
    4.20
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Краснодар - Оренбург

    Исход игры
    Краснодар
    90% (36)
    Ничья
    7.5% (3)
    Оренбург
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (16)
    Меньше
    56.76% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    32.43% (12)
    Нет
    67.57% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    35% (14)
    2:1 Краснодар
    22.5% (9)
    1:0 Краснодар
    12.5% (5)
    3:0 Краснодар
    10% (4)
    1:1 Ничья
    5% (2)
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    Краснодар
    Оренбург
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