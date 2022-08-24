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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Урал
 
Позже
Зенит
Прогнозы 53
Урал 13.2% (7)
X 1.9% (1)
Зенит 84.9% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Зенит
9.70
5.55
4.90
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Урал
Зенит

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

10.5%
21.1%
68.4%
2 победы 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

5.3%
36.8%
57.9%
1 победа 7 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 1 0.17
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван 3 0.5
Малком Филипе 2 0.33
Мостовой Андрей 2 0.33
Вендел Маркус 2 0.33
Клаудиньо 1 0.17
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.17
Мантуан Густаво 1 0.17
Кузяев Далер 1 (1) 0.17
Ерохин Александр 0 0
Адамов Арсен 0 0
Кассьерра Матео 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Егорычев Андрей 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Гаджимурадов Рамазан 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Гогличидзе Лео 0 1
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Помазун Илья 1 0
Герасимов Алексей 1 0
Юшин Александр 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Иллой-Айет Эммерсон 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Железнов Юрий 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Ловрен Деян 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Забито

0
12
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
7
58%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
13
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
100%
7
54%
76-90

Пропущено

11
2
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
50%
61-75
2
18%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3
Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1
Зенит
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0
Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Спартак Москва Заявка 6 4 1 1 14 - 4 13
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
4. Ростов Заявка 6 3 3 0 12 - 9 12
5. Динамо Москва Заявка 6 3 3 0 11 - 4 12
6. Краснодар Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
7. Сочи Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
8. Ахмат Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Химки Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Оренбург Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 7 - 12 6
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
14. Факел Заявка 6 0 4 2 8 - 12 4
15. Урал Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
4. Ростов Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
7. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
8. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
7. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
8. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
9. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2022, осталось 2 дня 5 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Урал 13.2% (7)
    X 1.9% (1)
    Зенит 84.9% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Зенит
    9.70
    5.55
    4.90
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Урал - Зенит

    Исход игры
    Урал
    13.2% (7)
    Ничья
    1.9% (1)
    Зенит
    84.9% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (23)
    Нет
    50% (23)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    32.1% (17)
    1:3 Зенит
    18.9% (10)
    1:2 Зенит
    11.3% (6)
    2:1 Урал
    9.4% (5)
    0:1 Зенит
    3.8% (2)
    0:4 Зенит
    3.8% (2)
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    Урал
    Зенит
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