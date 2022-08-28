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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Локомотив Москва
2:1
Первый тайм: 19'
Оренбург

Ход матча

8'
Игнатьев Иван
(Миранчук Антон)
1:0
12'
Игнатьев Иван
(Тикнизян Наир)
2:0
13'
2:1
Сычевой Владимир
(Печенин Кирилл)
Прогнозы 146
Локомотив Москва 86.3% (126)
X 8.2% (12)
Оренбург 5.5% (8)
+1
выиграет Локомотив Москва, со счетом 2:1
ЛОКО должен вроде показать что-то.
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Оренбург
1.92
4.20
4.80
Все Коэффициенты
Новости
53
Худяков
Даниил
2
Живоглядов
Дмитрий
16
Едвай
Тин
4
Магкеев
Станислав
71
Тикнизян
Наир
93
Карпукас
Артём
6
Баринов
Дмитрий
7
Керк
Джирано
11
Миранчук
Антон
25
Камано
Франсуа
9
Игнатьев
Иван
1
Гошев
Евгений
22
Павловец
Александр
3
Сиваков
Михаил
4
Хотулёв
Данила
2
Полуяхтов
Владимир
25
Печенин
Кирилл
5
Аюпов
Тимур
23
Вера
Лукас
7
Оганесян
Степан
80
Марин
Джимми
77
Сычевой
Владимир
Локомотив Москва
4-2-3-1
Оренбург
3-4-2-1

История личных встреч

Локомотив Москва
Оренбург

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 2 (2) 0.29
Игнатьев Иван 2 0.29
Марадишвили Константин 2 0.29
Камано Франсуа 1 0.14
Керк Джирано 1 0.14
Изидор Вильсон 1 0.14
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 4 0.57
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.29
Аюпов Тимур 1 0.14
Башич Иван 1 0.14
Гурциев Батраз 0 0
Марин Джимми 0 0
Эктов Александр 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Баринов Дмитрий 1 1
Мампасси Марк 1 1
Миранчук Антон 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Карпукас Артём 2 0
Камано Франсуа 1 0
Куликов Даниил 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансилья Брайан 2 1
Сиваков Михаил 3 0
Эктов Александр 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Малых Андрей 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Павловец Александр 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Вера Лукас 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Хотулёв Данила 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

8
5
0 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
7
88%
1
20%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Пропущено

12
13
1 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
8
67%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0
Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1
Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Спартак Москва Заявка 7 5 1 1 18 - 5 16
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
4. Сочи Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
5. Динамо Москва Заявка 7 3 4 0 13 - 6 13
6. Ростов Заявка 6 3 3 0 12 - 9 12
7. Краснодар Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
8. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
9. Локомотив Москва 2:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
10. Ахмат Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
11. Химки Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Оренбург 1:2 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
13. Пари НН Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
14. Факел Заявка 7 0 4 3 9 - 16 4
15. Торпедо Москва Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
16. Урал Заявка 7 0 1 6 1 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Ростов Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Локомотив Москва 2:1 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
9. Оренбург 1:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Пари НН Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
3. Зенит Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
4. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
5. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
6. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
8. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
10. Локомотив Москва 2:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
11. Химки Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург 1:2 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • 3 гола - хет-трик!
    19'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1! ИВАН ИГНАТЬЕВ!
  • 17'
    Чуть успокаивается игра в эти минуты после достаточно бодрого начала, переходят команды к позиционным атакам.
  • Офсайд
    15'
    Сычевой завершает новую атаку гостей ударом из пределов штрафной, но в цель не попадает, плюс у Владимира зафиксирован офсайд.
  • 14'
    Все матчи 7-го тура РПЛ у нас оказываются верховыми, в нашей встрече нужный тотал пробивают меньше чем за четверть часа.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ВЛАДИМИР СЫЧЕВОЙ!
    Тут же "Оренбург" возвращается в игру! Печенин с левого фланга катит мяч в штрафную на Сычевого, первый удар Владимира парировал Худяков, однако на добивании форвард гостей с нулевого угла с рикошетом от штанги послал снаряд в цель!
  • 2 гола - дубль!
    12'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ИВАН ИГНАТЬЕВ!
    Набирает форму нападающий "Локомотива"! Тикнизян после передачи Миранчука простреливает с левого края штрафной, а Игнатьев из вратарской переправляет мяч в сетку!
  • Опасный момент
    11'
    Возвращается мяч в штрафную "Локомотива", Павловец кладет корпус и пробивает метров с десяти, однако мяч проходит рядом со штангой!
  • Угловой
    10'
    Снова "Оренбург" разыгрывает угловой на левом фланге, после чего Вера подает в штрафную, Сиваков скидывает мяч в центр, но оборона "Локомотива" обстановку разряжает.
  • 9'
    Первый угловой за "Локомотив" забивает Игнатьев, начинает воспитанник "Краснодара" отрабатывать авансы, выданные ему руководством "железнодорожников".
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ИВАН ИГНАТЬЕВ!
    Чудо случилось на "РЖД-Арене"! Миранчук катит мяч на ход Игнатьеву, Иван врывается в штрафную ближе к левому краю и низом бьет точно в дальний угол!
  • 7'
    "Локомотив" в эти минуты забирает мяч под свой контроль, у "Оренбурга" в ногах игровой снаряд не особо держится.
  • Угловой
    5'
    Первый угловой "Локомотива" исполнил Керк, удар из пределов штрафной оказался заблокирован, но атака хозяев продолжилась и завершилась ударом Баринова с разворота - Гошев справляется с угрозой.
  • 4'
    Керк со штрафного подает в гущу игроков, однако борьба на втором этаже остается за гостями, мяч улетает за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    3'
    Печенин на фланге пробивает по ногам Керку, первый свой "стандарт" на правом фланге готовят москвичи.
  • Угловой
    2'
    Первый угловой на левом фланге гости разыграли, Полуяхтов после прострела Веры пяткой направил мяч в створ, однако у Худякова проблем не возникло.
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    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва 2:1 Оренбург

    Исход игры
    Локомотив Москва
    86.3% (126)
    Ничья
    8.2% (12)
    Оренбург
    5.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (57)
    Меньше
    51.28% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    48.72% (57)
    Нет
    51.28% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    30.8% (45)
    2:0 Локомотив Москва
    23.3% (34)
    1:0 Локомотив Москва
    14.4% (21)
    3:1 Локомотив Москва
    4.8% (7)
    1:1 Ничья
    3.4% (5)
    3:0 Локомотив Москва
    2.1% (3)
    4:0 Локомотив Москва
    1.4% (2)
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    Локомотив Москва
    Оренбург
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