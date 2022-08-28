Возвращается мяч в штрафную "Локомотива", Павловец кладет корпус и пробивает метров с десяти, однако мяч проходит рядом со штангой!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ИВАН ИГНАТЬЕВ! Набирает форму нападающий "Локомотива"! Тикнизян после передачи Миранчука простреливает с левого края штрафной, а Игнатьев из вратарской переправляет мяч в сетку!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ВЛАДИМИР СЫЧЕВОЙ! Тут же "Оренбург" возвращается в игру! Печенин с левого фланга катит мяч в штрафную на Сычевого, первый удар Владимира парировал Худяков, однако на добивании форвард гостей с нулевого угла с рикошетом от штанги послал снаряд в цель!

Все матчи 7-го тура РПЛ у нас оказываются верховыми, в нашей встрече нужный тотал пробивают меньше чем за четверть часа.

Сычевой завершает новую атаку гостей ударом из пределов штрафной, но в цель не попадает, плюс у Владимира зафиксирован офсайд.

Чуть успокаивается игра в эти минуты после достаточно бодрого начала, переходят команды к позиционным атакам.

10' Снова "Оренбург" разыгрывает угловой на левом фланге, после чего Вера подает в штрафную, Сиваков скидывает мяч в центр, но оборона "Локомотива" обстановку разряжает.

9' Первый угловой за "Локомотив" забивает Игнатьев, начинает воспитанник "Краснодара" отрабатывать авансы, выданные ему руководством "железнодорожников".

8' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ИВАН ИГНАТЬЕВ!

Чудо случилось на "РЖД-Арене"! Миранчук катит мяч на ход Игнатьеву, Иван врывается в штрафную ближе к левому краю и низом бьет точно в дальний угол!

7' "Локомотив" в эти минуты забирает мяч под свой контроль, у "Оренбурга" в ногах игровой снаряд не особо держится.

5' Первый угловой "Локомотива" исполнил Керк, удар из пределов штрафной оказался заблокирован, но атака хозяев продолжилась и завершилась ударом Баринова с разворота - Гошев справляется с угрозой.

4' Керк со штрафного подает в гущу игроков, однако борьба на втором этаже остается за гостями, мяч улетает за лицевую линию.

3' Печенин на фланге пробивает по ногам Керку, первый свой "стандарт" на правом фланге готовят москвичи.