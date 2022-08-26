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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Сочи
2:0
Первый тайм: 45+'
Химки
0'
11' Желтая карточка
Филин Александр
1:0
15' Пенальти
Нобоа Кристиан
43' Желтая карточка
Идову Брайн
2:0
45' Пенальти
Нобоа Кристиан
Маргасов не забил из убойной поз...
1:0. Гол с пенальти Кристиана Но...

Ход матча

11'
 
Филин Александр
15'
Нобоа Кристиан
1:0
43'
 
Идову Брайн
45'
Нобоа Кристиан
2:0
Прогнозы 157
Сочи 84.7% (133)
X 10.2% (16)
Химки 5.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Химки
1.65
5.40
6.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Адамов
Денис
20
Юрганов
Игорь
3
Дркушич
Ваня
26
Мещанинов
Артём
34
Маргасов
Тимофей
17
Макарчук
Артём
16
Нобоа
Кристиан
13
Терехов
Сергей
22
Жоаозиньо
Рамос
6
Юсупов
Артур
9
Мелкадзе
Георгий
22
Лантратов
Илья
4
Идову
Брайн
6
Тихий
Дмитрий
23
Волков
Захар
25
Филин
Александр
21
Камышев
Илья
42
Гбане
Роман
Мори
8
Глушаков
Денис
99
Гулиев
Аяз
9
Руденко
Александр
Александрович
7
Садыгов
Илья
Сочи
3-4-2-1
Химки
4-1-2-1-2

История личных встреч

Сочи
Химки

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
КПП
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 5 (4) 0.71
Юсупов Артур 2 0.29
Цаллагов Ибрагим 1 0.14
Мелкадзе Георгий 1 0.14
Сарвели Владислав 1 0.14
Макарчук Артём 0 0
Терехов Сергей 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 3 0.43
Руденко Александр Александрович 2 0.29
Мирзов Резиуан 2 0.29
Ломовицкий Александр 1 0.14
Боженов Кирилл 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Макарчук Артём 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Мещанинов Артём 2 0
Нобоа Кристиан 1 0
Терехов Сергей 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Заика Кирилл 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 3 0
Мирзов Резиуан 2 0
Чёрный Артур 2 0
Идову Брайн 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Филин Александр 1 0
Волков Захар 1 0
Долгов Александр 1 0
Садыгов Илья 1 0
Гбане Роман Мори 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
29%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
50%
61-75
1
10%
3
38%
76-90

Пропущено

10
9
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1
ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0
Химки
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0
Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Спартак Москва Заявка 6 4 1 1 14 - 4 13
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
4. Сочи 1:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
5. Ростов Заявка 6 3 3 0 12 - 9 12
6. Динамо Москва Заявка 6 3 3 0 11 - 4 12
7. Краснодар Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
8. Ахмат Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Химки 0:1 Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
10. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Оренбург Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 7 - 12 6
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
14. Факел Заявка 6 0 4 2 8 - 12 4
15. Урал Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Сочи 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
4. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Ростов Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Химки 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Сочи 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
7. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
8. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
9. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Химки 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
11. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    45'
    Руденко жестковато сыграл локтем в верховой борьбе с Мещаниновым, но здесь желтой карточки Казарцев не показал.
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! КРИСТИАН НОБОА!
    Теперь Нобоа с "точки" пробивает в правую от себя "девятку" без шансов для любого вратаря, тем более Лантратов всё равно направление не угадал!
  • Судья
    45'
    Минуты 3 Казарцев смотрел в монитор, в итоге свое первоначальное решение арбитр оставляет в силе - пенальти быть!
  • 45'
    Достаточно затяжной получается просмотр от Казарцева, эпизод действительно не самый однозначный.
  • Видеоповтор
    44'
    Отправляется Василий Казарцев к монитору по наводке Сергея Иванова, здесь есть сомнения по поводу правильности назначения 11-метрового.
  • Желтая карточка
    43'
    Желтую карточку Идову получил, но ВАР ведет проверку этого эпизода на предмет достоверности фола.
  • Пенальти!
    42'
    Второй пенальти в ворота "Химок"! Идову мешает пробить Маргасову и врезается в ногу Тимофею!
  • 41'
    Просто огромное преимущество "Сочи" по ходу первого тайма, будет большим сюрпризом, если "Химки" больше не пропустят и смогут после перерыва игру перевернуть.
  • Опасный момент
    39'
    Какой момент у ворот гостей! Макарчук с левого края штрафной простреливает к 11-метровой отметке, откуда Маргасов безо всяких помех пробивает в касание в дальний угол - мяч попадает в штангу гостевых ворот!
  • 38'
    Гбане покатил мяч на ход Руденко, однако Александр выскочить из-за спины Юрганова не сумел, снова атака "Химок" получилась неудачной.
  • Угловой
    37'
    Угловой хозяева поля снова предпочли разыграть, но безрезультатно. Правда, подбор остался за игроками "Сочи", но в позиционной атаке у Юсупова поехали ноги, и Артур выпустил мяч за лицевую.
  • Опасный момент
    36'
    Юсупов получает мяч на правом краю штрафной от Нобоа и в касание стреляет в ближний угол - Лантратов отбивает снаряд на угловой!
  • 35'
    Юсупов протащил мяч к штрафной соперника и нанес удар метров с 25, однако снаряд угодил в одного из защитников "Химок".
  • 34'
    Нобоа подобрал мяч перед штрафной, но вместо удара забросил снаряд в направлении Жоаозиньо, однако Тихий аккуратно скинул мяч грудью в руки Лантратову.
  • 33'
    Сохраняется у нас солидное преимущество "Сочи", "Химки" с игры вообще ничего не создают, Адамов крайне редко появляется в кадре.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Полчаса отыграли команды на "Фиште", по счёту минимальное преимущество "Сочи", хотя по игре команда Вадима Гаранина смотрится на порядок сильнее и слаженнее.
    • 28'
      Жоаозиньо взялся исполнить этот штрафной удар, однако попасть в ближнюю "девятку" бразильцу с российским паспортом не удалось.
    • 26'
      Правда, штрафной будет после паузы на водопой, Василий Казарцев отправляет команды к своим скамейкам.
    • Фол, нарушение
      25'
      Гулиев фолит против Терехова в метре от линии штрафной площади, не позволяя Сергею пробить в касание, опаснейший штрафной удар будет исполнять "Сочи".
    • Офсайд
      24'
      Нобоа после передачи Юсупова подает на дальнюю штангу, Мелкадзе скидывает в центр на кого-то из партнеров, но защита справляется, плюс арбитры фиксируют офсайд в этой атаке.
    • 23'
      Снова позиционно атакует "Сочи", крайне сложно "Химкам" приходится в сдерживании соперника, о контратаках гости практически не думают.
    • 21'
      Терехов выгрыз мяч в борьбе с Камышевым на левом фланге и покатил в штрафную на Мелкадзе, тот оставил Юсупову, Артур покатил вдоль линии штрафной на Маргасова, но тому пробить по воротам не дали.
    • Опасный момент
      19'
      Глушаков со штрафного мягко перебросил "стенку", направив мяч в ближний верхний угол, однако круглый прошел рядом с "девяткой"!
    • Фол, нарушение
      18'
      Дркушич неаккуратно играет в верховой борьбе с Руденко около своей штрафной площади. Шанс для "Химок", мяч в 22 метрах чуть правее центральной оси.
    • 16'
      Пятый гол в этом сезоне забивает Нобоа, из них четыре были оформлены с пенальти. И это в 37 лет.
    • Пенальти
      15'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КРИСТИАН НОБОА!
      Уверенно капитан "Сочи" реализует пенальти, пробивая по центру, Лантратов направление удара не угадал!
    • 14'
      Забинтовали Маргасову голову, осталось сменить окровавленную футболку Тимофею, и он вернется в игру.
    • Желтая карточка
      13'
      Филину показали желтую карточку, судя по всему, ВАР на предмет прямой красной карточки эпизод рассматривать не будет.
    • Травма, повреждение
      12'
      Помощь врачей требуется Маргасову, серьезно разбито у Тимофея лицо, довольно сильное кровотечение у игрока "Сочи".
    • Пенальти!
      11'
      Пенальти в ворота "Химок"! После навеса Терехова Филин локтем попадает в лицо Маргасову!
    • Фол, нарушение
      9'
      Мелкадзе после заброса Маргасова цепляется за мяч в штрафной гостей, однако чуть раньше Юсупов подыграл себе рукой, потому раздался свисток Казарцева.
    • 8'
      Жоаозиньо теперь очутился с мячом на левом фланге атаки, откуда исполнил подачу за ворота Лантратова.
    • 7'
      Нобоа после передачи Мелкадзе имел шанс ворваться в штрафную гостей, но оказался на газоне в единоборстве с Гулиевым - свисток судьи молчит.
    • 6'
      Жоаозиньо и Маргасов комбинируют на правом фланге атаки, но в итоге взаимопонимания сочинцам не хватило, мяч был упущен за пределы поля.
    • Угловой
      5'
      Разыграли хозяева угловой на правом фланге атаки, после чего последовала подача на дальнюю штангу, а Терехову сохранить мяч в поле не удалось.
    • Опасный момент
      4'
      Первый момент у ворот гостей! Макарчук с левого фланга исполняет невысокий навес, Нобоа опережает Тихого и пробивает головой с линии вратарской, но Лантратов спасает свои ворота!
    • 3'
      Нобоа зацепился за мяч на правом краю штрафной и навесил в гущу событий, снаряд отскочил в направлении Юсупова, которого сумел опередить один из защитников "Химок".
    • 2'
      Ранее команды в РПЛ встречались четыре раза - в трех случаях была зафиксирована ничья, а матч на "Фиште" в прошлом сезоне завершился крупной победой хозяев 3:0.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогнозы на матч Сочи 2:0 Химки

    Исход игры
    Сочи
    84.7% (133)
    Ничья
    10.2% (16)
    Химки
    5.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (70)
    Меньше
    38.6% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (70)
    Нет
    38.6% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    35% (55)
    2:0 Сочи
    15.9% (25)
    1:0 Сочи
    9.6% (15)
    3:1 Сочи
    6.4% (10)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
    3:0 Сочи
    1.9% (3)
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    Сочи
    Химки
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