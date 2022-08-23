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Бразилия: Серия A

2022
Аваи
0:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
16' Желтая карточка
Carlos Eduardo3
40' Желтая карточка
Kevin II
47' Желтая карточка
Брессан Матеус
74' Желтая карточка
Bissoli
86' Желтая карточка
Raniele
88' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
0:1
90' Пенальти
Энрике Педро
90'+9
89
Владимир
13
Kevin
II
26
Брессан
Матеус
4
Rafael
Vaz
33
Кортез
Бруно
8
Bruno
Silva
II
14
Raniele
22
Carlos
Eduardo3
11
Мурики
Гильерме
99
Герреро
Паоло
77
Bissoli
12
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
33
Мартинс
Родригес
23
Gabriel
Paulista
VIII
30
Джонни
14
Де
Пена
Карлос
11
Вандерсон
35
Alexandre
Zurawski
27
José
Maurisio3
Аваи
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-1-3-2

История личных встреч

Аваи
Интернасьонал Порту Алегре

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

11 матчей

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

История матчей

СA
0:0
СA
0:2
СA
2:0
КСМР
3:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:3
СA
2:3
СA
0:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аваи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bissoli 11 (7) 0.48
Мурики Гильерме 4 (2) 0.17
Родригес Фелипе II 2 0.09
Kevin II 1 0.04
Carlos Eduardo3 1 0.04
William Pottker 1 (1) 0.04
Jean Pyerre 1 0.04
Raniele 1 0.04
Chaves Arthur 1 0.04
Натанаэл 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 5 0.22
Вандерсон 5 0.22
Эденилсон дос Сантос 4 (2) 0.17
Энрике Педро 4 (2) 0.17
Де Пена Карлос 3 (2) 0.13
Патрик Алан 2 0.09
Бустос Фабрисио 2 0.09
Мойзес Барбоза Роберто 2 0.09
José Maurisio3 2 0.09
Джонни 1 0.04
Тайсон Фреда 1 0.04
Д'Алессандро Андрес 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Витао 1 0.04
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0

Карточки

Аваи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Silva II 7 1
Raniele 7 0
Кортез Бруно 6 0
Carlos Eduardo3 5 0
Дентиньо 4 0
William Pottker 4 0
Chaves Arthur 4 0
Брессан Матеус 3 0
Bissoli 3 0
Douglas Friedrich 1 1
Diego Rodrigues de Matos 1 1
Мурики Гильерме 2 0
Владимир 2 0
Matheus Galdezani 2 0
Клебер Жан 2 0
Kevin II 2 0
Родригес Фелипе II 0 1
Копете Джонатан 1 0
Jose Renato 1 0
Rafael Vaz 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Gledson I 1 0
Nonoca 1 0
Jean Pyerre 1 0
Фрейтас Родригу 1 0
Lucas Ventura 1 0
Arthur Neves 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 1
Де Пена Карлос 5 0
Мойзес Барбоза Роберто 5 0
Тайсон Фреда 4 0
Daniel Fusato1 4 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Джонни 2 0
Патрик Алан 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Lizeiro 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Моледо Родриго 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
12%
1
9%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
6
35%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

16
12
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
5
31%
4
33%
76-90

Забито

6
23
5 В 1-м тайме 17
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
1
17%
6
26%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
4
67%
5
22%
31-45
1
17%
1
4%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
0
0%
4
17%
76-90

Пропущено

20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
2
10%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
6
30%
2
18%
76-90

Забито

23
34
13 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
3
13%
7
21%
1-15
2
9%
7
21%
16-30
8
35%
5
15%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
6
26%
2
6%
61-75
0
0%
9
26%
76-90

Пропущено

36
23
11 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
2
6%
2
9%
1-15
3
8%
4
17%
16-30
6
17%
4
17%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
8
22%
3
13%
61-75
11
31%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Аваи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гойяс - Аваи 1:1 Аваи - Коринтианс 1:1 Америка Минейро - Аваи 3:1 Аваи - Фламенго 1:2
Сеара - Аваи 1:0 Аваи - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Аваи - Куяба 1:2 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Флуминенсе - Аваи 2:0 Аваи - Форталеза 3:2 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Аваи - Жувентуде 1:2 Аваи - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Аваи - Гойяс 3:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 23 14 7 2 38 - 15 49
2. Флуминенсе 23 12 5 6 37 - 27 41
3. Фламенго 23 12 4 7 38 - 20 40
4. Коринтианс 23 11 6 6 26 - 22 39
5. Интернасьонал Порту Алегре 23 10 9 4 34 - 23 39
6. Атлетико Паранаэнсе 23 11 5 7 29 - 28 38
7. Атлетико Минейро 23 9 8 6 30 - 27 35
8. Сантос 23 8 9 6 27 - 20 33
9. Америка Минейро 23 9 4 10 19 - 24 31
10. Ред Булл Брагантино 23 8 7 8 33 - 29 31
11. Гойяс 23 7 8 8 24 - 29 29
12. Сан-Паулу 23 6 11 6 31 - 28 29
13. Ботафого Рибейрао 23 7 6 10 22 - 28 27
14. Форталеза 23 7 6 10 21 - 23 27
15. Сеара 23 5 11 7 23 - 24 26
16. Куяба 23 6 6 11 16 - 23 24
17. Аваи 23 6 5 12 23 - 36 23
18. Коритиба Парана 23 6 4 13 25 - 39 22
19. Атлетико Гойяненсе 23 5 7 11 22 - 34 22
20. Жувентуде 23 3 8 12 18 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 11 8 1 2 25 - 5 25
2. Флуминенсе 12 8 1 3 24 - 13 25
3. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
4. Коринтианс 11 7 3 1 14 - 4 24
5. Интернасьонал Порту Алегре 11 6 4 1 23 - 11 22
6. Сантос 12 6 4 2 19 - 10 22
7. Атлетико Паранаэнсе 11 6 4 1 17 - 9 22
8. Ред Булл Брагантино 12 6 3 3 19 - 10 21
9. Коритиба Парана 12 6 2 4 15 - 12 20
10. Америка Минейро 11 6 2 3 13 - 10 20
11. Сан-Паулу 11 5 4 2 20 - 13 19
12. Атлетико Минейро 12 5 3 4 18 - 14 18
13. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
14. Гойяс 11 4 5 2 14 - 12 17
15. Атлетико Гойяненсе 12 4 3 5 13 - 12 15
16. Форталеза 12 3 6 3 8 - 6 15
17. Куяба 11 3 5 3 8 - 7 14
18. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 10 - 11 12
19. Сеара 11 2 5 4 11 - 13 11
20. Жувентуде 12 2 4 6 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 4 0 15 - 5 25
2. Интернасьонал Порту Алегре 12 4 5 3 11 - 12 17
3. Атлетико Минейро 11 4 5 2 12 - 13 17
4. Атлетико Паранаэнсе 12 5 1 6 12 - 19 16
5. Флуминенсе 11 4 4 3 13 - 14 16
6. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 12 - 17 15
7. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
8. Фламенго 12 4 3 5 13 - 15 15
9. Сеара 12 3 6 3 12 - 11 15
10. Форталеза 11 4 0 7 13 - 17 12
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
13. Сантос 11 2 5 4 8 - 10 11
14. Куяба 12 3 1 8 8 - 16 10
15. Ред Булл Брагантино 11 2 4 5 14 - 19 10
16. Сан-Паулу 12 1 7 4 11 - 15 10
17. Жувентуде 11 1 4 6 8 - 20 7
18. Атлетико Гойяненсе 11 1 4 6 9 - 22 7
19. Аваи 11 1 2 8 6 - 20 5
20. Коритиба Парана 11 0 2 9 10 - 27 2
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    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Kevin получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Eduardo получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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