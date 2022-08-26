Руденко жестковато сыграл локтем в верховой борьбе с Мещаниновым, но здесь желтой карточки Казарцев не показал.
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! КРИСТИАН НОБОА!
Теперь Нобоа с "точки" пробивает в правую от себя "девятку" без шансов для любого вратаря, тем более Лантратов всё равно направление не угадал!
45'
Минуты 3 Казарцев смотрел в монитор, в итоге свое первоначальное решение арбитр оставляет в силе - пенальти быть!
45'
Достаточно затяжной получается просмотр от Казарцева, эпизод действительно не самый однозначный.
44'
Отправляется Василий Казарцев к монитору по наводке Сергея Иванова, здесь есть сомнения по поводу правильности назначения 11-метрового.
43'
Желтую карточку Идову получил, но ВАР ведет проверку этого эпизода на предмет достоверности фола.
42'
Второй пенальти в ворота "Химок"! Идову мешает пробить Маргасову и врезается в ногу Тимофею!
41'
Просто огромное преимущество "Сочи" по ходу первого тайма, будет большим сюрпризом, если "Химки" больше не пропустят и смогут после перерыва игру перевернуть.
39'
Какой момент у ворот гостей! Макарчук с левого края штрафной простреливает к 11-метровой отметке, откуда Маргасов безо всяких помех пробивает в касание в дальний угол - мяч попадает в штангу гостевых ворот!
38'
Гбане покатил мяч на ход Руденко, однако Александр выскочить из-за спины Юрганова не сумел, снова атака "Химок" получилась неудачной.
37'
Угловой хозяева поля снова предпочли разыграть, но безрезультатно. Правда, подбор остался за игроками "Сочи", но в позиционной атаке у Юсупова поехали ноги, и Артур выпустил мяч за лицевую.
36'
Юсупов получает мяч на правом краю штрафной от Нобоа и в касание стреляет в ближний угол - Лантратов отбивает снаряд на угловой!
35'
Юсупов протащил мяч к штрафной соперника и нанес удар метров с 25, однако снаряд угодил в одного из защитников "Химок".
34'
Нобоа подобрал мяч перед штрафной, но вместо удара забросил снаряд в направлении Жоаозиньо, однако Тихий аккуратно скинул мяч грудью в руки Лантратову.
33'
Сохраняется у нас солидное преимущество "Сочи", "Химки" с игры вообще ничего не создают, Адамов крайне редко появляется в кадре.