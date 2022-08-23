0:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаCarlos Eduardo3
40' Желтая карточкаKevin II
47' Желтая карточкаБрессан Матеус
74' Желтая карточкаBissoli
86' Желтая карточкаRaniele
88' Желтая карточкаБустос Фабрисио
0:1
90' ПенальтиЭнрике Педро
90'+9
Ход матча
16'
40'
46'
47'
74'
86'
88'
90'
0:1
89
Владимир
13
Kevin
II
33
Кортез
Бруно
14
Raniele
77
Bissoli
12
Keiller
44
Витао
30
Джонни
11
Вандерсон
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
13 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 BissoliНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
72 Бенто ТалесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Силва ЛукасПолузащитник
-
9 РомулоПолузащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
-
25 НатанаэлНападающий
-
5 Nonoca
-
21 Jean Pyerre
-
83 Gledson I
-
27 Pablo III
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
-
36 Thauan Lara
-
5 Lizeiro
-
-
17 David VI
-
22 Weverton3
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Аваи
Интернасьонал Порту Алегре
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
11 матчей
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аваи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bissoli
|11 (7)
|0.48
|Мурики Гильерме
|4 (2)
|0.17
|Родригес Фелипе II
|2
|0.09
|Kevin II
|1
|0.04
|Carlos Eduardo3
|1
|0.04
|William Pottker
|1 (1)
|0.04
|Jean Pyerre
|1
|0.04
|Raniele
|1
|0.04
|Chaves Arthur
|1
|0.04
|Натанаэл
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandre Zurawski
|5
|0.22
|Вандерсон
|5
|0.22
|Эденилсон дос Сантос
|4 (2)
|0.17
|Энрике Педро
|4 (2)
|0.17
|Де Пена Карлос
|3 (2)
|0.13
|Патрик Алан
|2
|0.09
|Бустос Фабрисио
|2
|0.09
|Мойзес Барбоза Роберто
|2
|0.09
|José Maurisio3
|2
|0.09
|Джонни
|1
|0.04
|Тайсон Фреда
|1
|0.04
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.04
|Мендес Бруно II
|1
|0.04
|Витао
|1
|0.04
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
Карточки
Аваи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Silva II
|7
|1
|Raniele
|7
|0
|Кортез Бруно
|6
|0
|Carlos Eduardo3
|5
|0
|Дентиньо
|4
|0
|William Pottker
|4
|0
|Chaves Arthur
|4
|0
|Брессан Матеус
|3
|0
|Bissoli
|3
|0
|Douglas Friedrich
|1
|1
|Diego Rodrigues de Matos
|1
|1
|Мурики Гильерме
|2
|0
|Владимир
|2
|0
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Клебер Жан
|2
|0
|Kevin II
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|0
|1
|Копете Джонатан
|1
|0
|Jose Renato
|1
|0
|Rafael Vaz
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Gledson I
|1
|0
|Nonoca
|1
|0
|Jean Pyerre
|1
|0
|Фрейтас Родригу
|1
|0
|Lucas Ventura
|1
|0
|Arthur Neves
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|1
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Мойзес Барбоза Роберто
|5
|0
|Тайсон Фреда
|4
|0
|Daniel Fusato1
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Моледо Родриго
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
12%
1
9%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
6
35%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
16
12
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
5
31%
4
33%
76-90
Забито
6
23
5 В 1-м тайме 17
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
1
17%
6
26%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
4
67%
5
22%
31-45
1
17%
1
4%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
Пропущено
20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
2
10%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
6
30%
2
18%
76-90
Забито
23
34
13 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
3
13%
7
21%
1-15
2
9%
7
21%
16-30
8
35%
5
15%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
6
26%
2
6%
61-75
0
0%
9
26%
76-90
Пропущено
36
23
11 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
2
6%
2
9%
1-15
3
8%
4
17%
16-30
6
17%
4
17%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
8
22%
3
13%
61-75
11
31%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Аваи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гойяс - Аваи 1:1 Аваи - Коринтианс 1:1 Америка Минейро - Аваи 3:1 Аваи - Фламенго 1:2
Сеара - Аваи 1:0 Аваи - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Аваи - Куяба 1:2 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Флуминенсе - Аваи 2:0 Аваи - Форталеза 3:2 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Аваи - Жувентуде 1:2 Аваи - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Аваи - Гойяс 3:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|23
|14
|7
|2
|38 - 15
|49
|2.
|Флуминенсе
|23
|12
|5
|6
|37 - 27
|41
|3.
|Фламенго
|23
|12
|4
|7
|38 - 20
|40
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|6
|6
|26 - 22
|39
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|23
|10
|9
|4
|34 - 23
|39
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|11
|5
|7
|29 - 28
|38
|7.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|8
|6
|30 - 27
|35
|8.
|Сантос
|23
|8
|9
|6
|27 - 20
|33
|9.
|Америка Минейро
|23
|9
|4
|10
|19 - 24
|31
|10.
|Ред Булл Брагантино
|23
|8
|7
|8
|33 - 29
|31
|11.
|Гойяс
|23
|7
|8
|8
|24 - 29
|29
|12.
|Сан-Паулу
|23
|6
|11
|6
|31 - 28
|29
|13.
|Ботафого Рибейрао
|23
|7
|6
|10
|22 - 28
|27
|14.
|Форталеза
|23
|7
|6
|10
|21 - 23
|27
|15.
|Сеара
|23
|5
|11
|7
|23 - 24
|26
|16.
|Куяба
|23
|6
|6
|11
|16 - 23
|24
|17.
|Аваи
|23
|6
|5
|12
|23 - 36
|23
|18.
|Коритиба Парана
|23
|6
|4
|13
|25 - 39
|22
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|23
|5
|7
|11
|22 - 34
|22
|20.
|Жувентуде
|23
|3
|8
|12
|18 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|8
|1
|2
|25 - 5
|25
|2.
|Флуминенсе
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Коринтианс
|11
|7
|3
|1
|14 - 4
|24
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|6
|4
|1
|23 - 11
|22
|6.
|Сантос
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|6
|4
|1
|17 - 9
|22
|8.
|Ред Булл Брагантино
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|9.
|Коритиба Парана
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|10.
|Америка Минейро
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|11.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|13.
|Аваи
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|14.
|Гойяс
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|16.
|Форталеза
|12
|3
|6
|3
|8 - 6
|15
|17.
|Куяба
|11
|3
|5
|3
|8 - 7
|14
|18.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|19.
|Сеара
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|20.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|4
|0
|15 - 5
|25
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|4
|5
|3
|11 - 12
|17
|3.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|12 - 13
|17
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|1
|6
|12 - 19
|16
|5.
|Флуминенсе
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|6.
|Ботафого Рибейрао
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|7.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|8.
|Фламенго
|12
|4
|3
|5
|13 - 15
|15
|9.
|Сеара
|12
|3
|6
|3
|12 - 11
|15
|10.
|Форталеза
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|11.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Америка Минейро
|12
|3
|2
|7
|6 - 14
|11
|13.
|Сантос
|11
|2
|5
|4
|8 - 10
|11
|14.
|Куяба
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|15.
|Ред Булл Брагантино
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|16.
|Сан-Паулу
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|17.
|Жувентуде
|11
|1
|4
|6
|8 - 20
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|19.
|Аваи
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|20.
|Коритиба Парана
|11
|0
|2
|9
|10 - 27
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B