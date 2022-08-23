Стадион: Фишт
История личных встреч
Сочи
Химки
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|4 (3)
|0.67
|Юсупов Артур
|2
|0.33
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.17
|Мелкадзе Георгий
|1
|0.17
|Сарвели Владислав
|1
|0.17
|Макарчук Артём
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|3
|0.5
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.33
|Мирзов Резиуан
|2
|0.33
|Ломовицкий Александр
|1
|0.17
|Боженов Кирилл
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Артур
|2
|0
|Юрганов Игорь
|2
|0
|Макарчук Артём
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Мещанинов Артём
|2
|0
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|Терехов Сергей
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
|Гбане Роман Мори
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
3
60%
76-90
Пропущено
8
7
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
29%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
50%
61-75
1
10%
3
38%
76-90
Пропущено
10
9
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1
ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0
Химки
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0
Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|4.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 9
|12
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|8.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Химки
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Оренбург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|13.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|14.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|8 - 12
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 11
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|4.
|Ростов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|7.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|2.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|3.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|7.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Химки
Исход игры
Сочи
91.8% (45)
Ничья
4.1% (2)
Химки
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
60% (27)
Меньше
40% (18)
Обе команды забьют
Да
57.78% (26)
Нет
42.22% (19)
Популярный счёт
2:1 Сочи
46.9% (23)
2:0 Сочи
20.4% (10)
1:0 Сочи
12.2% (6)
3:0 Сочи
6.1% (3)
1:1 Ничья
4.1% (2)
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