ЛОКО должен вроде показать что-то.
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|2 (2)
|0.29
|Игнатьев Иван
|2
|0.29
|Марадишвили Константин
|2
|0.29
|Камано Франсуа
|1
|0.14
|Керк Джирано
|1
|0.14
|Изидор Вильсон
|1
|0.14
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сычевой Владимир
|4
|0.57
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|0.29
|Аюпов Тимур
|1
|0.14
|Башич Иван
|1
|0.14
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Марин Джимми
|0
|0
|Эктов Александр
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Баринов Дмитрий
|1
|1
|Мампасси Марк
|1
|1
|Миранчук Антон
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Камано Франсуа
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансилья Брайан
|2
|1
|Сиваков Михаил
|3
|0
|Эктов Александр
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Аюпов Тимур
|1
|0
|Павловец Александр
|1
|0
|Гойкович Ренато
|1
|0
|Вера Лукас
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Хотулёв Данила
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|4.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|6.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 9
|12
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Локомотив Москва
|2:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|11.
|Химки
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|12.
|Оренбург
|1:2 Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|13.
|Пари НН
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|14.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 16
|4
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|16.
|Урал
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|1 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Локомотив Москва
|2:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|Оренбург
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|13.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|3.
|Зенит
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|4.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Сочи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|8.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|10.
|Локомотив Москва
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|1:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0