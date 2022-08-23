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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Сочи
 
Позже
Химки

История личных встреч

Сочи
Химки

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
КПП
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 4 (3) 0.67
Юсупов Артур 2 0.33
Цаллагов Ибрагим 1 0.17
Мелкадзе Георгий 1 0.17
Сарвели Владислав 1 0.17
Макарчук Артём 0 0
Терехов Сергей 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 3 0.5
Руденко Александр Александрович 2 0.33
Мирзов Резиуан 2 0.33
Ломовицкий Александр 1 0.17
Боженов Кирилл 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Макарчук Артём 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Мещанинов Артём 2 0
Нобоа Кристиан 1 0
Терехов Сергей 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Заика Кирилл 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 3 0
Мирзов Резиуан 2 0
Чёрный Артур 2 0
Тихий Дмитрий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Волков Захар 1 0
Долгов Александр 1 0
Садыгов Илья 1 0
Гбане Роман Мори 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
29%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
50%
61-75
1
10%
3
38%
76-90

Пропущено

10
9
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1
ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0
Химки
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0
Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Спартак Москва Заявка 6 4 1 1 14 - 4 13
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
4. Ростов Заявка 6 3 3 0 12 - 9 12
5. Динамо Москва Заявка 6 3 3 0 11 - 4 12
6. Краснодар Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
7. Сочи Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
8. Ахмат Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Химки Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Оренбург Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 7 - 12 6
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
14. Факел Заявка 6 0 4 2 8 - 12 4
15. Урал Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
4. Ростов Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
7. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
8. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
7. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
8. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
9. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 49
    Сочи 91.8% (45)
    X 4.1% (2)
    Химки 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Химки
    1.67
    5.40
    5.50
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Сочи - Химки

    Исход игры
    Сочи
    91.8% (45)
    Ничья
    4.1% (2)
    Химки
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    57.78% (26)
    Нет
    42.22% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    46.9% (23)
    2:0 Сочи
    20.4% (10)
    1:0 Сочи
    12.2% (6)
    3:0 Сочи
    6.1% (3)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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    Химки
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