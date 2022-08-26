Второй пенальти в ворота "Химок"! Идову мешает пробить Маргасову и врезается в ногу Тимофею!

Желтую карточку Идову получил, но ВАР ведет проверку этого эпизода на предмет достоверности фола.

Отправляется Василий Казарцев к монитору по наводке Сергея Иванова, здесь есть сомнения по поводу правильности назначения 11-метрового.

Достаточно затяжной получается просмотр от Казарцева, эпизод действительно не самый однозначный.

Минуты 3 Казарцев смотрел в монитор, в итоге свое первоначальное решение арбитр оставляет в силе - пенальти быть!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! КРИСТИАН НОБОА! Теперь Нобоа с "точки" пробивает в правую от себя "девятку" без шансов для любого вратаря, тем более Лантратов всё равно направление не угадал!

Руденко жестковато сыграл локтем в верховой борьбе с Мещаниновым, но здесь желтой карточки Казарцев не показал.

Сохраняется у нас солидное преимущество "Сочи", "Химки" с игры вообще ничего не создают, Адамов крайне редко появляется в кадре.

Нобоа подобрал мяч перед штрафной, но вместо удара забросил снаряд в направлении Жоаозиньо, однако Тихий аккуратно скинул мяч грудью в руки Лантратову.

Юсупов протащил мяч к штрафной соперника и нанес удар метров с 25, однако снаряд угодил в одного из защитников "Химок".

Юсупов получает мяч на правом краю штрафной от Нобоа и в касание стреляет в ближний угол - Лантратов отбивает снаряд на угловой!

Угловой хозяева поля снова предпочли разыграть, но безрезультатно. Правда, подбор остался за игроками "Сочи", но в позиционной атаке у Юсупова поехали ноги, и Артур выпустил мяч за лицевую.

Гбане покатил мяч на ход Руденко, однако Александр выскочить из-за спины Юрганова не сумел, снова атака "Химок" получилась неудачной.

Какой момент у ворот гостей! Макарчук с левого края штрафной простреливает к 11-метровой отметке, откуда Маргасов безо всяких помех пробивает в касание в дальний угол - мяч попадает в штангу гостевых ворот!

Просто огромное преимущество "Сочи" по ходу первого тайма, будет большим сюрпризом, если "Химки" больше не пропустят и смогут после перерыва игру перевернуть.

30' Полчаса отыграли команды на "Фиште", по счёту минимальное преимущество "Сочи", хотя по игре команда Вадима Гаранина смотрится на порядок сильнее и слаженнее.

28' Жоаозиньо взялся исполнить этот штрафной удар, однако попасть в ближнюю "девятку" бразильцу с российским паспортом не удалось.

26' Правда, штрафной будет после паузы на водопой, Василий Казарцев отправляет команды к своим скамейкам.

25' Гулиев фолит против Терехова в метре от линии штрафной площади, не позволяя Сергею пробить в касание, опаснейший штрафной удар будет исполнять "Сочи".

24' Нобоа после передачи Юсупова подает на дальнюю штангу, Мелкадзе скидывает в центр на кого-то из партнеров, но защита справляется, плюс арбитры фиксируют офсайд в этой атаке.

23' Снова позиционно атакует "Сочи", крайне сложно "Химкам" приходится в сдерживании соперника, о контратаках гости практически не думают.

21' Терехов выгрыз мяч в борьбе с Камышевым на левом фланге и покатил в штрафную на Мелкадзе, тот оставил Юсупову, Артур покатил вдоль линии штрафной на Маргасова, но тому пробить по воротам не дали.

19' Глушаков со штрафного мягко перебросил "стенку", направив мяч в ближний верхний угол, однако круглый прошел рядом с "девяткой"!

18' Дркушич неаккуратно играет в верховой борьбе с Руденко около своей штрафной площади. Шанс для "Химок", мяч в 22 метрах чуть правее центральной оси.